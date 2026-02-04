Lavadora de alta pressão HD 4/13 C (220V)

Lavadora de alta pressão ideal para limpezas mais intensas e profissionais. Possui alça e rodas que facilita o transporte, suporte de acessórios facilitando a organização. Mais versatilidade para cada tipo de limpeza, com os dois tipos de bico. Perfeita para limpeza de garagens, quintais, carros, paredes, muros, pedras, motos, áreas de piscina, jardim e sujeiras mais incrustadas. Com motor indução e cabeçote de alumínio que permite maior durabilidade. Proporciona uma limpeza eficiente, rápida e sem esforço. Com economia de tempo e 80% de água.

Características e benefícios
Alça ergonômica
  • Alça ergonômica para um fácil transporte.
Maior poder de limpeza
  • Alta durabilidade
  • Fácil de operar
  • Para limpeza eficiente de área de tamanho médio
Leve, prático e para todas as situações
  • Grande versatilidade de aplicação com diversos acessórios
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 400
Pressão no trabalho (psi/bar) 1400 / 97
Pressão de pico (psi/bar) 2100 / 145
Potência (W) 1900
Cabo elétrico (m) 7,5
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 14,8
Peso (com embalagem) (kg) 17
Medidas (c x l x a) (mm) 323 x 409 x 825

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 7.5 m
  • Lança de pulverização: 420 mm

Equipamento

  • Sistema anti-torção
  • Função de agente de limpeza: Sucção
  • Limitador de pressão
Áreas de aplicação
  • Automotivo
  • Estacionamientos
  • Limpeza de fachadas
Acessórios opcionais
