Lavadora de alta pressão HD 585 Profi (127V)
Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 585 PROFI proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.
A Kärcher HD 585 PROFI, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 7,5m, lança baioneta 400mm revestida e bico power. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Com ótimo custo-benefício, confere excelente perfomance para limpeza de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, pequenos negócios, etc.Com ótimo custo-benefício, confere excelente performance para limpeza de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, pequenos negócios, etc.
Características e benefícios
Ergonomia perfeita
- Pistola de gatilho ergonômica, facilidade de uso e limpeza sem esforço.
Excelente Confiabilidade
- Alta durabilidade
Desenho compacto
- Design compacto, economiza espaço durante o armazenameto
Compacto, robusto e com mobilidade.
- Rodas à prova de perfuração garantem alta mobilidade
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|110 / 127
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|420
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar/psi)
|92 / 1400
|Pressão de pico (bar/psi)
|138 / 2000
|Potência (W)
|2000
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|22,1
|Peso (com embalagem) (kg)
|22,6
|Medidas (c x l x a) (mm)
|530 x 300 x 840
Itens inclusos
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 7.5 m
- Lança de pulverização: 420 mm
- Carrinho
Equipamento
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Automotivo
- Limpeza de patios. (pedra, madeira)
- Academias
- Areas logísticas
- BSC
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.