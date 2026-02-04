Lavadora de alta pressão HD 585 Profi Portable (220V)
Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 585 Profi Portable proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.
A Há mais de 25 anos líder da categoria, porém com novo design, possui acessórios profissionais de alta qualidade: Pistola com mangueira de alta pressão de 7,5m, lança baioneta 420mm revestida e bico power. Sua estrutura é durável e comportam os acessórios que facilitam o armazenamento. Kärcher HD 585 Profi Portable, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Com ótimo custo-benefício, confere excelente performance para limpeza de veículos, oficinas, áreas externas de casas de grande porte, clubes, condomínios, pequenos negócios, etc.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|500
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar/psi)
|100 / 1406
|Pressão de pico (bar/psi)
|150 / 2176
|Potência (W)
|2200
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|22,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|22,5
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 7.5 m
- Lança de pulverização: 420 mm
Equipamento
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Automotivo
- Indústria
- Para limpeza de áreas como pátios de escolas e no ambiente municipal
Acessórios opcionais
