A Kärcher HD 6/11 Classic, com pressão de 2.175 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e magueira de 8m em trama de aço e bico leque. É de fácil organização com porta acessórios.