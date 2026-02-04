Lavadora de alta pressão HD 6/11 C Classic

A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 6/11 Classic proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.

A Kärcher HD 6/11 Classic, com pressão de 2.175 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e magueira de 8m em trama de aço e bico leque. É de fácil organização com porta acessórios.

Características e benefícios
Alça ergonômica
  • Alça ergonômica para um fácil transporte.
Bomba de virabrequim de alto desempenho
  • Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Design compacto
  • De fácil transporte e armazenagem
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 600
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) 110
Pressão de pico (bar) 150
Potência (W) 2600
Cabo elétrico (m) 5
Tamanho do bico 40
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 37,4
Peso (com embalagem) (kg) 44,5
Medidas (c x l x a) (mm) 636 x 438 x 957

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Lança de pulverização: 600 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: DN 6, 250 bar
  • Carretel da mangueira de alta pressão embutido
  • Limitador de pressão
Áreas de aplicação
  • Automotivo
  • Estacionamientos
  • Escolas
