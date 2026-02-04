Lavadora de alta pressão HD 6/11 C Classic
A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 6/11 Classic proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.
A Kärcher HD 6/11 Classic, com pressão de 2.175 psi, ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e magueira de 8m em trama de aço e bico leque. É de fácil organização com porta acessórios.
Características e benefícios
Alça ergonômica
- Alça ergonômica para um fácil transporte.
Bomba de virabrequim de alto desempenho
- Especialmente robusto e extremamente duradouro.
Design compacto
- De fácil transporte e armazenagem
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|600
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|110
|Pressão de pico (bar)
|150
|Potência (W)
|2600
|Cabo elétrico (m)
|5
|Tamanho do bico
|40
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|37,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|44,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|636 x 438 x 957
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Lança de pulverização: 600 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: DN 6, 250 bar
- Carretel da mangueira de alta pressão embutido
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Automotivo
- Estacionamientos
- Escolas
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.