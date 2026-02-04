A lavadora de alta pressão profissional HD 6/15 Cage dispõe de uma vazão de 600 l/h e pressão de até 150 bar. Possui design compacto e robusto, rodas grandes e baixo centro de gravidade, conferindo excelente mobilidade facilitando o transporte nas mais diversas superfícies. Seu chassi feito em aço tubular à torna uma lavadora apta à operações sujeitas a riscos de impacto, quedas e situações de intempérie. Proteção total dos componentes elétricos contra umidade e acesso fácil para manutenção. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote em latão, proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça para transporte e dosador de detergente integrado.