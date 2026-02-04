Lavadora de alta pressão HD 6/15 Cage Plus (220V)

Lavadora Profissional com chassi de aço extremamente resistente e durável. Seu cabeçote de latão confere maior vida útil com a maior pressão da Linha Prática. Performance impressionante.

A lavadora de alta pressão profissional HD 6/15 Cage dispõe de uma vazão de 600 l/h e pressão de até 150 bar. Possui design compacto e robusto, rodas grandes e baixo centro de gravidade, conferindo excelente mobilidade facilitando o transporte nas mais diversas superfícies. Seu chassi feito em aço tubular à torna uma lavadora apta à operações sujeitas a riscos de impacto, quedas e situações de intempérie. Proteção total dos componentes elétricos contra umidade e acesso fácil para manutenção. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote em latão, proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça para transporte e dosador de detergente integrado.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 600
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) 120
Pressão de pico (bar) 150
Potência (kW) 3,3
Cabo elétrico (m) 5
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 28,8
Peso (com embalagem) (kg) 30
Medidas (c x l x a) (mm) 400 x 430 x 705

Itens inclusos

  • Pistola: Básico
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Lança de pulverização: 600 mm
  • Tubeira Turbo

Equipamento

  • Enrolador de mangueira
  • Sistema anti-torção
  • Função de agente de limpeza: Sucção
  • Limitador de pressão
  • Gaiola
Áreas de aplicação
  • Academias
  • Escolas
  • Automotivo
  • Centros Logísticos
  • BSC
Acessórios opcionais
A segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ICBr - 0052.