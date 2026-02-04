Lavadora de alta pressão HD 6/15 Cage Plus (220V)
Lavadora Profissional com chassi de aço extremamente resistente e durável. Seu cabeçote de latão confere maior vida útil com a maior pressão da Linha Prática. Performance impressionante.
A lavadora de alta pressão profissional HD 6/15 Cage dispõe de uma vazão de 600 l/h e pressão de até 150 bar. Possui design compacto e robusto, rodas grandes e baixo centro de gravidade, conferindo excelente mobilidade facilitando o transporte nas mais diversas superfícies. Seu chassi feito em aço tubular à torna uma lavadora apta à operações sujeitas a riscos de impacto, quedas e situações de intempérie. Proteção total dos componentes elétricos contra umidade e acesso fácil para manutenção. Possui tubeira e os três pistões de sua bomba em aço inox o que somados ao seu cabeçote em latão, proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões. Conta com alça para transporte e dosador de detergente integrado.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|600
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|120
|Pressão de pico (bar)
|150
|Potência (kW)
|3,3
|Cabo elétrico (m)
|5
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|28,8
|Peso (com embalagem) (kg)
|30
|Medidas (c x l x a) (mm)
|400 x 430 x 705
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Lança de pulverização: 600 mm
- Tubeira Turbo
Equipamento
- Enrolador de mangueira
- Sistema anti-torção
- Função de agente de limpeza: Sucção
- Limitador de pressão
- Gaiola
Áreas de aplicação
- Academias
- Escolas
- Automotivo
- Centros Logísticos
- BSC
Acessórios opcionais
A segurança deste produto é certificada compulsoriamente junto ao INMETRO pelo OCP ICBr - 0052.