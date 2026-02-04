Lavadora de alta pressão LAV. AP HD 14/13-4 CAGE FOOD 380V - 60Hz
HD 14/13 Cage Food: Lavadora industrial Kärcher para indústria alimentícia e farmacêutica. Com chassi em aço inox e bomba especial para água aquecida, garante limpeza e higiene máxima.
A lavadora de alta pressão HD 14/13 tem uma vazão de 1400 l/h e uma pressão de até 130 bar. Ideal para as indústrias alimentícia, farmacêutica e de saúde. Possui chassi protetor em aço inoxidável, acessórios específicos resistentes a óleos e gorduras animais e aplicador integrado para detergentes ou produtos agressivos. Permite também a utilização de água quente, com temperatura máxima de entrada de água de 80º C. Além de atender as normas NR12, com painel elétrico integrado, com proteção IP65, e acionamento em 24V.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|1400
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|80
|Pressão no trabalho (bar)
|130
|Potência (A)
|16
|Cabo elétrico (m)
|5,5
|Tamanho do bico
|110
|Colour
|prata
|Peso (com acessórios) (kg)
|35
|Peso (com embalagem) (kg)
|45
|Medidas (c x l x a) (mm)
|975 x 620 x 1070
Itens inclusos
- Pistola: EASY!Force Advanced
- Tipo de mangueira de alta pressão: Calidad Premium
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Lança em aço inoxidável: 1050 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Acessórios opcionais
Encontrar peça
