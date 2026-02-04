A lavadora de alta pressão HD 14/13 tem uma vazão de 1400 l/h e uma pressão de até 130 bar. Ideal para as indústrias alimentícia, farmacêutica e de saúde. Possui chassi protetor em aço inoxidável, acessórios específicos resistentes a óleos e gorduras animais e aplicador integrado para detergentes ou produtos agressivos. Permite também a utilização de água quente, com temperatura máxima de entrada de água de 80º C. Além de atender as normas NR12, com painel elétrico integrado, com proteção IP65, e acionamento em 24V.