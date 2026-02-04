Lavadora de alta pressão HD 10/25-4 Super (220V)
HD 10/25-4 Super: Desempenho excepcional para Indústria e Construção! Lavadora com 1000 L/h de vazão e incríveis 250 bar de pressão máxima. A escolha ideal para o alto nível de exigência.
Seu design com alça alongada, 2 rodas e um rodízio de fácil direcionamento, garante mobilidade para transportá-la. Conta com a tecnologia EASY!Force™, que permite o uso sem desgaste do operador.Seu motor quatro polos que produz menos giros, garante maior vida útil, e o fechamento nas laterais, proporcionando segurança ao operador e proteção adicional aos componentes da máquina.
Características e benefícios
Design robusto
- O carregamento por guindaste é possível graças à estrutura tubular de aço resistente.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|500 - 1000
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|40 - 220
|Pressão de pico (bar)
|250
|Potência (W)
|7500
|Cabo elétrico (m)
|7
|Tamanho do bico
|38
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|112,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|112,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|830 x 660 x 1040
Itens inclusos
- Pistola: EASY!Force
- Lança de pulverização: 1050 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Equipamento
- Pistola com revestimento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Tipo de mangueira de alta pressão: Calidad Premium
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Carretel da mangueira de alta pressão embutido
- Anti!Twist
- Sistema anti-torção
- Limitador de pressão
Áreas de aplicação
- Indústria
- Construção
- Limpeza de disposisitivos e máquinas
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.