Lavadora de alta pressão HD 10/25-4 Super (440V)

HD 10/25-4 Super: Desempenho excepcional para Indústria e Construção! Lavadora Kärcher com 1000 L/h de vazão e incríveis 250 bar de pressão máxima. A escolha ideal para o alto nível de exigência.

Seu design com alça alongada, 2 rodas e um rodízio de fácil direcionamento, garante mobilidade para transportá-la. Conta com a tecnologia EASY!Force™, que permite o uso sem desgaste do operador.Seu motor quatro polos que produz menos giros, garante maior vida útil, e o fechamento nas laterais, proporcionando segurança ao operador e proteção adicional aos componentes da máquina.

Características e benefícios
Design robusto
  • O carregamento por guindaste é possível graças à estrutura tubular de aço resistente.
Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 440
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 500 - 1000
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) 40 - 220
Pressão de pico (bar) 250
Potência (W) 7500
Cabo elétrico (m) 7
Tamanho do bico 38
Colour Antracite
Peso (com acessórios) (kg) 112,5
Peso (com embalagem) (kg) 112,5
Medidas (c x l x a) (mm) 830 x 660 x 1040

Itens inclusos

  • Pistola: EASY!Force
  • Lança de pulverização: 1050 mm
  • Bico power
  • Tubeira de alta pressão

Equipamento

  • Pistola com revestimento
  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Tipo de mangueira de alta pressão: Calidad Premium
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Carretel da mangueira de alta pressão embutido
  • Anti!Twist
  • Sistema anti-torção
  • Limitador de pressão
Lavadora de alta pressão HD 10/25-4 Super (440V)
Lavadora de alta pressão HD 10/25-4 Super (440V)
Lavadora de alta pressão HD 10/25-4 Super (440V)
Áreas de aplicação
  • Indústria
  • Construção
  • Limpeza de disposisitivos e máquinas
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.