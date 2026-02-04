Seu design com alça alongada, 2 rodas e um rodízio de fácil direcionamento, garante mobilidade para transportá-la. Conta com a tecnologia EASY!Force™, que permite o uso sem desgaste do operador.Seu motor quatro polos que produz menos giros, garante maior vida útil, e o fechamento nas laterais, proporcionando segurança ao operador e proteção adicional aos componentes da máquina.