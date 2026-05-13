Lavadora de alta pressão HD 10/25 Maxi 220V

A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi é a escolha ideal para indústrias, construção civil, entre outros. Possui vazão máxima de 1000L/h e pressão máxima de alto nível de impacto, chegando até 250 bar, design robusto, estrutura em aço e rodas grandes. Conta com tecnologia EASY!Force™, permitindo o uso sem desgaste do operador.

A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às necessidades exigentes de indústrias alimentícias, metalúrgicas, química, petrolífera, farmacêutica, como também para construção civil e outras aplicações. Com incríveis 250 bar de pressão, a HD 10/25 Maxi é capaz de remover sujeiras incrustadas, resíduos industriais e detritos de forma eficiente e rápida. Essa pressão excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes fabris. Foi projetada para proporcionar eficiência energética e alta potência. Isso significa que a lavadora não apenas oferece desempenho superior, mas também economiza recursos. A HD 10/25 Maxi apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. As rodas grandes facilitam o transporte da lavadora, tornando-a ideal para limpeza de reatores, rolos, transportadores, tanques, esteiras, resíduos em metal, etc. Conta com tecnologia EASY!Force™ embarcado em seus acessórios, que permite o uso sem desgaste do operador e facilidade de montagem. Se está precisando remover sujidades de difícil remoção, conte com a performance da HD 10/25 Maxi!

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 220
Frequência (Hz) 60
Vazão de Água (L/h) 1000
Temperatura de alimentação de água (°C) 60
Pressão no trabalho (bar) 30 - 220
Pressão de pico (bar) 250
Potência (W) 7500
Cabo elétrico (m) 7
Tamanho do bico 038
Cor cinza
Peso (com acessórios) (kg) 63,4
Peso (com embalagem) (kg) 63,4
Medidas (c x l x a) (mm) 830 x 660 x 1040

Itens inclusos

  • Pistola: EASY!Force
  • Lança de pulverização: 1050 mm
  • Bico power

Equipamento

  • Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
  • Tipo de mangueira de alta pressão: Calidad Premium
  • Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
  • Limitador de pressão
Lavadora de alta pressão HD 10/25 Maxi 220V
Lavadora de alta pressão HD 10/25 Maxi 220V
Acessórios opcionais
Encontrar peça

Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.