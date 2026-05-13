A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às necessidades exigentes de indústrias alimentícias, metalúrgicas, química, petrolífera, farmacêutica, como também para construção civil e outras aplicações. Com incríveis 250 bar de pressão, a HD 10/25 Maxi é capaz de remover sujeiras incrustadas, resíduos industriais e detritos de forma eficiente e rápida. Essa pressão excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes fabris. Foi projetada para proporcionar eficiência energética e alta potência. Isso significa que a lavadora não apenas oferece desempenho superior, mas também economiza recursos. A HD 10/25 Maxi apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. As rodas grandes facilitam o transporte da lavadora, tornando-a ideal para limpeza de reatores, rolos, transportadores, tanques, esteiras, resíduos em metal, etc. Conta com tecnologia EASY!Force™ embarcado em seus acessórios, que permite o uso sem desgaste do operador e facilidade de montagem. Se está precisando remover sujidades de difícil remoção, conte com a performance da HD 10/25 Maxi!A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às necessidades exigentes de indústrias alimentícias, metalúrgicas, química, petrolífera, farmacêutica, como também para construção civil e outras aplicações. Com incríveis 250 bar de pressão, a HD 10/25 Maxi é capaz de remover sujeiras incrustadas, resíduos industriais e detritos de forma eficiente e rápida. Essa pressão excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes fabris. Foi projetada para proporcionar eficiência energética e alta potência. Isso significa que a lavadora não apenas oferece desempenho superior, mas também economiza recursos. A HD 10/25 Maxi apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. As rodas grandes facilitam o transporte da lavadora, tornando-a ideal para limpeza de reatores, rolos, transportadores, tanques, esteiras, resíduos em metal, etc. Conta com tecnologia EASY!Force™ embarcado em seus acessórios, que permite o uso sem desgaste do operador e facilidade de montagem. Se está precisando remover sujidades de difícil remoção, conte com a performance da HD 10/25 Maxi!