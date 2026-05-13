Lavadora de alta pressão HD 10/25 Maxi 380V
A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi é a escolha ideal para indústrias, construção civil, entre outros. Possui vazão máxima de 1000L/h e pressão máxima de alto nível de impacto, chegando até 250 bar, design robusto, estrutura em aço e rodas grandes. Conta com tecnologia EASY!Force™, permitindo o uso sem desgaste do operador.
A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às necessidades exigentes de indústrias alimentícias, metalúrgicas, química, petrolífera, farmacêutica, como também para construção civil e outras aplicações. Com incríveis 250 bar de pressão, a HD 10/25 Maxi é capaz de remover sujeiras incrustadas, resíduos industriais e detritos de forma eficiente e rápida. Essa pressão excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes fabris. Foi projetada para proporcionar eficiência energética e alta potência. Isso significa que a lavadora não apenas oferece desempenho superior, mas também economiza recursos. A HD 10/25 Maxi apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. As rodas grandes facilitam o transporte da lavadora, tornando-a ideal para limpeza de reatores, rolos, transportadores, tanques, esteiras, resíduos em metal, etc. Conta com tecnologia EASY!Force™ embarcado em seus acessórios, que permite o uso sem desgaste do operador e facilidade de montagem. Se está precisando remover sujidades de difícil remoção, conte com a performance da HD 10/25 Maxi!A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às necessidades exigentes de indústrias alimentícias, metalúrgicas, química, petrolífera, farmacêutica, como também para construção civil e outras aplicações. Com incríveis 250 bar de pressão, a HD 10/25 Maxi é capaz de remover sujeiras incrustadas, resíduos industriais e detritos de forma eficiente e rápida. Essa pressão excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes fabris. Foi projetada para proporcionar eficiência energética e alta potência. Isso significa que a lavadora não apenas oferece desempenho superior, mas também economiza recursos. A HD 10/25 Maxi apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. As rodas grandes facilitam o transporte da lavadora, tornando-a ideal para limpeza de reatores, rolos, transportadores, tanques, esteiras, resíduos em metal, etc. Conta com tecnologia EASY!Force™ embarcado em seus acessórios, que permite o uso sem desgaste do operador e facilidade de montagem. Se está precisando remover sujidades de difícil remoção, conte com a performance da HD 10/25 Maxi!
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|1000
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|30 - 220
|Pressão de pico (bar)
|250
|Potência (W)
|7500
|Cabo elétrico (m)
|7
|Cor
|cinza
|Peso (com acessórios) (kg)
|63,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|63,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|830 x 660 x 1040
Itens inclusos
- Pistola: EASY!Force
- Lança de pulverização: 1050 mm
- Bico power
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Limitador de pressão
Acessórios opcionais
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