A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi, da Kärcher, é a escolha ideal para o setores como, por exemplo, indústrias, construção civil, entre outros. Com uma vazão máxima de 1000 litros por hora, possui uma pressão máxima de alto nível de impacto, chegando até 250 bar. A HD 10/25 Maxi design robusto, com estrutura em aço e rodas grandes, garante mobilidade e durabilidade. Além disso, por se tratar de um uso intensivo, conta com tecnologia EASY!Force™, que permite o uso sem desgaste do operador. A Lavadora de Alta Pressão HD 10/25 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às necessidades exigentes de indústrias alimentícias, metalúrgicas, química, petrolífera, farmacêutica, como também para construção civil e outras aplicações. Com incríveis 250 bar de pressão, a HD 10/25 Maxi é capaz de remover sujeiras incrustadas, resíduos industriais e detritos de forma eficiente e rápida. Essa pressão excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes fabris. Foi projetada para proporcionar eficiência energética e alta potência. Isso significa que a lavadora não apenas oferece desempenho superior, mas também economiza recursos. A HD 10/25 Maxi apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. As rodas grandes facilitam o transporte da lavadora, tornando-a ideal para limpeza de reatores, rolos, transportadores, tanques, esteiras, resíduos em metal, etc. Conta com tecnologia EASY!Force™ embarcado em seus acessórios, que permite o uso sem desgaste do operador e facilidade de montagem. Se está precisando remover sujidades de difícil remoção, conte com a performance da HD 10/25 Maxi!