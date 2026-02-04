A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15-4 Super, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às demandas rigorosas do agronegócio, de empresas de transporte, prestadoras de serviços, indústrias, etc. Com alto poder de arraste, tem vazão máxima de 1200 L/h e uma pressão de 150 bar, sendo perfeita para remover sujeiras em diversas superfícies, removendo resíduos de lama e outros detritos com facilidade. A HD 12/15-4 Super apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica, garantindo durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. Com excelente mobilidade, as rodas grandes facilitam o transporte da lavadora em terrenos irregulares, tornando-a ideal para uso em fazendas, galpões e áreas externas. Sua estrutura em aço confere robustez a esta máquina que irá te ajudar a economizar tempo e recursos. AHD 12/15-4 Super, a aliada perfeita para manter o ambiente limpo, produtivo e livre de sujeiras persistentes.