Lavadora de alta pressão HD 12/15-4 Super (440V)
A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15-4 Super, da Kärcher, é a escolha ideal para setores como agronegócio, empresas de transporte e prestadoras de serviços. Com uma vazão máxima de 1200 litros por hora e uma pressão de 150 bar, essa máquina oferece um poder de arraste excepcional para remoção da sujeira. Seu motor de 4 polos produz, durante uso, menos giros, o que desgasta menos seus componentes, garantindo ainda mais sua durabilidade, além de possuir chassi em aço que confere robustez à máquina.
A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15-4 Super, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às demandas rigorosas do agronegócio, de empresas de transporte, prestadoras de serviços, indústrias, etc. Com alto poder de arraste, tem vazão máxima de 1200 L/h e uma pressão de 150 bar, sendo perfeita para remover sujeiras em diversas superfícies, removendo resíduos de lama e outros detritos com facilidade. A HD 12/15-4 Super apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica, garantindo durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. Com excelente mobilidade, as rodas grandes facilitam o transporte da lavadora em terrenos irregulares, tornando-a ideal para uso em fazendas, galpões e áreas externas. Sua estrutura em aço confere robustez a esta máquina que irá te ajudar a economizar tempo e recursos. AHD 12/15-4 Super, a aliada perfeita para manter o ambiente limpo, produtivo e livre de sujeiras persistentes.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|440
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|400 - 1200
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|40 - 135
|Pressão de pico ( )
|150
|Cabo elétrico (m)
|7
|Tamanho do bico
|65
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|63,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|63,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|830 x 660 x 1040
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Lança de pulverização: 600 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Carretel da mangueira de alta pressão embutido
- Anti!Twist
- Sistema anti-torção
- Limitador de pressão
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.