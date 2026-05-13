Lavadora de alta pressão HD 12/15 Maxi 220V
A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, dá Kärcher, é a escolha ideal para o setores como agronegócio, empresas de transporte, prestadoras de serviços, etc. Com uma vazão máxima de 1200 litros por hora e uma pressão de 150 bar, essa máquina oferece um poder de arraste excepcional. Seu design robusto, com estrutura em aço e rodas grandes, garante mobilidade e durabilidade.
A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às demandas rigorosas do agronegócio. Com alto poder de arraste, tem vazão máxima de 1200 L/h e uma pressão de 150 bar, por isso é perfeita para remover sujeiras em superfícies, removendo resíduos de lama e outros detritos com facilidade. Seu desempenho excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes agrícolas, limpeza de componentes e de peças, etc. Apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. Com excelente mobilidade, as rodas grandes facilitam o transporte da lavadora em terrenos irregulares, tornando-a ideal para uso em fazendas, galpões e áreas externas. Sua estrutura em aço confere robustez e durabilidade. Economize tempo e recursos com Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, que a aliada perfeita para manter o ambiente limpo, produtivo e livre de sujeiras persistentes.A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às demandas rigorosas do agronegócio. Com alto poder de arraste, tem vazão máxima de 1200 L/h e uma pressão de 150 bar, por isso é perfeita para remover sujeiras em superfícies, removendo resíduos de lama e outros detritos com facilidade. Seu desempenho excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes agrícolas, limpeza de componentes e de peças, etc. Apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. Com excelente mobilidade, as rodas grandes facilitam o transporte da lavadora em terrenos irregulares, tornando-a ideal para uso em fazendas, galpões e áreas externas. Sua estrutura em aço confere robustez e durabilidade. Economize tempo e recursos com Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, que a aliada perfeita para manter o ambiente limpo, produtivo e livre de sujeiras persistentes.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|1200
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (bar)
|30 - 135
|Pressão de pico (bar)
|150
|Potência (W)
|5500
|Cabo elétrico (m)
|7
|Tamanho do bico
|065
|Cor
|cinza
|Peso (com acessórios) (kg)
|63,4
|Peso (com embalagem) (kg)
|63,4
|Medidas (c x l x a) (mm)
|830 x 660 x 1040
Itens inclusos
- Lança de pulverização: 600 mm
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
Acessórios opcionais
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