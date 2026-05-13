A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às demandas rigorosas do agronegócio. Com alto poder de arraste, tem vazão máxima de 1200 L/h e uma pressão de 150 bar, por isso é perfeita para remover sujeiras em superfícies, removendo resíduos de lama e outros detritos com facilidade. Seu desempenho excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes agrícolas, limpeza de componentes e de peças, etc. Apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. Com excelente mobilidade, as rodas grandes facilitam o transporte da lavadora em terrenos irregulares, tornando-a ideal para uso em fazendas, galpões e áreas externas. Sua estrutura em aço confere robustez e durabilidade. Economize tempo e recursos com Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, que a aliada perfeita para manter o ambiente limpo, produtivo e livre de sujeiras persistentes. A Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, parte da linha profissional da Kärcher, é projetada para atender às demandas rigorosas do agronegócio. Com alto poder de arraste, tem vazão máxima de 1200 L/h e uma pressão de 150 bar, por isso é perfeita para remover sujeiras em superfícies, removendo resíduos de lama e outros detritos com facilidade. Seu desempenho excepcional torna-a indispensável para limpeza em ambientes agrícolas, limpeza de componentes e de peças, etc. Apresenta uma bomba radial, cabeçote e bielas de latão, além de pistões de cerâmica. Esses componentes garantem durabilidade, eficiência e resistência mesmo em uso contínuo. Com excelente mobilidade, as rodas grandes facilitam o transporte da lavadora em terrenos irregulares, tornando-a ideal para uso em fazendas, galpões e áreas externas. Sua estrutura em aço confere robustez e durabilidade. Economize tempo e recursos com Lavadora de Alta Pressão HD 12/15 Maxi, que a aliada perfeita para manter o ambiente limpo, produtivo e livre de sujeiras persistentes.