Lavadora de alta pressão HD 7/16 MAXI
A Lavadora de Alta Pressão Kärcher Profissional HD 7/16 Maxi proporciona uma limpeza rápida e sem esforço para as mais variadas tarefas do dia-a-dia, aliado a um ótimo custo-benefício, durabilidade e facilidade de uso e transporte.
A Kärcher HD 7/16 Maxi, com pressão de até 2.320 psi / 160 Bar , ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e mangueira de 10 metros em borracha com dupla trama de aço e bico leque.Seu chassi de aço tubular garante robustez e durabilidade ao equipamento.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220
|Frequência (Hz)
|60
|Vazão de Água (L/h)
|700
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|60
|Pressão no trabalho (psi/bar)
|1870 / 115
|Pressão de pico (bar)
|160
|Potência (W)
|2200
|Cabo elétrico (m)
|5
|Tamanho do bico
|40
|Colour
|Antracite
|Peso (com acessórios) (kg)
|41,5
|Peso (com embalagem) (kg)
|41,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|580 x 420 x 805
Itens inclusos
- Pistola: Básico
- Lança de pulverização: 600 mm
- Bico power
- Tubeira de alta pressão
Equipamento
- Comprimento da mangueira de alta pressão: 10 m
- Especificação da mangueira de alta pressão: ID 8, 315 bar
- Carretel da mangueira de alta pressão embutido
- Limitador de pressão
Acessórios opcionais
Encontrar peça
