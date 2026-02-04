A Kärcher HD 7/16 Maxi, com pressão de até 2.320 psi / 160 Bar , ajuda na remoção das sujeiras mais difíceis. Ela é leve e fácil de transportar e possui montagem rápida com acessórios profissionais de alta qualidade: pistola Classic extremamente ergonômica e confortável, lança de 600mm em aço inoxidável e mangueira de 10 metros em borracha com dupla trama de aço e bico leque.Seu chassi de aço tubular garante robustez e durabilidade ao equipamento.