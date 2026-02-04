Equipada com uma conveniente pistola de gatilho UHP, nossa lavadora de ultra-alta pressão HD 9/100-4 Cage Adv, da classe compacta UHP, limpa de forma impressionante até mesmo a sujeira mais persistente, como a encontrada na construção civil ou em outras aplicações industriais. Em seu núcleo, encontra-se uma bomba industrial de ultra alta pressão extremamente potente da WOMA, com alta eficiência volumétrica. Ela garante os melhores resultados de limpeza, garantindo uma pressão de trabalho de 1000 bar e consumindo apenas 900 l de água por hora.