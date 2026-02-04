Limpador de ultra alta pressão HD 9/100-4 Cage Adv 380V

Remove até mesmo a sujeira mais persistente: a versátil lavadora de ultra alta pressão HD 9/100-4 Cage Adv com pistola de gatilho UHP, pressão de trabalho de 1000 bar e baixo consumo de água de 900 l/h.

Equipada com uma conveniente pistola de gatilho UHP, nossa lavadora de ultra-alta pressão HD 9/100-4 Cage Adv, da classe compacta UHP, limpa de forma impressionante até mesmo a sujeira mais persistente, como a encontrada na construção civil ou em outras aplicações industriais. Em seu núcleo, encontra-se uma bomba industrial de ultra alta pressão extremamente potente da WOMA, com alta eficiência volumétrica. Ela garante os melhores resultados de limpeza, garantindo uma pressão de trabalho de 1000 bar e consumindo apenas 900 l de água por hora.

Especificações

Dados técnicos

Pressão no trabalho (bar) máx. 1000
Vazão de Água (L/h) máx. 978
Temperatura de alimentação de água (°C) máx. 45
Combustível Elétrico
Potência (kW) 30
Comprimento de implementação (PH) 3
Tensão (V) 380
Frequência (Hz) 60
Peso (com acessórios) (kg) 376
Peso (com embalagem) (kg) 380

Itens inclusos

  • Pistola: Pistola de gatilho UHP (Bloqueio Seco/Interrupção Seca)
  • Lança em aço inoxidável: 750 mm
  • Bocal de jato plano

Equipamento

  • Tipo de mangueira de alta pressão: Vida longa
  • Filtro de água
  • Válvula de segurança
