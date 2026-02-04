Limpador de ultra alta pressão HD 9/100-4 Cage Adv 380V
Remove até mesmo a sujeira mais persistente: a versátil lavadora de ultra alta pressão HD 9/100-4 Cage Adv com pistola de gatilho UHP, pressão de trabalho de 1000 bar e baixo consumo de água de 900 l/h.
Equipada com uma conveniente pistola de gatilho UHP, nossa lavadora de ultra-alta pressão HD 9/100-4 Cage Adv, da classe compacta UHP, limpa de forma impressionante até mesmo a sujeira mais persistente, como a encontrada na construção civil ou em outras aplicações industriais. Em seu núcleo, encontra-se uma bomba industrial de ultra alta pressão extremamente potente da WOMA, com alta eficiência volumétrica. Ela garante os melhores resultados de limpeza, garantindo uma pressão de trabalho de 1000 bar e consumindo apenas 900 l de água por hora.
Especificações
Dados técnicos
|Pressão no trabalho (bar)
|máx. 1000
|Vazão de Água (L/h)
|máx. 978
|Temperatura de alimentação de água (°C)
|máx. 45
|Combustível
|Elétrico
|Potência (kW)
|30
|Comprimento de implementação (PH)
|3
|Tensão (V)
|380
|Frequência (Hz)
|60
|Peso (com acessórios) (kg)
|376
|Peso (com embalagem) (kg)
|380
Itens inclusos
- Pistola: Pistola de gatilho UHP (Bloqueio Seco/Interrupção Seca)
- Lança em aço inoxidável: 750 mm
- Bocal de jato plano
Equipamento
- Tipo de mangueira de alta pressão: Vida longa
- Filtro de água
- Válvula de segurança