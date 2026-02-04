Lavadora Secadora BD 30/4 C Bat Lítio
Lavadora movida à bateria. Com cabeçotes tipo disco, faixa de limpeza de 280 mm e reservatórios com a capacidade de 4 litros cada. Indicada para lojas de conveniência, padarias, cozinhas e etc.
Lavadora e secadora de piso com reservatório de água suja e limpa removível, prático e eficiente. A barra de sucção possui raio de giro que permite que a mesma se posicione a frente do cabeçote, permitindo que o equipamento limpe para trás. Equipamento para limpeza de pisos planos e lisos, opera em ambientes com áreas de difícil acesso e muitos obstáculos. Indicado para limpeza de áreas até 1.500 m² (limpeza de manutenção) como refeitórios, restaurantes, padarias, cozinhas, lojas de conveniência, entre outros. Desempenho equivalente a 06 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|280
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|4 / 4
|Desempenho prático de áreas (m²/h)
|900
|Tensão da bateria (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Autonomia da bateria (h)
|1
|Tempo de carregamento de bateria (h)
|2
|Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|19,8
|Medidas (c x l x a) (mm)
|555 x 375 x 1050
Itens inclusos
- Tensão da bateria
Acessórios opcionais
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.