Lavadora Secadora BD 30/4 C Bat Lítio

Lavadora movida à bateria. Com cabeçotes tipo disco, faixa de limpeza de 280 mm e reservatórios com a capacidade de 4 litros cada. Indicada para lojas de conveniência, padarias, cozinhas e etc.

Lavadora e secadora de piso com reservatório de água suja e limpa removível, prático e eficiente. A barra de sucção possui raio de giro que permite que a mesma se posicione a frente do cabeçote, permitindo que o equipamento limpe para trás. Equipamento para limpeza de pisos planos e lisos, opera em ambientes com áreas de difícil acesso e muitos obstáculos. Indicado para limpeza de áreas até 1.500 m² (limpeza de manutenção) como refeitórios, restaurantes, padarias, cozinhas, lojas de conveniência, entre outros. Desempenho equivalente a 06 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.

Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 280
Reservatório de água limpa / suja (L) 4 / 4
Desempenho prático de áreas (m²/h) 900
Tensão da bateria (V/Ah) 36,5 / 5,2
Autonomia da bateria (h) 1
Tempo de carregamento de bateria (h) 2
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 19,8
Medidas (c x l x a) (mm) 555 x 375 x 1050

Itens inclusos

  • Tensão da bateria
Acessórios opcionais
