Lavadora Secadora BR 30/4 C 127V

Lavadora e secadora de pisos compacta e leve. Uma alternativa inovadora e eficiente para a limpeza manual de pisos de 20 a 200 m2.

Devido ao desenho vertical, a máquina é manobrável como um aspirador vertical. Comparada a um esfregão, tem muito mais esforço para limpar devido ao fato de ter 10 vezes mais pressão no contato com o piso e uma escova que gira com 1450 rpm. A máquina seca para frente e para trás. Para sujeiras muito pesadas, o rodo pode ser levantado por um pedal, o que faz com que o produto químico possa agir por mais tempo no piso. É possível limpar também embaixo de moveis ou outros objetos.Perfeita para a limpeza de pequenos estabelecimentos,restaurantes, postos de gasolina,supermercados, áreas de sanitários, hoteis e lanchonetes.

Especificações

Dados técnicos

Faixa de trabalho, escovas (mm) 300
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 300
Reservatório de água limpa / suja (L) 4 / 4
Produtividade teórica (m²/h) 200
Velocidade da escova (rpm) 1450
Pressão da escova (g/cm²) 100
Consumo de água (L/min) 1
Nível de ruído (dB(A)) 72
Tensão (V) 127
Potência do motor (W) 820
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 11
Medidas (c x l x a) (mm) 390 x 335 x 1180
