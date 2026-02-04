Lavadora Secadora BR 30/4 C 127V
Lavadora e secadora de pisos compacta e leve. Uma alternativa inovadora e eficiente para a limpeza manual de pisos de 20 a 200 m2.
Devido ao desenho vertical, a máquina é manobrável como um aspirador vertical. Comparada a um esfregão, tem muito mais esforço para limpar devido ao fato de ter 10 vezes mais pressão no contato com o piso e uma escova que gira com 1450 rpm. A máquina seca para frente e para trás. Para sujeiras muito pesadas, o rodo pode ser levantado por um pedal, o que faz com que o produto químico possa agir por mais tempo no piso. É possível limpar também embaixo de moveis ou outros objetos.Perfeita para a limpeza de pequenos estabelecimentos,restaurantes, postos de gasolina,supermercados, áreas de sanitários, hoteis e lanchonetes.
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|300
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|300
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|4 / 4
|Produtividade teórica (m²/h)
|200
|Velocidade da escova (rpm)
|1450
|Pressão da escova (g/cm²)
|100
|Consumo de água (L/min)
|1
|Nível de ruído (dB(A))
|72
|Tensão (V)
|127
|Potência do motor (W)
|820
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|11
|Medidas (c x l x a) (mm)
|390 x 335 x 1180
Videos
