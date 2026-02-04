Lavadora Secadora BR 30/4 C (220V)
Lavadora e secadora de pisos compacta e leve. Uma alternativa inovadora e eficiente para a limpeza manual de pisos de 20 a 200 m2.
Devido ao desenho vertical, a máquina é manobrável como um aspirador vertical. Comparada a um esfregão, tem muito mais esforço para limpar devido ao fato de ter 10 vezes mais pressão no contato com o piso e uma escova que gira com 1450 rpm. A máquina seca para frente e para trás. Para sujeiras muito pesadas, o rodo pode ser levantado por um pedal, o que faz com que o produto químico possa agir por mais tempo no piso. É possível limpar também embaixo de moveis ou outros objetos.Perfeita para a limpeza de pequenos estabelecimentos,restaurantes, postos de gasolina,supermercados, áreas de sanitários, hoteis e lanchonetes.
Especificações
Dados técnicos
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|300
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|300
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|4 / 4
|Produtividade teórica (m²/h)
|200
|Velocidade da escova (rpm)
|1450
|Pressão da escova (g/cm²)
|100
|Consumo de água (L/min)
|1
|Tensão (V)
|220
|Potência do motor (W)
|820
|Colour
|Antracite
|Medidas (c x l x a) (mm)
|390 x 335 x 1180
Videos
Encontrar peça
Selecione "Encontrar Peças" para iniciar sua busca ou entre em contato com seu revendedor ou distribuidor Kärcher autorizado.
Facilidade de limpeza
Tanque de água de fácil remoção, o que facilita a limpeza do utensílio, bem como sua retirada e inserção de água
Escova tipo “rolo”, muito mais eficaz
Funciona com uma escova do tipo “rolo”, até 6 vezes mais eficaz que modelos com outros tipos de escova.
Compacta
Leve e compacta, pode ser levada para os mais diversos ambientes praticamente sem esforço.