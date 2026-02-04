A Lavadora e Secadora de Pisos BR 35/12 C Bateria é ideal para limpeza de áreas entre 600 e 1.000m². Seu cabeçote articulado rotaciona em 200°, garantindo máxima manobrabilidade e eficiência na limpeza, inclusive em áreas com cantos estreitos. Possui a nova bateria de íons de lítio, que é totalmente livre de manutenção, não possui efeito memória, recarrega mais rápido e dura 3 vezes mais do que as baterias tradicionais. Em seu modo eco!efficiency reduz o consumo de energia e diminui o ruído em até 40%. Com escova tipo Rolo, sua pressão de contato com a superfície é seis vezes maior que a da escova tipo disco, sendo indicada para limpeza completa de superfícies irregulares.