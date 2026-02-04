Lavadora Secadora BR 35/12 C Bat Lítio

A Lavadora e Secadora de Pisos BR 35/12 C Bateria é ideal para limpeza de áreas entre 600 e 1.000m². Possui alta manobrabilidade e alto desempenho de limpeza.

A Lavadora e Secadora de Pisos BR 35/12 C Bateria é ideal para limpeza de áreas entre 600 e 1.000m². Seu cabeçote articulado rotaciona em 200°, garantindo máxima manobrabilidade e eficiência na limpeza, inclusive em áreas com cantos estreitos. Possui a nova bateria de íons de lítio, que é totalmente livre de manutenção, não possui efeito memória, recarrega mais rápido e dura 3 vezes mais do que as baterias tradicionais. Em seu modo eco!efficiency reduz o consumo de energia e diminui o ruído em até 40%. Com escova tipo Rolo, sua pressão de contato com a superfície é seis vezes maior que a da escova tipo disco, sendo indicada para limpeza completa de superfícies irregulares.

Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Tensão da bateria
Faixa de trabalho, escovas (mm) 350
Faixa de trabalho, aspiração (mm) 450
Reservatório de água limpa / suja (L) 12 / 12
Desempenho prático de áreas (m²/h) 1400
Tensão da bateria (V) 21
Pressão da escova (g/cm²) 150
Nível de ruído (dB(A)) até 65
Tensão (V) 220
Potência do motor (W) 500
Colour Antracite
Peso sem acessórios (kg) 35
Medidas (c x l x a) (mm) 1150 x 345 x 445
Máquina limpeza piso fácil operação

Descarte rápido

Muito fácil de operar, pode ser esvaziado praticamente com toda água disponível no tanque de água suja.

Máquina para limpeza de pisos

Tudo muito fácil

A Kärcher projetou a coluna de direção da BR 35/12 C para ser dobrada muito facilmente economizando muito espaço.

Limpadora e secadora d piso compacta

Operação confortável

Volante ergonômmico, possibilita uma experiência completamente nova de operação, possuí os principais controles de operação.

Limpadora compacta Karcher BR 35/12 C

Substituição do rolo

O sistema para substituição do rolo é muito simples, não exige nenhuma ferramenta, poupando esforços e tempo.

Sistema de limpaza máquina de limpar pisos compacta

Sistema de limpeza

Seu sistema varre pequenos detritos e resíduos de água que eventualmente podem ficar para trás garantindo a total aspiração da sujeira.

Limpadora e secadora d piso compacta

Bateria Lítio

Até 3 vezes mais tempo de vida do que baterias convencionais. Carrega mais rápido e não necessita de manutenção.

Limpadora compacta Karcher BR 35/12-C rotação
Máquina para limpar piso


