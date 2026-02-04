Lavadora Secadora BR 35/12 C Bat Lítio
A Lavadora e Secadora de Pisos BR 35/12 C Bateria é ideal para limpeza de áreas entre 600 e 1.000m². Possui alta manobrabilidade e alto desempenho de limpeza.
A Lavadora e Secadora de Pisos BR 35/12 C Bateria é ideal para limpeza de áreas entre 600 e 1.000m². Seu cabeçote articulado rotaciona em 200°, garantindo máxima manobrabilidade e eficiência na limpeza, inclusive em áreas com cantos estreitos. Possui a nova bateria de íons de lítio, que é totalmente livre de manutenção, não possui efeito memória, recarrega mais rápido e dura 3 vezes mais do que as baterias tradicionais. Em seu modo eco!efficiency reduz o consumo de energia e diminui o ruído em até 40%. Com escova tipo Rolo, sua pressão de contato com a superfície é seis vezes maior que a da escova tipo disco, sendo indicada para limpeza completa de superfícies irregulares.
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Tensão da bateria
|Faixa de trabalho, escovas (mm)
|350
|Faixa de trabalho, aspiração (mm)
|450
|Reservatório de água limpa / suja (L)
|12 / 12
|Desempenho prático de áreas (m²/h)
|1400
|Tensão da bateria (V)
|21
|Pressão da escova (g/cm²)
|150
|Nível de ruído (dB(A))
|até 65
|Tensão (V)
|220
|Potência do motor (W)
|500
|Colour
|Antracite
|Peso sem acessórios (kg)
|35
|Medidas (c x l x a) (mm)
|1150 x 345 x 445
Descarte rápido
Muito fácil de operar, pode ser esvaziado praticamente com toda água disponível no tanque de água suja.
Tudo muito fácil
A Kärcher projetou a coluna de direção da BR 35/12 C para ser dobrada muito facilmente economizando muito espaço.
Operação confortável
Volante ergonômmico, possibilita uma experiência completamente nova de operação, possuí os principais controles de operação.
Substituição do rolo
O sistema para substituição do rolo é muito simples, não exige nenhuma ferramenta, poupando esforços e tempo.
Sistema de limpeza
Seu sistema varre pequenos detritos e resíduos de água que eventualmente podem ficar para trás garantindo a total aspiração da sujeira.
Bateria Lítio
Até 3 vezes mais tempo de vida do que baterias convencionais. Carrega mais rápido e não necessita de manutenção.