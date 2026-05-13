A Lavadora e Secadora de Piso Tripulada Karcher BD Super com operador a bordo é movida a bateria com cabeçotes tipo disco. Possui faixa de limpeza de 750 mm, reservatório de água limpa e suja, ambos com capacidade para 120 litros cada. Indicada para limpeza de pisos planos com média e baixa sujidade, como hipermercados, centros logísticos, grandes shopping centers, estacionamentos cobertos, etc.