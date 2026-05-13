Lavadora Secadora Limp. Pisos BD POWER R Bp Pack AGM
Especialmente desenvolvida para os clientes mais exigentes, a Lavadora e Secadora de Piso BD POWER possui uma excelente relação entre desempenho e custo/benefício. Com um tanque com capacidade de 160 litros (água limpa/suja), área de trabalho de 90 cm e autonomia média de 6hs (bateria), é perfeita para limpar grandes áreas.
Tudo nela é Power: tanque com grande capacidade de 160 litros, um grande compartimento para baterias e uma largura de trabalho de 90 cm. É por isso que a lavadora e secadora de pisos BD POWER é ideal para limpar grandes áreas com produtividade e excelentes resultados de limpeza. Além disso, ela possui: rodas antiderrapantes que garantem uma condução segura, LEDs e luzes de aviso integradas aumentam a segurança dos usuários e pedestres. Possui acionamento automático do cabeçote e rodo. Componentes testados e comprovados garantem o mínimo esforço de manutenção e baixos custos de serviço.