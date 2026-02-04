A lavadora-secadora B 260 RI oferece limpeza impecável quando realmente importa. Seu motor de longa duração a torna uma companheira indispensável para a limpeza industrial de pisos úmidos. A potência da turbina dupla, a velocidade de deslocamento de 10 km/h, bem como os dois tanques de 260 litros para água limpa e água suja, garantem o máximo desempenho. Graças à função de varrição recém-desenvolvida com as escovas R 100 e R 120, a B 260 RI é uma verdadeira profissional em sua área. Ela lava e varre em uma única etapa, proporcionando resultados de limpeza confiáveis ​​e consistentes.Dois motores EC de longa duração e sem necessidade de manutenção trabalham incansavelmente dentro da máquina. O rodo e a escova foram redesenhados para garantir a melhor combinação possível de esfregação e varrição em uma única etapa. A potente função de esfregação é utilizada para limpeza profunda com água, enquanto a função de varrição otimizada e integrada elimina partículas de sujeira maiores e evita o entupimento do rodo. Graças à poderosa sucção, a água suja e as partículas menores são direcionadas para o reservatório de 260 litros, garantindo que nenhuma gota seja desperdiçada. Um potente motor de tração impulsiona a máquina de limpeza a uma alta velocidade de até 10 km/h, para um desempenho máximo em grandes áreas. A B 260 RI também pode ser equipada com escova lateral ou plataforma de lavagem lateral para limpeza próxima às bordas. A operação é muito fácil para todas as tarefas de limpeza graças a um prático interruptor rotativo. A B 260 RI é a companheira perfeita para a limpeza a úmido eficiente de grandes áreas de piso nos setores industrial e logístico.