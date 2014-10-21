Profissional
FloorCare - Limpeza de Pisos
Maximize a eficiência da sua limpeza profissional com Kärcher FloorCare! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas limpadoras de piso, garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva fórmula de baixa espumação protege seu equipamento, otimiza o ciclo de trabalho e permite o uso total do tanque. Garanta resultados excepcionais e prolongue a vida útil das superfícies.
CarpetPro - Limpeza por Extração
Maximize a eficiência e libere o ambiente em minutos com Kärcher CarpetPro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas extratoras (como SE, Puzzi e BRC), garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva Tecnologia Kärcher de baixa espumação protege seu equipamento e garante uma rápida evaporação, acelerando o tempo de secagem e otimizando o ciclo de trabalho, garantindo resultados excepcionais.
PressurePro - Limpeza em Alta Pressão
Maximize a eficiência contra a sujidade extrema com Kärcher PressurePro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas lavadoras de alta pressão (HD e HDS), garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva fórmula ultraconcentrada mantém sua estabilidade e poder de limpeza mesmo com água quente, suportando até 150°C. Garanta resultados excepcionais na remoção de óleo, graxa e fuligem, e prolongue a vida útil da sua máquina
VehiclePro - Limpeza Automotiva Mecanizada
Maximize a eficiência e o lucro do seu lava-rápido com Kärcher VehiclePro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com seus sistemas automáticos (CW1 e CW3), garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo. A fórmula superconcentrada protege a pintura e otimiza o deslizamento das escovas, garantindo uma limpeza completa mesmo em contornos difíceis, proporcionando resultados excepcionais.
DeterJet - Limpeza Veicular
Maximize a eficiência e o cuidado da superfície com Kärcher DeterJet! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas lavadoras de alta pressão e sistemas manuais, garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva fórmula de pH neutro protege a pintura e acabamentos delicados e otimiza o ciclo de trabalho. Garanta resultados excepcionais na remoção de graxa e óleo, e ofereça um brilho que protege por até um mês.