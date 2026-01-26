PressurePro - Limpeza em Alta Pressão

Maximize a eficiência contra a sujidade extrema com Kärcher PressurePro! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas lavadoras de alta pressão (HD e HDS), garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva fórmula ultraconcentrada mantém sua estabilidade e poder de limpeza mesmo com água quente, suportando até 150°C. Garanta resultados excepcionais na remoção de óleo, graxa e fuligem, e prolongue a vida útil da sua máquina