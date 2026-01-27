FloorCare - Limpeza de Pisos

Maximize a eficiência da sua limpeza profissional com Kärcher FloorCare! Nossa linha de agentes de limpeza de alto desempenho trabalha em perfeita sinergia com suas limpadoras de piso, garantindo alto rendimento, performance superior e economia de tempo imediata. A exclusiva fórmula de baixa espumação protege seu equipamento, otimiza o ciclo de trabalho e permite o uso total do tanque. Garanta resultados excepcionais e prolongue a vida útil das superfícies.