Durável, robusto, compacto e estacionário: nosso aspirador industrial IVC 20/12 EC de motor brushless, de classe compacta e para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e possibilita uma maior vida útil devido à sua turbina com funcionamento sem escovas de carvão. O chassi é fabricado em aço resistente e possui pés de borracha para facilitar sua instalação.