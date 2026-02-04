Aspirador industrial IVC 20/12-1 EC 220V

Aspirador industrial IVC 20/12 EC, estacionário e robusto de classe compacta para sólidos finos e grossos. Ideal para uso em entrada de fábricas, para limpeza de roupas e uniformes.

Durável, robusto, compacto e estacionário: nosso aspirador industrial IVC 20/12 EC de motor brushless, de classe compacta e para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e possibilita uma maior vida útil devido à sua turbina com funcionamento sem escovas de carvão. O chassi é fabricado em aço resistente e possui pés de borracha para facilitar sua instalação.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 240
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 178
Sucção (mbar) 244
Reservatório (L) 20
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (kW) 1,2
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 35
Diametro nominal de acessório DN 35
Nível de ruído (dB(A)) 79
Colour Branco
Peso sem acessórios (kg) 21
Peso (com embalagem) (kg) 21,5
Medidas (c x l x a) (mm) 500 x 271 x 460

Itens inclusos

  • Saco de filtro seguro: 10 peç

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro cartucho
  • Acessórios incluídos: sim
