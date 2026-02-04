Aspirador industrial IVC 20/12-1 EC 220V
Aspirador industrial IVC 20/12 EC, estacionário e robusto de classe compacta para sólidos finos e grossos. Ideal para uso em entrada de fábricas, para limpeza de roupas e uniformes.
Durável, robusto, compacto e estacionário: nosso aspirador industrial IVC 20/12 EC de motor brushless, de classe compacta e para a sucção universal de sólidos finos e grossos em ambientes industriais. A máquina funciona em operação monofásica e possibilita uma maior vida útil devido à sua turbina com funcionamento sem escovas de carvão. O chassi é fabricado em aço resistente e possui pés de borracha para facilitar sua instalação.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 240
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|178
|Sucção (mbar)
|244
|Reservatório (L)
|20
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (kW)
|1,2
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 35
|Diametro nominal de acessório
|DN 35
|Nível de ruído (dB(A))
|79
|Colour
|Branco
|Peso sem acessórios (kg)
|21
|Peso (com embalagem) (kg)
|21,5
|Medidas (c x l x a) (mm)
|500 x 271 x 460
Itens inclusos
- Saco de filtro seguro: 10 peç
Equipamento
- Filtro principal: Filtro cartucho
- Acessórios incluídos: sim