Aspirador industrial IVR-L 65/24-2 Tc

O robusto aspirador de líquidos e cavacos IVR-L 65/24-2 Tc para operação monofásica. Adequado para aspirar quantidades médias de óleo e aparas metálicas, entre outros materiais.

Um filtro plano durável e lavável e uma potente solução de duas turbinas com uma potência nominal de entrada de 2,4 kW são as principais características do aspirador móvel de líquidos e cavacos IVR-L 65/24-2 Tc. Juntos, eles garantem operação intermitente e alto poder de sucção sem qualquer redução na capacidade do filtro. Isso torna a máquina ideal para aspirar quantidades médias de diversos meios, como aparas de metal, óleo ou emulsões de refrigerante. Um cesto de filtro opcional garante que os componentes sólidos e líquidos sejam separados de forma eficaz. Os líquidos podem ser descartados separadamente, simplesmente desconectando a mangueira de drenagem do tanque de coleta de 65 litros. Caso contrário, o sistema de esvaziamento com chassi basculante é usado para esvaziar o recipiente com o mínimo de força, inclinando-o usando o mecanismo roll-off. Alimentado por corrente alternada e com um design muito robusto e de fácil manutenção, o aspirador atende aos principais requisitos para aplicações industriais exigentes. A unidade de acionamento com isolamento acústico e um silenciador de exaustão também garantem baixo ruído operacional. O cabeçote de acionamento é parcialmente feito de material reciclado.

Especificações

Dados técnicos

Comprimento de implementação (PH) 1
Tensão (V) 220 / 240
Frequência (Hz) 50 / 60
Vazão de Ar (m³/h) 520
Sucção (mbar) 235
Reservatório (L) 65
Material do reservatório Metal
Potência nominal de entrada (kW) 2,4
Tipo de aspiração Elétrico
Diametro nominal de conexão DN 50
Diametro nominal de acessório DN 40
Classe de filtro de poeira principal L
Área de filtro para o filtro principal (m²) 0,25
Peso (com acessórios) (kg) 41
Peso (com embalagem) (kg) 42
Medidas (c x l x a) (mm) 742 x 500 x 1100

Equipamento

  • Filtro principal: Filtro de superfície
  • Acessórios incluídos: sim
Aspirador industrial IVR-L 65/24-2 Tc