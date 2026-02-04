Aspirador industrial IVR-L 65/24-2 Tc
O robusto aspirador de líquidos e cavacos IVR-L 65/24-2 Tc para operação monofásica. Adequado para aspirar quantidades médias de óleo e aparas metálicas, entre outros materiais.
Um filtro plano durável e lavável e uma potente solução de duas turbinas com uma potência nominal de entrada de 2,4 kW são as principais características do aspirador móvel de líquidos e cavacos IVR-L 65/24-2 Tc. Juntos, eles garantem operação intermitente e alto poder de sucção sem qualquer redução na capacidade do filtro. Isso torna a máquina ideal para aspirar quantidades médias de diversos meios, como aparas de metal, óleo ou emulsões de refrigerante. Um cesto de filtro opcional garante que os componentes sólidos e líquidos sejam separados de forma eficaz. Os líquidos podem ser descartados separadamente, simplesmente desconectando a mangueira de drenagem do tanque de coleta de 65 litros. Caso contrário, o sistema de esvaziamento com chassi basculante é usado para esvaziar o recipiente com o mínimo de força, inclinando-o usando o mecanismo roll-off. Alimentado por corrente alternada e com um design muito robusto e de fácil manutenção, o aspirador atende aos principais requisitos para aplicações industriais exigentes. A unidade de acionamento com isolamento acústico e um silenciador de exaustão também garantem baixo ruído operacional. O cabeçote de acionamento é parcialmente feito de material reciclado.
Especificações
Dados técnicos
|Comprimento de implementação (PH)
|1
|Tensão (V)
|220 / 240
|Frequência (Hz)
|50 / 60
|Vazão de Ar (m³/h)
|520
|Sucção (mbar)
|235
|Reservatório (L)
|65
|Material do reservatório
|Metal
|Potência nominal de entrada (kW)
|2,4
|Tipo de aspiração
|Elétrico
|Diametro nominal de conexão
|DN 50
|Diametro nominal de acessório
|DN 40
|Classe de filtro de poeira principal
|L
|Área de filtro para o filtro principal (m²)
|0,25
|Peso (com acessórios) (kg)
|41
|Peso (com embalagem) (kg)
|42
|Medidas (c x l x a) (mm)
|742 x 500 x 1100
Equipamento
- Filtro principal: Filtro de superfície
- Acessórios incluídos: sim