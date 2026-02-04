Um filtro plano durável e lavável e uma potente solução de duas turbinas com uma potência nominal de entrada de 2,4 kW são as principais características do aspirador móvel de líquidos e cavacos IVR-L 65/24-2 Tc. Juntos, eles garantem operação intermitente e alto poder de sucção sem qualquer redução na capacidade do filtro. Isso torna a máquina ideal para aspirar quantidades médias de diversos meios, como aparas de metal, óleo ou emulsões de refrigerante. Um cesto de filtro opcional garante que os componentes sólidos e líquidos sejam separados de forma eficaz. Os líquidos podem ser descartados separadamente, simplesmente desconectando a mangueira de drenagem do tanque de coleta de 65 litros. Caso contrário, o sistema de esvaziamento com chassi basculante é usado para esvaziar o recipiente com o mínimo de força, inclinando-o usando o mecanismo roll-off. Alimentado por corrente alternada e com um design muito robusto e de fácil manutenção, o aspirador atende aos principais requisitos para aplicações industriais exigentes. A unidade de acionamento com isolamento acústico e um silenciador de exaustão também garantem baixo ruído operacional. O cabeçote de acionamento é parcialmente feito de material reciclado.