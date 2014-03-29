Agricultura e agronegócio

Limpeza retém valor

Produção profissional requer máquinas de alta qualidade, que possam ser utilizadas durante anos. Portanto, para garantir funcionamento confiável, é essencial - especialmente para máquinas de alto desempenho da agricultura e da viticultura – a manutenção regular. Com a Kärcher, manter o valor de seus equipamentos é fácil: sistemas eficazes de limpeza, para várias aplicações, uma gama completa de acessórios e por último, mas não menos importante, várias inovações, como, por exemplo, a limpadora de barris BC 14/12, que ajuda a proteger seus investimentos. Consequentemente, as nossas soluções garantem não apenas sistemas limpos, mas também menores custos, uma vez que a compra de novas máquinas é postergada.