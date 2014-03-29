Agricultura e agronegócio
No campo, eficiência é essencial. Há mais de 50 anos, a Kärcher é parceira do agronegócio brasileiro, oferecendo soluções de limpeza para máquinas agrícolas, caminhões e instalações pecuárias. Seja na pecuária, piscicultura, viticultura ou silvicultura, nossas tecnologias ajudam a manter padrões de higiene e atender exigências legais com facilidade. Com lavadoras de alta pressão, aspiradores e outros equipamentos de limpeza profissional, você ganha produtividade, preserva a vida útil dos equipamentos e mantém tudo pronto para operação, todos os dias. Fácil de operar e feita para durar, a Kärcher entrega limpeza eficiente, segura e confiável no campo.
Lava Car e Estética Automotiva
Clientes satisfeitos são aqueles que recebem seus veículos limpos e renovados. Em centros de estética automotiva, garantir uma limpeza impecável faz toda a diferença, tanto na parte externa quanto interna dos carros. Com nossas lavadoras de alta pressão, a sujeira acumulada desaparece rapidamente, proporcionando um brilho excepcional. Para o interior, aspiradores e extratoras da Kärcher removem sujeiras profundas, deixando estofados e carpetes como novos. Além disso, as higienizadoras a vapor garantem uma limpeza completa, eliminando até 99,9% das bactérias e proporcionando uma experiência de excelência.
Extremamente limpo. Excepcionalmente rápido.
Elevados padrões de higiene são indispensáveis na criação profissional de animais, porque a qualidade é o primeiro passo para a obtenção de resultados excelentes. Limpeza regular e completa de alojamentos de animais - pré-limpeza, desinfecção e limpeza diária – é essencial para proteger os animais contra germes e parasitas. Com lavadoras de alta pressão da Kärcher e nossos sistemas inovadores de desinfecção 2K, essas tarefas de limpeza são concluídas rapidamente, facilmente e eficazmente. Você se beneficia não somente da melhoria dos níveis de higiene e de animais saudáveis, mas, acima de tudo, você economiza tempo e dinheiro em medicamentos caros.
Porcos
Limpeza e higiene são o que importa quando se trata da criação de animais. Sistemas de limpeza e desinfecção da Kärcher são ideais para instalações perfeitas, tanto durante a criação quanto antes da alocação dos animais.
Gado
Limpeza pesada com alta pressão de, por exemplo, fezes e restos de comida em cocheiras e em zonas de descanso.
Vacas leiteiras
Higiene é fundamental em qualquer lugar em que germes possam crescer. É por isso que nossas lavadoras de alta e a patenteada tecnologia de desinfecção por espuma são a primeira escolha em áreas de armazenamento de leite e salas de ordenha.
Aves
Não dê chances a bactérias, vírus e pragas: a desinfecção eficaz em áreas de criação de aves e de pintinhos, bem como a limpeza da área de produção de ovos e de incubação.
Ovelhas, cabras e cavalos
Nossas lavadoras de alta pressão são ideais para limpeza profunda celeiros e estábulos. Excrementos e outras sujeiras são removidos facilmente.
Limpeza retém valor
Produção profissional requer máquinas de alta qualidade, que possam ser utilizadas durante anos. Portanto, para garantir funcionamento confiável, é essencial - especialmente para máquinas de alto desempenho da agricultura e da viticultura – a manutenção regular. Com a Kärcher, manter o valor de seus equipamentos é fácil: sistemas eficazes de limpeza, para várias aplicações, uma gama completa de acessórios e por último, mas não menos importante, várias inovações, como, por exemplo, a limpadora de barris BC 14/12, que ajuda a proteger seus investimentos. Consequentemente, as nossas soluções garantem não apenas sistemas limpos, mas também menores custos, uma vez que a compra de novas máquinas é postergada.
Limpeza de máquinas
Máquinas agrícolas estão sujeitas a grandes quantidades de lama. Quando usadas com água quente, as lavadoras de alta pressão da Kärcher removem completamente crostas de lama, óleos e gorduras, além de proteger contra a corrosão.
Limpeza de barris
Deixe facilmente barris como novos: com a Kärcher BC 14/12 você limpa seus barris praticamente e rapidamente, sem ter que movimentá-los. Todas as sujeiras de processos de fermentação, maturação ou anos de armazenamento são eficientemente removidos sem resíduos.
Nenhum desafio é muito grande.
Desafios grandes exigem soluções grandes: seja cumprindo requisitos legais na indústria da criação de peixes ou no enfrentamento de trabalhos difíceis na área florestal, com a Kärcher você estará pronto para qualquer coisa. Oferecemos soluções para desinfecção de tanques de criação, higienização completa de veículos de transporte e fácil remoção de sujeiras impregnadas. Nossas máquinas permitirão limpeza rápida e eficaz, não importa qual desafio de limpeza você enfrente.
Piscicultura
Toda superfície limpa higienicamente: com o nosso sistema 2K, você desinfeta rapidamente e eficientemente reservatórios de criação ou armazenamento, bem como veículos e contêineres antes e após o transporte. Alta pressão e espuma desinfetante trabalham eficientemente e de maneira amiga do meio ambiente no combate a bactérias, vírus e parasitas. E tudo isto com dosagem baixa, praticamente em todas as temperaturas e num período curto de tempo.
Silvicultura
Evite infestações de pragas, secagem rápida - com lavadoras de alta pressão da Kärcher você reduz a perda de madeira no descascamento e aumenta a eficiência. Nossas máquinas robustas, desenvolvidas para terrenos difíceis, são as mais adequadas. Depois de terminado o trabalho, você pode limpar seus veículos e máquinas usando lavadoras de alta pressão estacionárias.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.