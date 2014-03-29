Agricultura e agronegócio

No campo, eficiência é essencial. Há mais de 50 anos, a Kärcher é parceira do agronegócio brasileiro, oferecendo soluções de limpeza para máquinas agrícolas, caminhões e instalações pecuárias. Seja na pecuária, piscicultura, viticultura ou silvicultura, nossas tecnologias ajudam a manter padrões de higiene e atender exigências legais com facilidade. Com lavadoras de alta pressão, aspiradores e outros equipamentos de limpeza profissional, você ganha produtividade, preserva a vida útil dos equipamentos e mantém tudo pronto para operação, todos os dias. Fácil de operar e feita para durar, a Kärcher entrega limpeza eficiente, segura e confiável no campo.

Indústria automotiva

Lava Car e Estética Automotiva

Profissional lavando carro com lavadora de alta pressão profissional

Clientes satisfeitos são aqueles que recebem seus veículos limpos e renovados. Em centros de estética automotiva, garantir uma limpeza impecável faz toda a diferença, tanto na parte externa quanto interna dos carros. Com nossas lavadoras de alta pressão, a sujeira acumulada desaparece rapidamente, proporcionando um brilho excepcional. Para o interior, aspiradores e extratoras da Kärcher removem sujeiras profundas, deixando estofados e carpetes como novos. Além disso, as higienizadoras a vapor garantem uma limpeza completa, eliminando até 99,9% das bactérias e proporcionando uma experiência de excelência.

Guia de Limpeza Linha de Produtos Solicite Orçamento

Extremamente limpo. Excepcionalmente rápido.

Elevados padrões de higiene são indispensáveis na criação profissional de animais, porque a qualidade é o primeiro passo para a obtenção de resultados excelentes. Limpeza regular e completa de alojamentos de animais - pré-limpeza, desinfecção e limpeza diária – é essencial para proteger os animais contra germes e parasitas. Com lavadoras de alta pressão da Kärcher e nossos sistemas inovadores de desinfecção 2K, essas tarefas de limpeza são concluídas rapidamente, facilmente e eficazmente. Você se beneficia não somente da melhoria dos níveis de higiene e de animais saudáveis, mas, acima de tudo, você economiza tempo e dinheiro em medicamentos caros.

agricultura

Porcos

Limpeza e higiene são o que importa quando se trata da criação de animais. Sistemas de limpeza e desinfecção da Kärcher são ideais para instalações perfeitas, tanto durante a criação quanto antes da alocação dos animais.

agricultura

Gado

Limpeza pesada com alta pressão de, por exemplo, fezes e restos de comida em cocheiras e em zonas de descanso.

agricultura

Vacas leiteiras

Higiene é fundamental em qualquer lugar em que germes possam crescer. É por isso que nossas lavadoras de alta e a patenteada tecnologia de desinfecção por espuma são a primeira escolha em áreas de armazenamento de leite e salas de ordenha.

Agricultura

Aves

Não dê chances a bactérias, vírus e pragas: a desinfecção eficaz em áreas de criação de aves e de pintinhos, bem como a limpeza da área de produção de ovos e de incubação.

agricultura

Ovelhas, cabras e cavalos

Nossas lavadoras de alta pressão são ideais para limpeza profunda celeiros e estábulos. Excrementos e outras sujeiras são removidos facilmente.

Limpeza retém valor

Produção profissional requer máquinas de alta qualidade, que possam ser utilizadas durante anos. Portanto, para garantir funcionamento confiável, é essencial - especialmente para máquinas de alto desempenho da agricultura e da viticultura – a manutenção regular. Com a Kärcher, manter o valor de seus equipamentos é fácil: sistemas eficazes de limpeza, para várias aplicações, uma gama completa de acessórios e por último, mas não menos importante, várias inovações, como, por exemplo, a limpadora de barris BC 14/12, que ajuda a proteger seus investimentos. Consequentemente, as nossas soluções garantem não apenas sistemas limpos, mas também menores custos, uma vez que a compra de novas máquinas é postergada.

Agricultura

Limpeza de máquinas

Máquinas agrícolas estão sujeitas a grandes quantidades de lama. Quando usadas com água quente, as lavadoras de alta pressão da Kärcher removem completamente crostas de lama, óleos e gorduras, além de proteger contra a corrosão.

agricultura

Limpeza de barris

Deixe facilmente barris como novos: com a Kärcher BC 14/12 você limpa seus barris praticamente e rapidamente, sem ter que movimentá-los. Todas as sujeiras de processos de fermentação, maturação ou anos de armazenamento são eficientemente removidos sem resíduos.

Nenhum desafio é muito grande.

Desafios grandes exigem soluções grandes: seja cumprindo requisitos legais na indústria da criação de peixes ou no enfrentamento de trabalhos difíceis na área florestal, com a Kärcher você estará pronto para qualquer coisa. Oferecemos soluções para desinfecção de tanques de criação, higienização completa de veículos de transporte e fácil remoção de sujeiras impregnadas. Nossas máquinas permitirão limpeza rápida e eficaz, não importa qual desafio de limpeza você enfrente.

agricultura

Piscicultura

Toda superfície limpa higienicamente: com o nosso sistema 2K, você desinfeta rapidamente e eficientemente reservatórios de criação ou armazenamento, bem como veículos e contêineres antes e após o transporte. Alta pressão e espuma desinfetante trabalham eficientemente e de maneira amiga do meio ambiente no combate a bactérias, vírus e parasitas. E tudo isto com dosagem baixa, praticamente em todas as temperaturas e num período curto de tempo.

Agriculture

Silvicultura

Evite infestações de pragas, secagem rápida - com lavadoras de alta pressão da Kärcher você reduz a perda de madeira no descascamento e aumenta a eficiência. Nossas máquinas robustas, desenvolvidas para terrenos difíceis, são as mais adequadas. Depois de terminado o trabalho, você pode limpar seus veículos e máquinas usando lavadoras de alta pressão estacionárias.

Precisando de ajuda? Fale com um especialista.

Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.

Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.

Nossa equipe está à sua disposição.



Solicitar consultoria gratuita
Equipamentos para soluções de limpeza industrial