fabricação de máquinas

Onde a limpeza é produzida.

Na produção, limpar não só garante limpeza e segurança no processo, mas também mantém as máquinas em excelentes condições contribui para a retenção de valor. A sujeira deve ser removida rapidamente e de forma eficaz – de cavacos a graxas, óleos e emulsões - sem parar a produção e sempre com o mais elevado grau de segurança. Todos esses requisitos são atendidos pelas soluções de limpeza inovadores da Kärcher.