fabricação de máquinas

Na produção, limpar não só garante limpeza e segurança no processo, mas também mantém as máquinas em excelentes condições contribui para a retenção de valor. A sujeira deve ser removida rapidamente e de forma eficaz – de cavacos a graxas, óleos e emulsões - sem parar a produção e sempre com o mais elevado grau de segurança. Todos esses requisitos são atendidos pelas soluções de limpeza inovadores da Kärcher.
Limpeza suave
Não se preocupe com as suas máquinas – o inovador jateamento com gelo seco remove a sujeira suavemente. Silicone, óleo, graxa, adesivos, corantes, tintas e muito mais pode ser removido rapidamente e facilmente com esferas de gelo seco. E em curtos intervalos de produção parada graças a Limpeza em Processo (LEP).
Limpeza sem interrupção
Remova potentemente a sujeira úmida e seca: aspiradores industriais da Kärcher. Flexíveis e versáteis graças a bocais de aspiração robustos e resistentes ao desgaste. As mais recentes tecnologias de turbinas garantem potência de sucção consistente.
Trabalhando com alta pressão
Sujeiras pesadas e impregnadas na produção são removidas de forma confiável com as lavadoras de alta pressão da Kärcher. Adesivos, incrustações e óleos são rapidamente removidos.
Limpe todas as peças à perfeição
Limpeza de peças não deixa espaço para concessões. Limpeza intensiva é realizada com produtos de limpeza sem solventes, à base de água, que facilmente removem graxas, óleos e outras sujeiras. Ao utilizar produto de limpeza correto, os componentes são limpos suavemente.
Sistemas limpos para trabalho limpo.
Remova facilmente remover resíduos de produção, borracha, óleos, cavacos afiados ou marcas de veículos com soluções de limpeza inovadoras da Kärcher. A solução certa para cada necessidade: de aspiradores de pó compactos para pós e líquidos a lavadoras de piso que garante secagem rápida e evitam interrupções na produção. Uma vasta gama de acessórios aumenta a flexibilidade e garante limpeza eficiente.
Removendo marcas de pneus de veículos
Remova sujeiras adesivas, óleos ou outros líquidos em áreas de produção com lavadoras de piso. Isso garante maior segurança, já que máquinas robustas da Kärcher lavam e aspiram ao mesmo tempo. Caminhos são limpos e secam rapidamente.
Limpeza de manutenção rápida
Soluções simples e ideais para pequenos volumes de sujeira: varredeiras que oferecem alta flexibilidade, comodidade e alto desempenho.
Remova sujeira solta
Para sujeira fina ou grossa, molhada ou seca. Para óleos ou substâncias perigosos. Com aspiradores de pó e líquido da Kärcher você está sempre bem preparado para todas as situações, graças às turbinas de alto desempenho, filtro inovador e grande variedade de acessórios.
Limpeza de qualidade equivale armazenamento de alta qualidade.
Quando um material deve ser transportado de forma segura, limpeza é essencial. Porque a sujeira é uma pedra no caminho da rotina. Resíduos podem ser removidos rapidamente as robustas varredeiras, aspiradores de pó e vassouras da Kärcher. Dimensões compactas garantem capacidade de manobra - e numerosas opções e acessórios estão disponíveis.
Segurança nos estoques internos
Limpeza segura em corredores estreitos e entre porta pallets - não é problema para a Kärcher. Dimensões compactas garantem alta manobrabilidade e sistemas de proteção asseguram o nível necessário de segurança. Além disso, performances de até 7800 m² por hora e baterias de alta capacidade garantem longos intervalos de trabalho.
Potentes em áreas externas
Em grandes áreas, a limpeza é essencial para a segurança. Manuseio contínuo de materiais e influências ambientais exigem soluções de limpeza rápidas e eficazes. Com as varredeiras da Kärcher e a alta variedade de acessórios, grandes superfícies externas são fáceis de limpar, sem interromper processos.
Excelente custo-benefício
Descubra como a limpeza pode ter baixo. Área, volume e frequência de limpeza são decisivos. A Kärcher ficará feliz em ajudá-lo a escolher as melhores opções para você.
Tudo que você precisa para uma impressão limpa.
A Kärcher oferece soluções de limpeza perfeitas para escritórios: da limpeza profunda ao polimento, oferecemos a solução perfeita para todas as necessidades e áreas. Se você está procurando máquinas que sejam fáceis de usar, silenciosas, seguras e potentes, a Kärcher cumpre todos estes requisitos. Uma vasta gama de acessórios amplia as áreas de aplicação.
Máquinas móveis
Fáceis de usar, robustas e potentes: limpadoras de carpetes com uma vasta gama de acessórios para inúmeras tarefas.
Aspiradores de pó para profissionais
Desenvolvida com prestadores de serviços de limpeza, esta linha profissional oferece os benefícios do alto poder de sucção e um sistema de filtragem de cinco estágios.
Remova a sujeira profunda
Corredores e escritórios com carpetes requerem limpeza profunda regular, de preferência com uma vassoura com aspirador de pó da Kärcher.
Para a limpeza das menores superfícies
A BR 30/4 C limpa todas as superfícies pequenas e duras de modo suave e eficaz, e é eficiente movimentando-se para frente ou para trás.
