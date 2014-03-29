Indústria
Um parceiro experiente no qual você pode confiar para todas as tarefas de limpeza industrial. A produção só pode rodar sem problemas quando cada peça se conecta perfeitamente. O mesmo aplica-se a processos de limpeza: uma limpeza eficiente só pode ser alcançada se todas as soluções se harmonizarem. É por isso que Kärcher, como um fornecedor de sistema para todos os setores, oferece soluções de limpeza eficazes, seguras, potentes e personalizadas.
Indústria alimentícia
A produção de alimentos está sujeita a normas rígidas de higiene, tanto na fase de produção quanto nas fases a montante e a jusante.
Fabricação de máquinas
Na indústria de fabricação de máquinas, é importante encontrar um parceiro de limpeza que poça oferecer uma solução para cada desafio e cuidar de todos os detalhes.
Indústria química
A indústria química está sujeita a todos os tipos de sujeira diariamente, incluindo poeiras finas, depósitos adesivos, líquidos cáusticos, óleos minerais e granulados.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.