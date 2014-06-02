Indústria alimentícia

Inúmeras tarefas de limpeza. Uma solução. O nome Kärcher é sinônimo de potência, qualidade e inovação em todo o mundo. Também significa novos padrões de limpeza. Inventora das lavadoras de alta pressão, Kärcher é hoje líder mundial do mercado de limpeza e uma das forças motrizes em desenvolvimento tecnológico em tecnologias de limpeza e também em outros campos. Como fornecedora da indústria, especialmente do setor alimentício, a Kärcher oferece soluções excepcionais, tanto em termos técnicos quanto em relação custo-benefício, para as áreas de produção, de escritórios e áreas externas. De máquinas de prateleira até soluções completas sob medida. Da consultoria e planejamento até o start-up e operação contínua. Espere mais da Kärcher, pois sempre entregamos mais. Mais desempenho. Mais durabilidade. Mais sustentabilidade. Mais colaboração. Espere mais da Kärcher e veja a diferença. A Kärcher faz a diferença.