Indústria alimentícia
Inúmeras tarefas de limpeza. Uma solução. O nome Kärcher é sinônimo de potência, qualidade e inovação em todo o mundo. Também significa novos padrões de limpeza. Inventora das lavadoras de alta pressão, Kärcher é hoje líder mundial do mercado de limpeza e uma das forças motrizes em desenvolvimento tecnológico em tecnologias de limpeza e também em outros campos. Como fornecedora da indústria, especialmente do setor alimentício, a Kärcher oferece soluções excepcionais, tanto em termos técnicos quanto em relação custo-benefício, para as áreas de produção, de escritórios e áreas externas. De máquinas de prateleira até soluções completas sob medida. Da consultoria e planejamento até o start-up e operação contínua. Espere mais da Kärcher, pois sempre entregamos mais. Mais desempenho. Mais durabilidade. Mais sustentabilidade. Mais colaboração. Espere mais da Kärcher e veja a diferença. A Kärcher faz a diferença.
Sistemas certificados para limpeza a seco.
Produção de produtos secos requer, acima de tudo, limpeza a seco para pisos e paredes, recipientes e instalações. Poeira não apenas causa problemas de higiene e saúde, também pode gerar risco de explosão. Portanto, investir em máquinas de limpeza de alta qualidade é investir em retenção de valor, segurança e eficiência.
Aspiração rápida
Sujeira é continuamente gerada no envasamento e no transporte de mercadorias e deve ser limpa imediatamente. Os aspiradores industriais da Kärcher são ideais nesse momento, graças ao seu poder de sucção e tecnologia de filtro.
Máquina profissional de gelo seco - para limpeza suave
A Ice Blaster pode remover as sujeiras mais profundas como gordura, amido, incrustações e resíduos de carbono em plantas de envase e mistura, linhas de produção e de embalagem, bem como de tanques e fornos - sem o uso de produtos químicos.
Limpe enquanto quente
Fornos deve ser aspirados regularmente. Graças aos acessórios especiais da Kärcher, feitos de materiais resistentes ao calor – desde o bocal até o filtro - não é preciso esperar o forno esfriar.
Aspiradores - feitos para você
Com o acessório certo, qualquer tarefa de limpeza fica rápida e fácil. A Kärcher oferece uma variedade de acessórios, incluindo bicos de sucção, mangueiras e filtros, para qualquer exigência e qualquer tarefa.
Sistemas certificados para limpeza.
Instalações de produção, de logística e todas as que lidam com óleos animais e vegetais e gorduras, e em particular da carne, possuem exigências de higiene e segurança extremamente elevadas. A Kärcher atende a esses requisitos: produtos de limpeza modernos atuam de forma confiável e eficaz, enquanto o sistema DOSE garante a dosagem ideal e uso econômico de produtos de limpeza. Facilidade de manutenção e longas horas de trabalho também são fatores extremamente importantes. Dependendo do tamanho da empresa, unidades estacionárias de alta pressão são a tecnologia certa; que não apenas fornecem água, água quente e produtos de limpeza, elas também podem separar tratar a água usada.
Mesas, pisos e paredes
A limpeza do dia-a-dia e a limpeza profunda na indústria alimentícia garantem que os elevados padrões de higiene e segurança do trabalho sejam mantidos. Limpeza também contribui para a retenção de valor. A Kärcher oferece uma gama de unidades de alta pressão estacionárias eficientes, bem como máquinas móveis especiais. As características especiais atendem a todas as especificidades da indústria de alimentos, com camada externa resistente às gorduras de origem animal. Também são à prova de explosão.
Uma ou duas passadas fazem efeito
Limpeza e desinfecção com apenas uma tubeira. A Kärcher tem tudo que você precisa, desde o sistema Inno Foam até uma ampla gama de bicos de espuma e produtos de limpeza certificados.
Limpeza profunda em todos os cantos
Sujeira e germes estão em toda parte. Com alta pressão, água quente ou fria e produtos de limpeza especialmente formulados, limpeza e higiene completas são garantidas.
Aplique, limpe, aspire - feito
Limpadores de superfícies da Kärcher atingem áreas até 10 vezes maiores do que lavadoras de alta pressão sozinhas. Muito práticos na proteção contra respingos, evitam contaminação cruzada. Também disponíveis com sucção de água suja integrada.
Limpeza efetiva e eficiente de escritórios.
Limpeza e higiene são tudo o que importa quando se trata da indústria alimentícia. Áreas administrativas localizadas perto de produção, como escritórios, salas de computadores para controle de linhas ou banheiros, são zonas particularmente sensíveis. O desafio é minimizar a transferência de sujeira e poeira da área de produção para estas áreas e vice-versa.
Desempenho em grandes áreas
Limpadores automáticos de tapete da série BRC combinam extração com a ação mecânica de escovas rotativas. Eles são ideais para limpeza de manutenção e limpeza básica de grandes áreas.
Aspiradores de pó profissionais de alta qualidade
O inovador T 10/1 Adv foi desenvolvido em conjunto com prestadoras de serviços de limpeza e seu alto poder de sucção impressiona. Com um sistema de filtro de 5 estágios que inclui um saco-filtro, um filtro principal permanente e um filtro de proteção do motor. Um filtro HEPA pode ser instalado.
Remova a sujeira profunda
Corredores e escritórios com carpetes requerem limpeza profunda regular, de preferência com uma vassoura com aspirador de pó da Kärcher.
Limpadoras móveis
Limpadoras de extração da Kärcher são adequadas para uso em todos os tipos de superfícies têxteis: revestimento de pisos, estofados, cadeiras de escritório e assentos de veículos. A linha Puzzi, de limpadores de extração móveis, tão potentes quanto robustas, conta com uma vasta gama de acessórios, pode ser usada em muitas aplicações.
Limpeza externa perfeita.
A primeira impressão é crucial. Sendo particularmente verdadeiro para as áreas externas de empresas, que servem tanto para anunciar quanto para representar o seu negócio. Há também a necessidade de manter os níveis de sujeira perto das entradas ao mínimo, para evitar que ela seja levada para dentro: de folhas e sujeira de estradas a pedaços de pallets quebrados e sujeira grossa, úmida ou seca.
Grandes áreas limpas rapidamente
Para limpar grandes áreas externas de forma eficiente e em um curto espaço de tempo, você vai precisar de varredeiras potentes e extremamente ágeis, com baixo consumo de energia, grande recipiente de armazenamento de sujeira e uma gama de acessórios.
Dura com a sujeira - fácil de operar
Lavadoras de piso extremamente robustas da Kärcher, com a sua excelente capacidade de subida, podem ser utilizadas em estacionamentos subterrâneos, ruelas, túneis e rampas. Elas limpam eficazmente em subidas e descidas.
Desempenho constante, sem esquecer dos cantos
Varredeiras totalmente hidráulicas da Kärcher são bem equipadas e entram em todos os cantos. Elas apresentam vários tipos de motores diesel, gás ou bateria.
Varrer para passar uma boa impressão
Áreas ao ar livre e entradas limpas passam uma boa impressão. Varredeiras da Kärcher atendem qualquer exigência e apresentam ótimo desempenho para manter áreas ao ar livre impecáveis, passando a impressão certa.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.