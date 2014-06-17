Equipamentos de limpeza pública

Obtenha mais de suas máquinas - durante todo o ano. De 26 a 84 HP, as máquinas da Kärcher para limpeza pública oferecem potência excepcional em todas as aplicações. Elas também impressionam com os resultados de limpeza perfeitos, robustez e áreas de aplicação quase ilimitadas. Acessórios especiais estão disponíveis para a utilização de todo o potencial das máquinas. Soluções ótimas, com ampla gama de aplicações. Especialmente desenvolvidas para que a Kärcher possa implantar soluções em conjunto com fabricantes de acessórios. Parceiros com experiência na tecnologia e na aplicação combinam eficiência exemplar e ótima utilização das máquinas.