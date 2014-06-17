Equipamentos de limpeza pública
Obtenha mais de suas máquinas - durante todo o ano. De 26 a 84 HP, as máquinas da Kärcher para limpeza pública oferecem potência excepcional em todas as aplicações. Elas também impressionam com os resultados de limpeza perfeitos, robustez e áreas de aplicação quase ilimitadas. Acessórios especiais estão disponíveis para a utilização de todo o potencial das máquinas. Soluções ótimas, com ampla gama de aplicações. Especialmente desenvolvidas para que a Kärcher possa implantar soluções em conjunto com fabricantes de acessórios. Parceiros com experiência na tecnologia e na aplicação combinam eficiência exemplar e ótima utilização das máquinas.
Perfeitas para todas as superfícies.
Varredeiras municipais da Kärcher proporcionam desempenho excepcional em todos os lugares: grandes áreas, superfícies difíceis, estradas, caminhos, estacionamentos, áreas gramadas e no inverno. Cada uma dessas máquinas robustas forma, juntamente com os acessórios, uma solução otimizada para as aplicações específicas em termos de potência, usabilidade e eficiência. E o investimento mantém sua eficiência e se valor durante o ano todo.
Melhor varrição com uma terceira escova
Com a terceira escova lateral, a largura de varrição é aumenta de 1400 para 2000 mm. Varrer obstáculos, tais como bancos de jardim também muito fácil, assim como é a varrição de calçadas.
Poder de sucção em suas mãos
A mangueira de sucção manual de 4,5 m de comprimento (ø 100 mm) auxilia na aspiração de resíduos leves e é extremamente flexível.
Sistema único de sucção
Mangueira de sucção de 150 mm de diâmetro, em conjunto com um sistema de circulação de água e um recipiente 500 litros combinadas em um único sistema. A boca de sucção é protegida pelo contorno da roda. A mangueira de sucção pode ser rapidamente removida em caso de bloqueios.
Fácil esvaziamento
Com a elevação de 145 centímetros do reservatório, os 500 l de sujeira podem ser rapidamente e completamente esvaziados em um recipiente ou em uma área de compostagem.
Limpeza de áreas largas
A escova frontal, com 1600 mm de largura de trabalho, varre, por exemplo, areia e sujeira, mas também pode limpar neve até uma altura de 100 mm. Pode ser pivotada para esquerda e para a direita hidraulicamente.
Escova para ervas daninhas com sucção
Para a remoção e aspiração de ervas daninhas da estrada, de uma só vez. Com dois tipos de cerda diferentes.
Escova para ervas daninhas
A solução consistente contra as ervas daninhas particularmente difíceis. Pode ser pivotada para ambos os lados. Aa escova pode ser movida sobre a estrada conforme necessário.
Largura de varrição ainda mais útil
A maior escova frontal, com 1600 mm de largura de trabalho, pode ser pivotada para esquerda e para a direita hidraulicamente. Também pode limpar neve até uma altura de 100 mm.
Trabalhando com líquidos
A Kärcher é especializada na área de limpeza com água. Aqui, toda a experiência do líder de mercado vem à tona, além da cooperação com fornecedores profissionais. O resultado é uma gama completa de acessórios para uso com água: para limpeza de superfícies, tais como recintos desportivos e estradas, limpeza local com alta pressão e até a rega de áreas verdes.
Sistemas compactos
Projetados para a limpeza de parques desportivos e pequenos parques e praças. Também adequados, com a utilização de acessórios, para a pulverização de água salgada no inverno.
Sistemas intermediários
Com os bicos de jato ajustáveis até 2,20 m, são projetados para a limpeza estradas e grandes superfícies.
Limpeza e varrição com alta pressão
Combinação inovadora de máquinas para a limpeza de máquinas, de recipientes, bem como para a limpeza de cantos e de áreas pequenas.
Alta potência, volume máximo
A solução definitiva para a lavagem de estradas e grandes superfícies.
Sistemas de rega com tubeira manual
Tubeiras manuais para a rega de floreiras e áreas de difícil acesso.
Mangueira para a limpeza com alta pressão
Ideal para a limpeza pontual, por exemplo, de pontos de ônibus, lixeiras, etc. Particularmente eficaz na combinação com sistemas de lavagem e de rega.
MIC 34 C com braço de rega
Sistema ideal para áreas verdes nas cidades. A tubeira de rega está disponível com diferentes acessórios: o jato de aberto e jato pontual.
Varrição, capinagem, limpeza. O ano todo.
As máquinas municipais da Kärcher varrem mais do profissionalmente. São veículos para uso durante todo o ano, desenvolvidos em estreita cooperação com os operadores. Uma base importante para a potência e eficiência das máquinas em várias condições de varrição: da varrição diária aos cuidados em áreas verdes e serviços de inverno.
Capinagem com reservatório - sistema único
Mude de varrição para capinagem sem esforço. Basta trocar o sistema de varrição pelo de capinagem. Os resíduos são aspirados pelo bocal e armazenados no recipiente. O mesmo recipiente que armazena a sujeira da varrição é utilizado como um recipiente grama.
Da capinagem ao reservatório
Grande largura de capinagem para trabalho rápido mesmo em grandes áreas.
Capinagem
Para áreas grandes, como praças e parques. Descarga lateral disponível.
Cortador rotativo
Cortador rotativo, com três lâminas e ajuste de altura.
Roçadeira grande
Alta potência graças a um motor hidráulico de pistão axial. Com lâminas que proporcionam corte excepcionalmente limpo. Ideal para grama alta e áreas que ficaram muito tempo sem corte.
Poda de arbustos
Diferentes acessórios podem ser acoplados ao braço, incluindo tesouras para arbustos, roçadeiras e tesouras de poda.
Roçadeira estendida
A roçadeira estendida para remoção da vegetação de beira de estrada pode ser usada em ambos os lados e a até 3,5 m.
Roçadeiras compactas
Alta potência graças a um motor hidráulico de pistão axial. Ideal para grama alta e áreas que ficaram muito tempo sem corte.
Soluções para todas as tarefas.
Tarefas especiais requerem equipamento especiais. Em cooperação com seus parceiros, a Kärcher pode fornecer o acessório certo para quase todas as aplicações. E se não há solução disponível, desenvolvemos equipamentos especiais.
MIC 84 como empilhadeira
Um garfo pode ser instalado, para a manipulação de pallets (capacidade máxima de 1000 kg).
Acoplamento de trailers
Um engate para acoplamento de trailers transforma a MIC 45 em um versátil veículo de reboque.
Escova para ervas daninhas
Escova robusta para uso intenso no combate ervas daninhas em beiras da estradas.
Pá frontal
A pá de transporte é ideal para a movimentação de materiais, como pedras, areia, mato seco etc. Ela pode ser facilmente montada ou desmontado no veículo transportador, em menos de 10 minutos. Capacidade de até 650 kg por carga na pá.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.