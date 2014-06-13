Serviços públicos
Para a educação, esportes e administração. Máquinas de limpeza que permitem trabalho eficiente em serviços públicos e municipais e garantem limpeza excepcional.
Serviços públicos
As novas máquinas profissionais da Kärcher mostram quanta eficiência é possível na tecnologia atual de limpeza.
Equipamentos de limpeza
As máquinas da Kärcher oferecem potência excelente para todos os usos. Elas também impressionam com resultados de limpeza perfeitos, robustez e campos de aplicação quase ilimitados.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.
Solicitar consultoria gratuita