Serviços públicos
Boas perspectivas para o sucesso.A educação é a matéria-prima mais importante para o futuro. A qualidade da educação e da formação determinam a competitividade e prosperidade de países e indivíduos. Consequentemente, montantes substanciais de dinheiro são investidos em instalações de ensino e no seu funcionamento. Para um ambiente de aprendizagem positivo, as instalações requerem manutenção contínua, usando tecnologia de limpeza profissional. A Kärcher oferece soluções perfeitas para qualquer tarefa de limpeza em estabelecimentos de ensino: máquinas, acessórios e produtos de limpeza excepcionais. Eles são potentes, eficientes e de baixo custo, graças às tecnologias inovadoras.
O talento de obter muito com pouco.
Atingir o máximo possível com o menor esforço possível é parte da natureza humana. É simplesmente uma questão de lutar pela maior eficiência. As máquinas profissionais da Kärcher demonstram quanta eficiência é possível com as tecnologias de limpeza atuais. A cor cinza das máquinas é um símbolo para as máquinas de limpeza com talentos especiais. Limpeza de espaços públicos, corredores e quartos em apenas uma passada. Facilidade de transporte - mesmo em escadas. E para que as superfícies possam ser utilizadas imediatamente após a limpeza.
Carpetes limpos rapidamente
Quando não há tempo para a limpeza profunda de carpetes: a máquina de limpeza de carpetes BRC 45/45 C em conjunto com o detergente iCapsol RM 768 proporciona ótimos resultados e deixa o piso seco o suficiente para ser utilizado em 20 minutos.
Ideal para halls de entrada
Eficaz contra a sujeira de estradas, fácil manuseio, secagem rápida, consumo reduzido de água. A Kärcher família B 60 W possui avançado conceito operacional e oferece um nível sem precedentes de segurança e proteção para o operador, para a máquina e para a área de trabalho. Para melhor utilização da energia, a pressão de contato da escova pode ser facilmente ajustada em cinco modos diferentes, podendo atender às necessidades individuais.
Silenciosos
Com apenas 59 dB (A), o T 15/1 é o aspirador de pó mais silencioso de sua categoria e é ideal para áreas sensíveis a ruídos. O T 15/1 também é muito eficiente e limpa profundamente.
Espaço para pensamentos claros.
Um ambiente de bom para a aprendizagem é importante para os professores e para os estudantes. Porque novas ideias não crescem do pó. E talentos se desenvolvem melhor em ambientes agradáveis. Para garantir que salas de aula, escritórios, auditórios e outros espaços muito frequentados estejam sempre limpos, os profissionais de limpeza escolhem as soluções da Kärcher, líder de mercado mundial. Tudo, desde pequenas máquinas até soluções sob medida. A partir de um único fornecedor, com aconselhamento profissional, treinamentos e manutenção.
Sem fios. Flexíveis. Rápidas.
Com seu sistema de alças ergonômicas, a mochila aspirador BV 5/1 pode ser vestida confortavelmente nas costas do operador - ideal para a limpeza de escadas ou entre filas estreitas de assentos. Também disponível em versão a bateria para uma flexibilidade ainda maior.
Poderosas. Duradouras. Versáteis.
As BD 50/40 RS entregam elevado desempenho metro quadrado, limpeza em curto período de tempo e resultado uniforme. Uma carga de bateria é suficiente para até 2500 metros quadrados de superfície com níveis normais de sujeira. Com largura máxima de 705 milímetros, as estreitas BD 50/40 RS entram mesmo em corredores estreitos.
Máquinas rápidas para uso ocasional.
A EB 30/1 Li-Ion é uma vassoura elétrica sem fios particularmente silenciosa para limpeza rápida. A bateria possui tecnologia Li-Ion e funciona por até60 minutos em tapetes e até 80 minutos em superfícies duras. Inclui carregador rápido BC 1/1.8 e bateria extra para uso ininterrupto.
Centrais. Ótimos.
A polidora BDS 43/180 C Adv com tanque (opcional) acima da carcaça do motor é perfeita para o uso diário: com o centro de gravidade perto do centro da máquina, resultando em aumento da pressão de contato e reduzindo as forças necessárias ao operador. O tanque com exibição do nível de preenchimento pode ser removido em segundos pela alça ergonômica e preenchido na torneira. Duas barras ergonômicas de alumínio oval, robustas e largas, asseguram aplicação ideal de forças, equilíbrio perfeito e operação sem esforço.
Tarefa: higiene. Solução: eficiência.
A higiene é algo que se deve ter, não algo do que falar a respeito. Instalações, como ginásios, vestiários e piscinas possuem vasta gama de áreas críticas, com diferentes níveis de exigências de higiene. Áreas molhadas, fendas e grandes superfícies. Soluções de limpeza impressionantes são necessárias para cada tarefa: trabalho rápido, alto desempenho e baixo consumo. Graças a tanques com capacidades profissionais e uso econômico de agentes de limpeza e água, as máquinas podem ser usadas por mais tempo antes de precisam de recargas.
Sistemas de espuma avançados
A Kärcher desenvolveu sistemas especiais de espuma para limpeza e desinfecção econômicas. Ajuste de espuma fácil: a solução padrão para a formação de espuma. Pode ser usado com todas as máquinas HD e HDS da Kärcher. Sistema de espuma Inno: jato duplo de espuma e alta pressão, com mudança rápida, produzem excelente limpeza e espuma desinfetante.
Quando a cabeça decide
A BDP 51/180 C Adv e spray de limpeza formam uma solução que economiza tempo na remoção de sujeiras. Particularmente em grandes superfícies, o uso ergonomicamente perfeito e amigo do operador permite a operação sem esforço.
A todo vapor
Tempo é dinheiro - particularmente na limpeza comercial. O SG 4/4 possui um sistema de enchimento engenhoso e é fácil de operar, tornando-o especialmente eficiente. O SG 4/4 remove o calcário e os filmes de sujeira de maneira rápida e eficaz.
Piscinas: higiene sem compromissos
Um pré-requisito para a higiene é a limpeza regular e completa. Com rolos rotativos, as lavadoras de piso B 40 C / W, B 60 W e B 80 W fazem a limpeza profunda do revestimento de azulejos.
Nota máxima em higiene.
Com a exceção da área da saúde, higiene profissional é certamente mais importante na área alimentícia do que em qualquer outro lugar. A implementação de conceitos de HACCP para grandes cozinhas e cantinas impõe grandes exigências sobre a limpeza. E isso é igualmente verdade para as redondezas, tais como laboratórios, oficinas e áreas de treinamento, a fim de impedir a transferência de germes. A Kärcher oferece soluções confiáveis e eficientes para todas as necessidades. Muitas máquinas de limpeza da Kärcher podem ser equipadas com filtros de higiene ou possuem rodas aprovadas para uso em áreas alimentícias.
Crítica: higiene em tapetes
O aspirador de pó CV 60/2 é muito versátil e cabe em elevadores. A solução perfeita para limpeza rápida e profunda em edifícios de vários andares.
A especialista em comida
A HD 7/10 CXF é uma lavadora de alta pressão sem aquecimento, desenvolvida especificamente para uso comercial em áreas sanitárias e alimentares. Esta máquina, topo de linha na categoria das compactas alimentares, apresenta regulagem contínua da pressão e da vazão de água, perfeita para atender a requisitos elevados de higiene.
Polivalente, rápida e eficiente
A BRS 40/1000 C é uma lavadora universal para a limpeza e manutenção de superfícies duras, além da extração, cristalização, lavagem e polimento. Graças a rolos de contra rotantes, a máquina anda em linha reta, sem dificuldade, e é fácil de manobrar. Com apenas 13,5 centímetros de altura, a BRS 40/1000 C é a máquina mais baixa em sua categoria.
Potência de sucção constante
O NT 55/2 Tact² Me I é popular como uma solução abrangente graças ao seu alto nível de mobilidade e potência, construção sólida e ampla gama de opções de equipamentos práticos. O chassi reclinável torna fácil o descarte de líquidos e sujeiras aspirados.
Alto desempenho em todas as áreas.
Não é importante que somente as áreas passem uma boa impressão: manutenção da infraestrutura durante o ano todo é indispensável para assegurar que todas as tarefas possam ser realizadas sem problemas e de forma segura. Igualmente importantes são a limpeza de estacionamentos e a manutenção de áreas gramadas. Varredeiras da Kärcher entregam o poder e versatilidade para o trabalho: varrição com piso seco ou molhado. Cortar grama. Coletar folhas. E fornecer um serviço completo de inverno.
No caminho certo
Estacionamentos de vários andares muitas vezes exigem mais das lavadoras de piso: grandes áreas, sujeira grossa e impregnada e rampas íngremes. A Kärcher BR 100/250 R é a máquina certa para este trabalho: com estrutura de aço robusto para uso pesado em áreas com declives de até 15%. Grande tanque de água e bateria poderosa para longos intervalos de trabalho.
Poderia ficar mais fácil?
A compacta e extremamente manobrável KM 75/40 W limpa completamente pequenas e médias áreas sem esforço. O motor de tração substitui a força física, enquanto uma forte sucção garante limpeza sem nuvens de poeira. Disponível com um poderoso motor a gasolina ou ultra silenciosa versão a bateria para uso interno - com escovas antiestáticas opcionais.
Limpeza de superfícies inovadora
O limpador de superfícies FRV 30 limpa e succiona ao mesmo tempo, evitando água espalhada e aumentando o desempenho. A sucção integrada elimina a necessidade da secagem dos pisos após a limpeza.
Desempenho em todo o espectro
Com seu motor a diesel da Kubota de 34 HP, largura de varrição de pelo menos 1400 milímetros e 500 litros de capacidade de armazenagem de sujeira, a MIC 34 C é equipada para grandes tarefas. A terceira escova lateral opcional aumenta a largura de varrição 2000 mm. Uma combinação imbatível para varrer cantos e áreas difíceis.
Precisando de ajuda? Fale com um especialista.
Fornecemos suporte gratuito e especializado para que você tenha a solução mais adequada.
Vamos te ajudar a entender qual o melhor equipamento de limpeza conforme suas necessidades de aplicação.
Nossa equipe está à sua disposição.