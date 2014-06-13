serviços públicos

Nota máxima em higiene.

Com a exceção da área da saúde, higiene profissional é certamente mais importante na área alimentícia do que em qualquer outro lugar. A implementação de conceitos de HACCP para grandes cozinhas e cantinas impõe grandes exigências sobre a limpeza. E isso é igualmente verdade para as redondezas, tais como laboratórios, oficinas e áreas de treinamento, a fim de impedir a transferência de germes. A Kärcher oferece soluções confiáveis e eficientes para todas as necessidades. Muitas máquinas de limpeza da Kärcher podem ser equipadas com filtros de higiene ou possuem rodas aprovadas para uso em áreas alimentícias.