Varejo e Supermercados

Sanitários

Manter os sanitários sempre limpos e higienizados é essencial em ambientes com alta circulação. Pisos que acumulam resíduos de urina, gordura e sabão exigem uma limpeza eficaz e rápida. As limpadoras de piso compactas verticais elétricas e a bateria da Kärcher são ideais para esse desafio, proporcionando uma pressão de limpeza até 10 vezes maior que a de um esfregão tradicional. Esses equipamentos garantem uma secagem rápida e são leves e fáceis de operar, aumentando a produtividade e o desempenho. Com a tecnologia Kärcher, seus sanitários estarão sempre limpos e prontos para o uso, reforçando o cuidado com o bem-estar dos usuários.