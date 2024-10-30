Varejo
Um sistema para o sucesso. Higiene e limpeza abrangentes são chaves para o sucesso no varejo. Limpeza visível e arrumação são valorizadas pelos clientes e, mesmo inconscientemente, desempenham um papel importante na tomada de decisão de compra. A Kärcher oferece soluções de limpeza adequadas, eficientes e de baixo custo para todas as áreas e revestimentos: Kärcher - uma gama de máquinas, acessórios e produtos de limpeza perfeitamente adaptados. Nossos produtos são apoiados por serviços modernos - de leasing e financiamento e manutenção a um serviço completo de gerenciamento de limpeza - garantindo, assim, níveis adequados de limpeza e de conformidade com as normas de higiene. Kärcher, líder no mercado mundial de sistemas de limpeza.
Limpeza e segurança: sempre cruciais.
O cliente vem sempre em primeiro lugar, e eles esperam que os padrões de higiene sejam elevados e em todas as áreas, em todos os momentos. Sistemas para a limpeza de áreas acessíveis por clientes devem, portanto, ter determinadas características. Eles devem ser discretos e silenciosos, fáceis de transportar, ergonômicos e utilizáveis mesmo em espaços pequenos. As qualidades das máquinas de limpeza da Kärcher garantem que todos os trabalhos sejam fáceis.
Equipada para grandes tarefas
A alta capacidade da lavadora de pisos B 140 R* a torna ideal para grandes mercados, shopping centers e estoques. Dependendo da aplicação, pode ser equipada com disco (BD R 140) ou rolo (BR 140 R), com largura de trabalho de 30 a 120 cm. O conceito inovador EASY garante manobras fáceis em todos os lugares.
Limpeza garantida
A ágil e silenciosa B 40 C/W* proporciona resultados de limpeza excepcionas, mesmo com limpeza durante o dia.
Varrição professional realmente pode ser fácil
A inovadora vassoura elétrica KM 35/5 C é uma alternativa rápida, eficaz e confortável à varrição convencional. Perfeito para uso em áreas pequenas, como halls de entrada ou nos corredores entre os caixas.
Incrivelmente potente
O aspirador de pó T 15/1 é o mais silencioso de sua categoria e é perfeito para aspirar durante o horário comercial.
Limpeza eficiente com visão clara
As lavadoras de piso BD 50/40 RS (disco) e BR 55/40 RS (rolo) impressionam com a sua operação simples e ótima visibilidade. É fácil de entrar e sair, economizando tempo e energia quando obstáculos precisam ser movidos do caminho.
Higiene: quando nada além do melhor dá conta.
Manipulação de alimentos exige o cumprimento de rigorosas normas de higiene, tanto em áreas de processamento quanto em áreas acessíveis aos clientes. Mais rigorosas normas, tais como HACCP, normas ISO e IFS, as britânicas BRC ou as da FDA, aumentam a demanda sobre máquinas e soluções. A Kärcher, que fornece máquinas, acessórios e produtos de limpeza desenvolvidos e produzidos por ela mesma, garante que todas as tarefas de limpeza sejam realizadas com os mais altos padrões tecnológicos.
Desempenho perfeito
Unidades de alta pressão estacionárias compactas são perfeitamente adaptadas para tarefas específicas. As possíveis características do equipamento abrangem todo tipo de aplicação limpeza necessária aos altos padrões de limpeza necessários às áreas que contém alimentos.
Super limpo, super rápido
As HDS de classe compacta combinam tecnologias experimentadas e testadas, robustas e duráveis, com custos operacionais incomparáveis e operação simples. Duras com sujeira, amigáveis com o meio ambiente e com o operador: 20% de economia de combustível, a 60° C no modo eco!efficiency. E permitem manobras rápidas e fáceis.
Lavadoras de alta pressão sem aquecimento
Com pressão ajustável (a partir de 20 bar), a potente HD 10/15-4 Cage Food é perfeita para uso em áreas de preparação de alimentos. É a solução ideal para tarefas de limpeza, desinfecção e neutralização.
Limpeza fácil
A lavadora de piso BR 40/10 C Adv é versátil e pode ser usada em qualquer lugar onde é necessário piso limpo e seco.
Rápida e eficaz
A BR 30/4 limpa de maneira completa, mas suave, pequenos departamentos e áreas obstruídas. Sua aspiração simultânea da água suja deixa os pisos seguros para uso imediatamente. Também perfeita para limpeza rápida durante o horário comercial.
Estado da arte.
A vida moderna tem ritmo único. Lojas hoje estão abertas o dia todo. Os consumidores podem fazer compras como e quando quiserem, e eles preferem fazê-las em um ambiente amigável. É por isso que os designers de lojas entregam layouts dinâmicos, baseados em torno do ritmo do consumidor. Os materiais modernos possibilitam design fabuloso - no entanto, eles apresentam novos desafios quando se trata de limpeza. Kärcher assume este desafio com produtos de limpeza inovadoras e eficientes. Kärcher: máquinas, acessórios e produtos de limpeza perfeitamente adaptadas.
Refrescantemente boa
Água é vida. Ela ajuda a garantir disposição e boa saúde. Estudos mostram que quando os param e desfrutam de um refrescante copo de água dos bebedouros da Kärcher, em um ambiente agradável e descontraído, eles ficam com uma ótima impressão sobre sua loja. Este é um serviço que se paga.
Infinitamente bons: limpadores de escadas rolantes
Sem máquinas especiais, escadas rolantes são extremamente difíceis de limpar. O aspirador de escadas rolantes da Kärcher é uma solução eficaz e excelente custo benefício. O uso regular do aspirador com produtos de limpeza especialmente concebidos da Kärcher garante escadas rolantes que limpas e seguras.
Shopping centers
Lavadoras de piso são perfeitas para a limpeza e manutenção de áreas públicas em shopping centers. O conceito EASY garante limpeza fácil, rápida e profunda.
Higiene garantida em estoques e além.
No setor de alimentos, áreas de armazenamento necessitam de higiene completa. Produtos são trazidos, embalados, armazenados e retirados do depósito, reembalados ou desembalados e transportados para os respectivos departamentos. Mesmo nessas áreas, a Kärcher garante conformidade com as especificações e normas legais de higiene. Máquinas de limpeza, acessórios e produtos de limpeza perfeitamente adaptados entregam limpeza rápido, simples e de baixo custo.
Carga total
Entradas e saídas, carga e descarga - áreas de carga estão sempre em uso, o que leva ao acúmulo constante de sujeira. As lavadoras de alta pressão da Kärcher se livram da sujeira em um instante. Um jato de água de alta pressão remove resíduos leves e até mais difíceis, deixando mesmo os cantos limpos rapidamente.
100% limpo
A compacta e extremamente manobrável KM 75/40 W limpa completamente pequenas e médias áreas sem esforço. O motor de tração substitui a força física, enquanto uma forte sucção garante limpeza sem nuvens de poeira. Disponível com um poderoso motor a gasolina ou ultra silenciosa versão a bateria para uso interno - com escovas antiestáticas opcionais.
Remoção constante de sujeira seca e molhada
O NT 65/2 Ap é um aspirador de pó e líquidos de alta performance, com motor duplo, para uso profissional. O filtro pode ser eficientemente limpo por jato de ar para manter o poder de sucção praticamente constante.
Desempenho perfeito
Caminhos limpos são essenciais para o transporte seguro de pallets. A sujeira pode interromper todo o fluxo de logística. Varredeiras da Kärcher são perfeitas para garantir rotas de transporte constantemente limpas. Não são somente rápidas e eficientes, mas também são fáceis de usar.
O caminho certo
O cumprimento das estritas normas de higiene requer a seleção de máquinas certas e um plano de limpeza profissional, para garantir que bactérias, vírus e fungos, não tenham chance. Com isto em mente, a Kärcher desenvolveu uma gama de máquinas de limpeza, desinfetantes e produtos de limpeza especialmente desenhados. Kärcher: a solução completa.
Desempenho constante, sem atalhos
As varredeiras da Kärcher são bem equipadas e limpam todos os cantos. Elas apresentam vários tipos de motores para os usos específicos: diesel, gás ou bateria.
Limpeza perfeita de áreas externas
A primeira impressão é crucial. Sendo particularmente verdadeiro para as áreas externas de empresas, que servem tanto para anunciar quanto para representar o seu negócio. Há também a necessidade de manter os níveis de sujeira perto das entradas ao mínimo, para evitar que ela seja levada para dentro: de folhas e sujeira de estradas a pedaços de pallets quebrados e sujeira grossa, úmida ou seca.
Grandes áreas limpas rapidamente
Para limpar grandes áreas externas de forma eficiente e em um curto espaço de tempo, você vai precisar de varredeiras potentes e extremamente ágeis, com baixo consumo de energia, grande recipiente de armazenamento de sujeira e uma gama de acessórios.
Limpe. Ejete. Espalhe.
A resposta profissional quando o inverno chama: o removedor de neve com largura de 100 cm, uma ejeção e distância de ejeção hidraulicamente ajustáveis. Excelente para uso com espalhador de sal e areia.
Forte, ergonômica e eficiente
As máquinas da Kärcher removem a neve de calçadas e áreas públicas rapidamente e eficientemente. Com cinco ou seis velocidades para a frente, duas velocidades para trás e uma broca de dois estágios, essas máquinas podem ser ajustadas para atender a todos os requisitos.
Desempenho comprovado em áreas internas e externas
A vassoura manual KM 70/20 C é extremamente eficiente e é 7 vezes mais rápida que uma vassoura convencional – tanto em áreas internas quanto externas.
Duras com a sujeira - fáceis de operar
Suas necessidades de limpeza incluem estacionamentos de vários andares? São nesses lugares que as lavadoras de piso extremamente robustas, como a BR 100/250 R, mostram seu poder.
Limpeza eficaz e eficiente de escritórios.
Limpeza e higiene são tudo o que importa quando se trata da indústria alimentícia. Áreas administrativas localizadas perto de produção, como escritórios, salas de computadores para controle de linhas ou banheiros, são zonas particularmente sensíveis. O desafio é minimizar a transferência de sujeira e poeira da área de produção para estas áreas e vice-versa.
Desempenho em grandes áreas
Limpadores automáticos de tapete da série BRC combinam extração com a ação mecânica de escovas rotativas. Eles são ideais para limpeza de manutenção e limpeza básica de grandes áreas.
Aspiradores de pó profissionais de alta qualidade
O inovador T 10/1 Adv foi desenvolvido em conjunto com prestadoras de serviços de limpeza e seu alto poder de sucção impressiona. Com um sistema de filtro de 5 estágios que inclui um saco-filtro, um filtro principal permanente e um filtro de proteção do motor. Um filtro HEPA pode ser instalado.
Remova a sujeira profunda
Corredores e escritórios com carpetes requerem limpeza profunda regular, de preferência com uma vassoura com aspirador de pó da Kärcher.
Limpadoras móveis
Limpadoras de extração da Kärcher são adequadas para uso em todos os tipos de superfícies têxteis: revestimento de pisos, estofados, cadeiras de escritório e assentos de veículos. A linha Puzzi, de limpadores de extração móveis, tão potentes quanto robustas, conta com uma vasta gama de acessórios, pode ser usada em muitas aplicações.
