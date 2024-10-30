Varejo

Um sistema para o sucesso. Higiene e limpeza abrangentes são chaves para o sucesso no varejo. Limpeza visível e arrumação são valorizadas pelos clientes e, mesmo inconscientemente, desempenham um papel importante na tomada de decisão de compra. A Kärcher oferece soluções de limpeza adequadas, eficientes e de baixo custo para todas as áreas e revestimentos: Kärcher - uma gama de máquinas, acessórios e produtos de limpeza perfeitamente adaptados. Nossos produtos são apoiados por serviços modernos - de leasing e financiamento e manutenção a um serviço completo de gerenciamento de limpeza - garantindo, assim, níveis adequados de limpeza e de conformidade com as normas de higiene. Kärcher, líder no mercado mundial de sistemas de limpeza.