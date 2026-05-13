Varredeira com sucção KM 100/ 100 R

Varredeira moderna e confortavel para uso profissional tanto interno quanto externo para áreas a partir de 6.000 até 8.000 m2.

Varredeira com operador à bordo para áreas internas e externas a partir de 6.000 m². Pequeno raio de giro ( 3350 mm), freio automático de estacionamento, sistema de segurança onde o motor desliga automáticamente quando o motorista deixa o assento, sistema de filtro eficaz com limpeza automatica. A escova central joga a sujeira por cima para dentro do compartimento de sujeira. Isto garante preechimento total do reservatório. Ela possui sistema flutuante que se ajusta automáticamente à superficies irregulares. O filtro e a escova central podem ser substituidos sem uso de ferramentas. Conta com acionamento hidráulico da escova central e lateral. Uma segunda escova lateral opcional está disponivel. Compartimento para sujeira: ambos os compartimentos de 50 itros podem ser removidos nas laterais.

Especificações

Dados técnicos

Tipo de drive Gasolina
área máxima de performance com 2 escovas laterais (m²/h) 10400
Faixa de trabalho (mm) 1000
Reservatório (L) 100
Peso (com acessórios) (kg) 340
Medidas (c x l x a) (mm) 2006 x 1005 x 1343
Acessórios opcionais
Vista Explodida KM 100/100
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