Varredeira com sucção KM 100/ 100 R
Varredeira moderna e confortavel para uso profissional tanto interno quanto externo para áreas a partir de 6.000 até 8.000 m2.
Varredeira com operador à bordo para áreas internas e externas a partir de 6.000 m². Pequeno raio de giro ( 3350 mm), freio automático de estacionamento, sistema de segurança onde o motor desliga automáticamente quando o motorista deixa o assento, sistema de filtro eficaz com limpeza automatica. A escova central joga a sujeira por cima para dentro do compartimento de sujeira. Isto garante preechimento total do reservatório. Ela possui sistema flutuante que se ajusta automáticamente à superficies irregulares. O filtro e a escova central podem ser substituidos sem uso de ferramentas. Conta com acionamento hidráulico da escova central e lateral. Uma segunda escova lateral opcional está disponivel. Compartimento para sujeira: ambos os compartimentos de 50 itros podem ser removidos nas laterais.
Especificações
Dados técnicos
|Tipo de drive
|Gasolina
|área máxima de performance com 2 escovas laterais (m²/h)
|10400
|Faixa de trabalho (mm)
|1000
|Reservatório (L)
|100
|Peso (com acessórios) (kg)
|340
|Medidas (c x l x a) (mm)
|2006 x 1005 x 1343