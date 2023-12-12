O ciclo de Sinner: fundamentos da limpeza
Por que se faz a limpeza com água quente e por que se deve molhar muitas sujidades? Durante a limpeza, tudo gira em torno de 4 fatores fundamentais, tempo, mecânica, química e temperatura – quem entende a conexão entre eles, domina até os problemas de limpeza mais persistentes.
O ciclo de limpeza
O ciclo de limpeza de Sinner, também chamado de ciclo de Sinner, descreve o mecanismo de ação durante a limpeza. Ele contém 4 fatores fundamentais que, durante a limpeza, têm um papel muito importante: tempo, mecânica, química e temperatura. O ciclo sempre se fecha: quando 1 ou 2 dos 4 fatores aumentam, os outros fatores diminuem automaticamente. Quando se diminui um fator, os outros fatores devem ser aumentados. Por exemplo, lavar louça ilustra o princípio por completo.
Os 4 fatores fundamentais da limpeza
Tempo
O fator tempo descreve tanto o tempo de atuação como o tempo de preparação. Por meio de um longo tempo de atuação, as sujidades persistentes são amolecidas e podem ser eliminadas de modo mais fácil. Um caso de utilização típico é uma panela com restos de comida queimados. Se a panela for deixada de molho por um longo tempo, as sujidades se dissolvem e podem ser retiradas muito mais facilmente. Assim, reduz-se não só o tempo de preparação mas também se necessita de menos mecânica e produto de limpeza.
Temperatura
Quem já tentou lavar com água fria, conhece o fenômeno: com água morna ou quente as sujidades oleosas, gordurosas ou cerosas são dissolvidas com mais eficiência. Porém, outras sujidades também se dissolvem melhor ou mais rápido em altas temperaturas. O tempo de atuação e o tempo de preparação são reduzidos e a lavagem é muito mais rápida à mão. Nesse processo, são necessárias pouca mecânica e pouca química.
Mecânica
Chama-se mecânica a força necessária para a eliminação de uma sujidade. Ela é composta por diversos fatores: a abrasividade (ação abrasiva), a pressão de contato e a frequência do movimento. Uma esponja de aço tem uma alta abrasividade, mas riscaria uma superfície macia muito facilmente. Com um pano macio, no entanto, exige-se mais pressão de contato e deve-se esfregar o local sujo mais vezes para limpá-lo por completo.
Produtos químicos
A escolha do produto de limpeza adequado tem papel crucial em muitas tarefas de limpeza. Com frequência, as sujidades só são eliminadas com o uso de um produto de limpeza porque os outros 3 fatores não podem ser aumentados infinitamente. Por exemplo, em um tabuleiro de forno queimado, um longo tempo de atuação e uma esfregação trabalhosa não ajudam muito, pois somente com o uso de um produto de limpeza ou produto caseiro adequado é que ele retoma o velho brilho. Com química eliminam-se também as sujidades não solúveis em água. A tensão superficial da água é reduzida e, assim, toda a superfície pode ser umidificada e o produto de limpeza penetra até nas ranhuras e nos poros mais finos.
O ciclo de Sinner na prática
O ciclo de Sinner faz parte dos conhecimentos básicos de cada limpador de construções profissional, e os modos de atuação descritos são frequentemente utilizados na limpeza industrial. No entanto, o princípio fundamental do ciclo de limpeza também pode ser utilizado em muitas tarefas de limpeza do dia a dia e, por isso, é útil para o próprio serviço doméstico.
Programa de lavagem ecológica
As máquinas de lavar roupas modernas disponibilizam o conhecido programa Eco, no qual a duração do ciclo de lavagem aumenta enquanto a temperatura diminui. Assim, o mesmo resultado de limpeza é alcançado com um menor uso de energia elétrica e o ciclo se fecha no processo.
Limpadora a vapor
As limpadoras a vapor conseguem seu efeito de limpeza principalmente pelo vapor de água. Elas exigem, na maioria das vezes, menos apoio mecânico para dissolver as sujidades, e, em geral, os produtos químicos podem ser desconsiderados por completo.
Lavadora de alta pressão
Uma lavadora de alta pressão gera um forte efeito mecânico e, em muitos casos, apresenta, resultados de limpeza excelentes sem os outros fatores. A velocidade de trabalho pode ser operada mais rapidamente. O efeito de limpeza também pode ser aumentado com produtos de limpeza especiais.