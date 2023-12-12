Produtos químicos

A escolha do produto de limpeza adequado tem papel crucial em muitas tarefas de limpeza. Com frequência, as sujidades só são eliminadas com o uso de um produto de limpeza porque os outros 3 fatores não podem ser aumentados infinitamente. Por exemplo, em um tabuleiro de forno queimado, um longo tempo de atuação e uma esfregação trabalhosa não ajudam muito, pois somente com o uso de um produto de limpeza ou produto caseiro adequado é que ele retoma o velho brilho. Com química eliminam-se também as sujidades não solúveis em água. A tensão superficial da água é reduzida e, assim, toda a superfície pode ser umidificada e o produto de limpeza penetra até nas ranhuras e nos poros mais finos.