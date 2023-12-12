Limpar o banheiro: sem chance para a sujidade e para o calcário
Em nenhum outro lugar da casa se observa tanto a limpeza e a higiene quanto no banheiro. Existem muitas ideias sobre a limpeza correta do vaso banheiro, dos ladrilhos, da banheira, do chuveiro, do banheiro, etc. Com essas dicas de especialistas, a sujidade e o calcário persistentes no banheiro não têm chance.
Limpar rápida e facilmente: as melhores dicas para um banheiro limpo
Não importa se é um pequeno banheiro funcional ou se é um enorme oásis do bem-estar: manter o próprio banheiro está entre as prioridades do cronograma de limpeza da casa. Junto com a impressão ótica geral, a limpeza do banheiro tem também razões higiênicas: com uma limpeza insuficiente, bactérias e fungos podem se multiplicar facilmente no banheiro e o bolor aparece. A alta umidade e o calor formam o lugar perfeito para isso. Por isso, é importante limpar as superfícies, as áreas do chuveiro ou da banheira, os banheiros e ladrilhos.
Com que frequência deve-se limpar o banheiro?
A frequência com que o banheiro deve ser limpa depende, a princípio, de quanto ele é utilizado. Em uma casa de uma pessoa só surge menos sujidade do que em uma casa com uma família maior e, por isso, o ritmo de limpeza deve respeitar as condições de vida. Se possível, deve-se limpar todo o banheiro, minuciosamente, pelo menos uma vez por semana. No banheiro, recomenda-se retirar imediatamente as sujidades de restos de sabonete e de pasta de dente, e, no intervalo de alguns dias, limpar os comandos, para evitar manchas de calcário. O ideal é limpar os comandos brilhantes com um pano macio após lavar as mãos – isso evita que as manchas apareçam, em primeiro lugar.
Para que os boxes de chuveiro e as banheiras permaneçam limpos, é útil enxaguar bem as superfícies e depois secá-las. Para retirar cabelos e pó do chão, basta aspirar o banheiro em intervalos de poucos dias. A cada uma ou duas semanas, os ladrilhos devem ser limpos com um pano úmido para que a sujidade persistente seja eliminada.
Dica
Depois do banho de chuveiro ou de banheira, o vapor de água pode se acumular nas janelas do banheiro. Com o tempo, o bolor aparece por esse motivo. É por isso que o banheiro deve ser frequentemente arejado, para que a umidade possa diminuir. A janela deve ser minuciosamente limpa depois de alguns meses.
Tarefas de limpeza e particularidades do banheiro
Embora os ladrilhos e superfícies de cerâmica sejam, na maioria das vezes, fáceis de limpar, existem algumas particularidades no banheiro para as quais se deve atentar. A sujidade orgânica, como caspas, cabelos, secreções ou restos de sabonete se encontram com sujidades como depósitos de calcário, cálculo urinário, cálculo de manganês e ferrugem. Na tentativa de eliminar essas contaminações, na maioria das vezes, não basta apenas esfregar. Por isso, produtos de limpeza agressivos, como os limpadores de banheiro ou produtos de limpeza ácidos, além de mecânica pesada, são utilizados. No entanto, eles podem danificar os materiais sensíveis da superfície pela aplicação indevida.
Com os produtos de limpeza e caseiros, conselhos de utilização e aparelhos certos, tem-se um banheiro limpo em um estalar de dedos – sem esfregações enfadonhas.
Eliminar o calcário do banheiro
Em todo o lugar em que objetos frequentemente entram em contato com água, formam-se, com o tempo, calcários. Não é surpresa que eles, sobretudo no banheiro, se formem e cubram comandos, ladrilhos e lavatórios. Com meios simples e algumas dicas, as incrustações persistentes podem ser removidas facilmente e pode-se prevenir um novo calcário.
Como o calcário se forma?
A água calcária contém muito carbonato de cálcio. Eles entram nas águas subterrâneas por meio das rochas calcárias. Quanto maior a concentração, mais forte é a água e, por isso, mais calcário se acumula nas superfícies que entram em contato com ele. Os depósitos de calcário persistentes se formam, acima de tudo, quando a água é aquecida ou evapora. As manchas brancas surgem particularmente nos comandos, lavatórios, ladrilhos e torneiras de água no banheiro.
Eliminando o calcário com a limpadora a vapor
Se os depósitos de calcário ainda não estiverem muito duros, eles podem ser facilmente eliminados com a limpadora a vapor / higienizador a vapor – sem esfregações enfadonhas com a mão. Para isso, são necessários o bico de jato pontual e uma escova circular. É melhor limpar as superfícies mais sensíveis com o bico de jato pontual, para não riscar o cromo e o aço inoxidável. Mantenha o bico diretamente no local com o calcário e vaporize até que o calcário se dissolva. Se o calcário ainda permanecer ou se ele estiver em um local impróprio, o bico pode ser equipado com uma escova circular: esfregue o local com a saída de vapor forte. Com uma vaporização direta e com o rápido movimento de esfoliação, as manchas de calcário mais persistentes também se dissolvem.
Se a camada de calcário já estiver muito dura, pode-se colocar um pouco de limpador cítrico no local. Aguarde meia hora e trabalhe com a limpadora a vapor. Os restos de calcário devem se soltar melhor agora.
Os melhores produtos caseiros contra manchas de calcário
Eliminando o calcário e o alumínio com fermento em pó
O fermento em pó é um verdadeiro faz-tudo na limpeza da casa. Até mesmo o calcário é eliminado por ele, por exemplo, do alumínio. Para isso, misture água e fermento em pó até formar uma pasta dura. Esfregue o local com essa pasta, deixe de molho por um tempo e lave em água corrente ou limpe com um pano úmido.
Segundo efeito positivo do fermento em pó: ele também neutraliza o cheiro desagradável no banheiro e também ajuda a desentupir ralos.
Eliminando o calcário com vinagre
O vinagre também é um produto caseiro eficaz para a eliminação de depósitos de calcário. O vinagre concentrado pode ser diluído em água e utilizado em calcificações persistentes e em sujidades mais simples ainda endurecidas. O abrasivo cítrico tem o mesmo efeito e, por isso, também pode ser utilizado. É melhor embeber um pano de algodão ou um pano de microfibras no vinagre ou no ácido cítrico e esfregar as superfícies com calcário, como os comandos, com ele. Deixe agir por um tempo ou por uma noite e enxágue em água corrente minuciosamente. Por fim, seque tudo com um pano limpo. O ácido do vinagre também é útil contra os cálculos urinários.
Dica: para dissolver o calcário muito persistente da torneira de água, pode-se utilizar o truque do balão.
Eliminando o calcário com pasta de dente
Os resíduos de calcário podem ser eliminados dos comandos com pasta e escova de dente. Para isso, cubra cada sedimento com pasta de dente, deixar agir por um tempo, esfregue com a escova de dente e lavar com água. A pasta de dente funciona como um abrasivo e deixa as superfícies de cromo e alumínio brilhantes novamente.
Cuidado: alguns materiais, como o mármore e as pedras naturais, reagem de forma sensível aos ácidos. Portanto, elas não devem ser limpas com vinagre ou ácido cítrico. Nesse caso, o fermento em pó é a melhor escolha.
Eliminando o calcário com produto de limpeza
Quem quiser recorrer a um limpador para eliminar os sedimentos mais persistentes, é preciso ter um produto de limpeza ácido, com um pH entre 1 e 4. O produto mais adequado depende da superfície. É melhor testar primeiro o produto de limpeza em locais imperceptíveis antes de usá-lo em superfícies maiores. Os ácidos fortes (com um pH baixo) podem aderir a várias superfícies, como metais comuns, juntas de cimento, superfícies anodizadas e de plástico e, portanto, recorra, o máximo possível, a meios mais suaves, e teste se eles têm um efeito suficiente. No comércio, também há produtos de limpeza para banheiros com certificado ambiental, como o Ecolabel da UE. Esses produtos não são apenas ecológicos, mas poupam mais os materiais do que os limpadores sem certificado.
Dicas para que as manchas de calcário não se formem:
-
Secar ajuda: deve-se sempre secar os comandos no banheiro, no box do chuveiro ou na banheira, assim como os ladrilhos e superfícies de vidro após cada uso, por exemplo, com um pano de microfibras ou com uma esponja macia.
-
Se se estiver com pressa e não tiver tempo de secar: enxaguar o box do chuveiro, a banheira e os comandos com água fria. A água fria forma menos depósitos de calcário dos que a água quente.
-
A vaporização regular dos comandos e outros com a limpadora a vapor evita futuros depósitos de calcário. O motivo: a geração de vapor desmineraliza a água e, com isso, o vapor de água não deixa resíduos de calcário nem traços de limpeza.
