Com que frequência deve-se limpar o banheiro?

A frequência com que o banheiro deve ser limpa depende, a princípio, de quanto ele é utilizado. Em uma casa de uma pessoa só surge menos sujidade do que em uma casa com uma família maior e, por isso, o ritmo de limpeza deve respeitar as condições de vida. Se possível, deve-se limpar todo o banheiro, minuciosamente, pelo menos uma vez por semana. No banheiro, recomenda-se retirar imediatamente as sujidades de restos de sabonete e de pasta de dente, e, no intervalo de alguns dias, limpar os comandos, para evitar manchas de calcário. O ideal é limpar os comandos brilhantes com um pano macio após lavar as mãos – isso evita que as manchas apareçam, em primeiro lugar.

Para que os boxes de chuveiro e as banheiras permaneçam limpos, é útil enxaguar bem as superfícies e depois secá-las. Para retirar cabelos e pó do chão, basta aspirar o banheiro em intervalos de poucos dias. A cada uma ou duas semanas, os ladrilhos devem ser limpos com um pano úmido para que a sujidade persistente seja eliminada.