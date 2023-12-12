Limpar cômodos: dicas contra a poeira e a sujidade
Quartos e salas bem cuidados contribuem para o fator bem-estar da sua casa. Com um pouco de ordem e com as dicas certas, seu lar fica mais limpo por mais tempo e com menos esforço.
Organização é importante
Frequentemente, limpeza e organização são nomeadas no mesmo fôlego, mas devem ser tratadas separadamente. Quando se tenta limpar um cômodo desarrumado, normalmente é desnecessariamente cansativo e leva muito tempo. Por isso, recomenda-se arrumar minuciosamente primeiro, antes da limpeza.
Arrumar corretamente
A organização é mantida do modo mais fácil por meio da arrumação regular. A arrumação é mais fácil em pequenas etapas e, em primeiro lugar, o temido caos não surge. Deve-se arrumar logo as coisas que podem ser arrumadas rapidamente, ao invés de anotá-las em uma lista de tarefas ou um plano de limpeza. Todos os objetos do serviço doméstico devem ter um lugar fixo. Depósitos adequados, como caixas ou cestos, podem ajudar a manter superfícies livres, mas devem ser limpos de vez em quando. Áreas horizontais, como mesas, prateleiras e peitoris não devem estar muito cheios, pois, caso contrário, a retirada do pó se torna, mais tarde, uma prova de paciência.
Minimalismo
Escrevem-se livros inteiros sobre o minimalismo, o tema da moda, mas algumas reflexões podem ter um grande efeito. Quanto menos coisas se tiver, menos coisas se tem que arrumar antes da limpeza e é mais fácil manter a organização em longo prazo. Soa muito fácil, mas a execução normalmente fracassa. Assim como na arrumação, na separação, também se deve proceder em pequenos passos e não tentar resolver tudo em um fim de semana.
Questionar sobre a razão de ser dos próprios pertences pode ajudar: Gostamos mesmo de todas as lembranças das férias na prateleira? Tenho que guardar todos os romances policiais? Quando usei essa peça de roupa pela última vez? Nem sempre é necessário fazer uma limpeza radical como a japonesa Marie Kondo, especialista em organização; alguns objetos a menos podem acelerar bastante a remoção de pó semanal. Quando se desfaz de algumas coisas, a arrumação fica muito mais fácil.
Mobiliário fácil de conservar
Na seleção dos móveis e dos pavimentos, deve-se pensar em sua limpeza. As prateleiras abertas são muito chiques, mas dão ao pó muitas áreas de acomodação. Armários fechados e gavetas são mais fácies de manter limpos, desde que não estejam muito desarrumados. Para certas coisas, é preciso um espaço adequado; dessa forma, pode-se, por exemplo, determinar um local para as cartas ao invés de simplesmente colocá-las em cima da mesa de jantar. Objetos utilizados com frequência devem ter um local fixo e estar acessíveis. O material e as propriedades das superfícies também têm um papel importantíssimo. Em muitos móveis, vê-se cada partícula de poeira; principalmente as superfícies escuras, lisas e monocromáticas parecem rapidamente sujas. Dica: superfícies de madeira naturais ou de imitação de madeira são visualmente menos suscetíveis.
Tarefas de limpeza nas salas e nos quartos
Dicas para a remoção de pó
A casa está brilhando de limpa, do teto ao porão e, depois da circulação de ar, as janelas e portas estão fechadas — apesar disso, logo depois, uma bela camada de poeira se acumula nos móveis, nas plantas da sala e no pavimento. Infelizmente a escovar, varrer ou aspirar ajudam apenas brevemente, pois, onde pessoas vivem, o pó inevitavelmente levanta.
De onde vem o pó?
O zoom do microscópico eletrônico revela: o pé é uma "mistura variada" de diversas particulazinhas grandes que se misturam e se ligam. De lascas de pele morta e fibras de tapete, passando por pólen e pelo de animais de estimação, a pó fino, tudo está ali – um "alimento descoberto" para convidados indesejados, como traças, ácaros, bactérias e esporos de bolor. Dependendo do tamanho e do peso da partícula, o pó é levado pelo ar circulante em todos os ângulos ou esvoaça permanentemente ao redor sem sedimentar.
A junção do pó doméstico se diferencia pelo cômodo e pelo local da casa, assim como pelo número de moradores e seus estilos de vida. Carregamos boa parte das contaminações nos sapatos para dentro de casa. Por isso, grades, tapetes de fibra de coco ou de tecido e perfis de borracha contam como "zona de retenção de sujidades". Antes da entrada, eles captam boa parte da sujidade que, caso contrário, se depositaria no corredor ou em outro local da casa. Pelo ar, entram também fuligem, esporos de fungos ou pólen na casa.
Aspirar ou remover o pó primeiro?
As opiniões divergem com relação a limpar ou aspirar o pó primeiro. Se primeiro se aspirar, a sujidade da escovação de móveis e objetos pode cair no pavimento limpo. Ao contrário, durante a aspiração também é levantado pó que, se deposita na superfície limpa recentemente. No entanto, na maioria dos casos, parece ser mais razoável primeiro limpar o pó e, por fim, aspirar o pavimento. Durante a limpeza, outras sujidades, como migalhas ou cabelo, caem no chão que, finalmente, é aspirado. Quando se abre a janela durante a aspiração e se deixa o ar entrar, boa parte do pó levantado é levado diretamente para fora.
Limpar o pó da maneira certa
- A melhor maneira de remover o pó é com um pano de algodão seco e macio. Como alternativa, existem panos para pó especiais, que são carregados eletrostaticamente e, dessa forma, captam melhor a sujidade.
- Se o pano for dobrado 2 vezes, tem-se 8 partes de mesmo tamanho que podem ser utilizadas para a limpeza. Assim, o pano é utilizado por mais tempo antes de precisar ser lavado.
- As superfícies pequenas, como moldura de quadros ou da porta, radiador ou folhas de plantas da sala também ficam empoeiradas – por isso, proceda sempre de maneira sistemática e limpe de cima para baixo.
- Limpar com umidade parece ser, à primeira vista, uma boa ideia, mas, nesse método, o pó frequentemente é espalhado. Se mesmo assim, se quiser limpar com umidade, o pano não deve estar muito molhado, pois, caso contrário, ficarão manchas de água.
Com que frequência se deve limpar o pó?
A frequência com que se deve limpar o pó depende, principalmente, da necessidades de limpeza da pessoa. Porém, as condições de vida também têm um papel importante. Quem mora sozinho e passa muito tempo fora de casa, precisa utilizar o espanador com menos frequência do que uma família de 4 pessoas. Como regra geral, a maioria das casas deve limpar o pó uma vez por semana. Nesse tempo, o pó já está visível, mas quantidade de contaminações ainda é suportável pela maioria das pessoas.
Produtos adequados para a sala e o quarto
