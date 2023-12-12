Minimalismo

Escrevem-se livros inteiros sobre o minimalismo, o tema da moda, mas algumas reflexões podem ter um grande efeito. Quanto menos coisas se tiver, menos coisas se tem que arrumar antes da limpeza e é mais fácil manter a organização em longo prazo. Soa muito fácil, mas a execução normalmente fracassa. Assim como na arrumação, na separação, também se deve proceder em pequenos passos e não tentar resolver tudo em um fim de semana.

Questionar sobre a razão de ser dos próprios pertences pode ajudar: Gostamos mesmo de todas as lembranças das férias na prateleira? Tenho que guardar todos os romances policiais? Quando usei essa peça de roupa pela última vez? Nem sempre é necessário fazer uma limpeza radical como a japonesa Marie Kondo, especialista em organização; alguns objetos a menos podem acelerar bastante a remoção de pó semanal. Quando se desfaz de algumas coisas, a arrumação fica muito mais fácil.