Limpar a superfície de trabalho

A superfície de trabalho é a superfície mais utilizada na cozinha e, muito frequentemente, entra em contato com alimentos. Nela os legumes são picados, o peixe é cortado em filé e a massa é aberta. Por isso, a zona é diariamente contaminada por bactérias invisíveis. Portanto, as superfícies de trabalho não devem ser limpas com um pano úmido após cada uso e limpas e organizadas minuciosamente uma vez por semana apenas por motivos de higiene. No caso de sujidades mais difíceis, um limpador de superfícies alcalino pode ser utilizado nas superfícies resistentes à água e ao álcool para que, por exemplo, as manchas de restos de comida e de gordura possam ser removidas.

Em pedra natural, por exemplo, nas superfícies de trabalho de granito ou mármore, é preciso cuidado, já que produtos de limpeza ácidos ou à base de solvente podem se acumular no material. Aqui é possível recorrer a um produto de limpeza para superfícies de pedra do comércio especializado. Idealmente, utiliza-se um limpador neutro. Além disso, recomenda-se recorrer a um produto de limpeza surfactante. Basicamente: remova as manchas de superfícies de trabalho em pedra natural o mais rápido possível. Utilize um pano macio úmido para limpar. Na união com a sujidade, um pano seco poderia formar pequenos riscos. Depois da utilização de produtos de limpeza, sempre enxague com água limpa. Por fim, esfregue com um pano seco e limpo para evitar manchas.

Uma alternativa sem química e ecológica para a limpeza de superfícies de trabalho é a limpadora a vapor. Com pressão e vapor de água, 99,99 % de todas as bactérias comuns são eliminadas. Porém, até a gordura e as sujidades mais persistentes, como restos de alimentos incrustados, podem ser facilmente removidos. A limpadora a vapor também se adequa à limpeza do fogão e forno, além de exaustores.