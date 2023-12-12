Limpar a cozinha: a geladeira e as superfícies são limpas desse modo
A cozinha é o centro de muitas limpezas da casa e exige muitos cuidados diários. Portanto, a limpeza não deve ser negligenciada. Porque, na cozinha, na superfície de trabalho e nas diversas superfícies se acumulam, com o tempo, todo tipo de sujidades e bactérias. Com essas dicas, a cozinha volta a ficar limpa de modo higiênico.
Dicas para uma cozinha limpa
Atualmente, a cozinha não é apenas um cômodo funcional, onde se cozinha e se come, mas também um ponto de encontro para famílias e amigos. Nesse local são feitos os lanches, cozinha-se juntos, relaxa-se enquanto se cozinha e se conta as novidades. Por isso, a cozinha exige muito: as manchas surgem com a gordura e os restos de comida enquanto se cozinha, os alimentos deixam suas marcas na geladeira e, com o tempo, o calcário se acumula tanto na torneira de água quanto no aquecedor de água e na cafeteira. Todas essas sujidades devem ser removidas regularmente, para que a cozinha permaneça higienicamente limpa.
Outro desafio são os diversos materiais encontrados em uma cozinha: o mobiliário moderno combina, na maioria das vezes, superfícies lisas e brilhantes, como o aço inoxidável ou o vidro, com materiais naturais sensíveis como a pedra e a madeira. Portanto, a limpeza deve se adequar não apenas à sujidade, mas também ao tipo de superfície. Isso também se aplica ao uso de produtos de limpeza.
Tarefas de limpeza na cozinha
Limpar a superfície de trabalho
A superfície de trabalho é a superfície mais utilizada na cozinha e, muito frequentemente, entra em contato com alimentos. Nela os legumes são picados, o peixe é cortado em filé e a massa é aberta. Por isso, a zona é diariamente contaminada por bactérias invisíveis. Portanto, as superfícies de trabalho não devem ser limpas com um pano úmido após cada uso e limpas e organizadas minuciosamente uma vez por semana apenas por motivos de higiene. No caso de sujidades mais difíceis, um limpador de superfícies alcalino pode ser utilizado nas superfícies resistentes à água e ao álcool para que, por exemplo, as manchas de restos de comida e de gordura possam ser removidas.
Em pedra natural, por exemplo, nas superfícies de trabalho de granito ou mármore, é preciso cuidado, já que produtos de limpeza ácidos ou à base de solvente podem se acumular no material. Aqui é possível recorrer a um produto de limpeza para superfícies de pedra do comércio especializado. Idealmente, utiliza-se um limpador neutro. Além disso, recomenda-se recorrer a um produto de limpeza surfactante. Basicamente: remova as manchas de superfícies de trabalho em pedra natural o mais rápido possível. Utilize um pano macio úmido para limpar. Na união com a sujidade, um pano seco poderia formar pequenos riscos. Depois da utilização de produtos de limpeza, sempre enxague com água limpa. Por fim, esfregue com um pano seco e limpo para evitar manchas.
Uma alternativa sem química e ecológica para a limpeza de superfícies de trabalho é a limpadora a vapor. Com pressão e vapor de água, 99,99 % de todas as bactérias comuns são eliminadas. Porém, até a gordura e as sujidades mais persistentes, como restos de alimentos incrustados, podem ser facilmente removidos. A limpadora a vapor também se adequa à limpeza do fogão e forno, além de exaustores.
Dica: limpar superfícies lisas com a escova à bateria
Todas as superfícies lisas da cozinha, como as superfícies de trabalho, superfícies em vidro, fogões de cerâmica de viro e de indução e frentes de cozinha não sensíveis podem ser limpas sem esforço com uma escova vibratória à bateria. A vantagem é: durante a limpeza, a área é umedecida automaticamente. Além disso, por meio de função vibratória, a sujidade é dissolvida sem muita força. A superfície pode, em seguida, ser secada com um produto de limpeza de vidros à bateria ou um pano de microfibras.
Limpar as frentes de cozinha
Com o tempo, o uso diário deixa marcas nas frentes de cozinha. Sobretudo em frentes de cozinha de alto brilho, logo se veem manchas de gordura e de dedo. No entanto, os respingos de molhos ou líquidos semelhantes devem ser removidos das frentes de cozinha rapidamente. Pode-se limpar todos os tipos de frente de cozinha com um produto de limpeza comum, solúvel em água ou apenas com água e um detergente suave. Depois da limpeza, as frentes sempre devem ser enxaguadas com água limpa e secadas cuidadosamente – sobretudo em perfis, cantos e bordas. Dependendo do material, utilize apenas um pano levemente umedecido para a limpeza. Produtos de limpeza agressivos ou abrasivos não devem ser utilizados em frentes de cozinha, pois eles podem arranhá-las ou agredir a superfície. O mesmo acontece com panos ou esponjas abrasivos.
As marcas de dedos e o calcário logo são visíveis em frentes de vidro. O calcário pode ser removido com vinagre ou ácido cítrico. Um detergente limpa-vidros comum ou água com um pouco de detergente ajudam no combate às marcas de dedos.
As frentes de madeira podem ser limpas com um produto de limpeza solúvel em água e um pano levemente umedecido ou com uma escova macia. Em frentes com lâmina de madeira podem ser utilizados limpadores de móveis especiais, que também conservam a superfície. Em geral: não esfregar as frentes de madeira com muita umidade, trabalhar sempre na direção do chanfro e, em ligação, secar bem.
Superfícies de aço inoxidável podem ser limpas com um limpador de aço inoxidável especial em caso de sujidade difícil. Porém, com frequência, basta um pano de microfibras úmido, pois as superfícies de aço inoxidável são, em geral, fáceis de manter. O uso de produtos de manutenção que formem camadas não é recomendável.
Você já sabia? Focos bacterianos na cozinha
- Tábuas de cortar: tábuas de cortar muito arranhadas são o local ideal para bactérias, porque elas podem se acumular muito bem nas ranhuras. Lavar as tábuas de cortar com água quente não basta. Lavá-las na máquina lava-louças ou com uma quantia suficiente de detergente e uma esponja é mais eficaz.
- Esponja da cozinha: as espojas de lavagem frequentemente são verdadeiros incubadores de bactérias. Mais de 300 tipos de bactérias podem ser encontrados em um único pano de prato. Por isso, as esponjas devem ser trocadas uma vez por semana.
- Bloco de facas: com seus entalhes, os blocos de facas também são o local ideal para bactérias. Além disso, as facas úmidas auxiliam no crescimento das bactérias. Por isso, deve-se lavar o bloco de facas com uma escova pequena e água com sabão uma vez por mês. Importante: sempre deixar secar por completo antes de recolocar as facas.
- Em especial no assoalho no fundo da pia, dos armários e da geladeira, encontram-se inúmeras contaminações microscópicas. Esses locais devem ser limpos minuciosamente em intervalos regulares.
Limpar a geladeira
Um verdadeiro foco bacteriano é também a geladeira. Nela ficam os diferentes tipos de alimentos, a higiene é extremamente importante. Para a limpeza, primeiro desconecte e desligue a geladeira e retire os alimentos. A maioria das bactérias da geladeira se encontram na gaveta de legumes, pois nela as temperaturas são mais altas. Por isso, retire todas as prateleiras e gavetas e lave minuciosamente na lava-louças ou na pia. Depois, limpe o interior e as juntas com um pano e detergente universal de cima de baixo. As lacunas difíceis de alcançar podem ser limpas cuidadosamente com espeto de maneira. Pode-se limpar o buraco do cabo de drenagem com uma braçadeira ou um palito, por exemplo. Dessa forma, a água de condensação não se junta mais no interior. Por fim, seque a geladeira, arrume novamente e a ligue. Por meio de uma limpeza regular da geladeira, também é possível prevenir o cheiro desagradável.
Depois da limpeza minuciosa do interior da geladeira, o exterior também deve ser limpo regularmente: se possível, mova a geladeira um pouco para frente, a fim de eliminar o pó e a sujidade na parede traseira. Um aspirador de pó ou um espanador de penas auxiliam na tarefa. Além disso, o chão embaixo do aparelho deve ser limpo. Lave todas as paredes externas com água e detergente e, finalmente, seque com um pano macio e sem fiapos.
Dica 1: se a geladeira estiver muito cheia, simplesmente abaixar a temperatura, pois o ar frio circula um pouco mais e as bactérias não podem se multiplicar.
Dica 2: descongelar o refrigerador ou o congelador da geladeira pelo menos uma vez por ano. Porque quanto mais congelado o congelador estiver, mais energia é gasta para o resfriamento. Além disso, os alimentos podem estragar devido ao gelo excessivo, porque a temperatura mínima exigida de -15 °C não pode mais ser atingida constantemente. Para o descongelamento, desligue o congelador e coloque um pote com água quente dentro dele para que o gelo comece a derreter. Uma limpadora a vapor com um bico de alta potência pode acelerar o processo.
Limpar a cozinha com produtos caseiros
Quer quiser limpar a geladeira com produtos caseiros simples, precisa de poucos ingredientes:
- Uma pasta de fermento em pó e água ajuda a dissolver as incrustações persistentes do forno ou do tabuleiro do forno: coloque a pasta nos locais desejados e, de preferência, deixe agir durante a noite. No dia seguinte, a sujidade pode ser facilmente retirada, por exemplo, com um raspador de plástico e ser limpa com um pano molhado.
- Para eliminar a gordura de superfícies e armário, normalmente água morna com detergente basta.
- As superfícies de aço inoxidável podem ser limpas com um pano de microfibras úmido muito facilmente. Contra as manchas de ferrugem e a sujidade grosseira, o tártaro em pó ajuda: misture-o com um pouco de água para se forme uma pasta, aplique-a e esfregue levemente com uma escova macia. Depois, seque com um pano úmido e pula.
- Contra os depósitos de calcário, o vinagre ou o ácido cítrico funcionam. Os dois produtos caseiros também são adequados para limpar os ralos e eliminar o cheiro desagradável. Na verdade, não se deve limpar as superfícies anodizadas ou cromadas com ácido.
- A madeira pode ser limpa com soda. Em sujidades persistentes, misture 1 colher de sopa de soda em 1 litro de água e limpe as frentes de madeira e as tábuas de cortar de madeira com uma escova de cerdas macias.
