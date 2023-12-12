Lavagem de motocicletas: Dicas para os veículos de duas rodas
Ser capaz de experimentar o sentimento de liberdade novamente. É isso que muitos proprietários de motocicletas descrevem como seu estado de espírito quando as temperaturas sobem na Primavera e a temporada de motocicletas começa. Mas antes de chegar à pista, é altura de preparar seu veículo favorito de duas rodas para as próximas viagens. Aros, carroceria e motor em particular precisam de cuidados especiais - não apenas por razões visuais, mas também para sua funcionalidade. Com essas dicas, sua motocicleta vai mais uma vez brilhar em seu antigo esplendor.
Não é apenas uma questão visual
Com os primeiros raios de sol no início do ano, muitos proprietários de motocicletas mal podem esperar para finalmente colocar sua moto de volta na estrada. Para isso a mota tem de ser, sem dúvida, limpa de forma apropriada. Para fazer parecer novamente novo, os proprietários têm de proceder com cautela. Isso porque a parte eletrônica instalada, bem como o motor e a corrente, são componentes muito sensíveis.
Mas cuidar da motocicleta não é só aparência. Uma limpeza cuidadosa deve ser sempre usada para garantir o funcionamento da motocicleta. Isso inclui, por exemplo, verificar a pressão dos pneus, da profundidade da banda de rodagem e da espessura da pastilha do freio. Particularmente importante ao armazenar em uma garagem ou estacionamento: verifique a função eletrônica e de freio.
O lugar certo para lavar motocicletas
Antes de começar a lavar a motocicleta, é importante saber quais os regulamentos legais locais que se aplicam. Em alguns países e municípios é proibido limpar motocicletas ao ar livre. Isso porque o petróleo e os produtos químicos podem infiltrar-se no solo e, portanto, em águas subterrâneas durante a limpeza. Os proprietários de motocicletas devem, portanto, estar sempre informados com antecedência sobre as regulamentações legais locais.
Se você quiser estar no lado seguro, é melhor dirigir sua motocicleta para um local designado ou para um corredor de lavagem automática. Estes são normalmente equipados com separadores de óleo e dispositivos de recolha que separam a água de lavagem do sistema de esgotos - isso garante que a água seja drenada de uma forma ambientalmente amigável.
Nota
Antes de lavar a motocicleta, certifique-se de que o motor está frio. Se a água em combinação com agentes de limpeza penetrar no funcionamento interno da máquina, poderá causar danos maciços no motor, por exemplo.
Remova a sujeira grosseira da motocicleta
Se tirar a sua moto da garagem ou da box após um longo período, tem de contar com um pouco de sujeira. Não só pó, mas também aranhas ou insetos terão aninhado no guiador ou entre os raios. Mas mesmo depois de um extenso passeio de motocicleta, a motocicleta de duas rodas está cheia de resíduos de insectos ou pó de travões. Está na hora de limpar a mota!
Para remover pó ou pragas, a melhor maneira é retratá-la com um aspirador multifuncional. Isto torna rápido e fácil aspirar o pó das fendas e teias de aranha ou incrustações na superfície. Desta forma, a sujeira não é espalhada quando a máquina é limpa mais tarde.
Limpe os componentes sensíveis da motocicleta primeiro
Como muitas partes da motocicleta estão expostas, alguns componentes são particularmente sensíveis. Estes incluem o motor e a corrente. Em particular, o cuidado ou manutenção da corrente da motocicleta não deve ser negligenciado - deve ser feito a cada 300 a 500 quilómetros. Caso contrário, este importante componente da máquina pode desgastar-se rapidamente. Além da perda de desempenho, também pode resultar num risco de segurança, uma vez que a corrente pode saltar ou mesmo quebrar.
O aspeto mais importante para uma corrente de motocicleta em funcionamento é a sua lubrificação. Se a sujeira e as partículas de pó se combinarem com a massa lubrificante da corrente, o efeito lubrificante é reduzido e a corrente se desgasta. Isto acontece especialmente rápido em dias de chuva quando a umidade e a sujeira da estrada se instalam na corrente. Portanto, não só é importante lubrificar a intervalos regulares, mas também LiDAR com a limpeza de correntes de motocicletas logo que fiquem sujas. A frequência da limpeza depende do estilo de condução e do ambiente em que a mota é conduzida.
Se quiser limpar a sua motocicleta inteira num dia, deve primeiro limpar a corrente e depois a carroceria. Resíduos particularmente oleosos podem contaminar a bicicleta recém-lavada novamente. O primeiro passo é remover a sujeira grosseira da corrente com uma escova de arame antes de utilizar um limpador de corrente especial. Isto é deixado para atuar durante um curto período antes de ser simplesmente apagado. Após a limpeza, a corrente é então lubrificada com um spray especial de corrente. Isto torna-o flexível e protege-o da corrosão. Para garantir que o spray de corrente adere bem, deve ser usado apenas numa corrente de motocicleta limpa e seca.
O coração da motocicleta também deve ser tratado com cuidado. Isto porque em muitos modelos, algumas partes do motor estão expostas - tais como as aletas de arrefecimento - e podem ser danificadas durante a lavagem. Se quiser limpar cuidadosamente o motor da mota, é melhor usar uma esponja, uma escova macia e um balde cheio de água morna e um pouco Champô concentrado para automóveis. Primeiro use a esponja para lavar a superfície do motor, enquanto a escova é usada para remover cuidadosamente a sujeira do refrigerador e dos espaços mais estreitos. Depois lave com água limpa.
Lavagem da carroceria da motocicleta
Depois dos componentes sensíveis da máquina terem sido limpos, chegou o momento da limpeza superficial da carroceria e da carenagem. A limpeza profunda não é apenas necessária para motos off-road, como motocross ou enduro, que muitas vezes são movidas sobre terrenos muito poeirentos ou lamacentos. A limpeza regular e o cuidado dos componentes das motocicletas também contribui para manter o valor do veículo. As áreas muito sujas devem ser limpas com um gel de limpeza, porque o gel também adere a áreas verticais e não pinga. Desta forma, mesmo as áreas de difícil acesso, podem ser limpas de forma eficaz. O limpador de duas rodas 3 em 1 é muito fácil de aplicar com o recipiente de spray e remove a lama, a sujeira da estrada, o desgaste dos pneus e a sujeira oleosa de forma altamente eficaz.
Ao lavar sua mota, não deve negligenciar os faróis, os espelhos retrovisores externos, pisca-piscas e para-brisas. Muitas vezes os insetos ficam nestas áreas depois de uma longa viagem, especialmente nos meses de verão. Essas áreas devem ser tratadas separadamente para que quaisquer manchas e resíduos não prejudiquem a visibilidade. Um detergente eliminador de insetos remove eficazmente os resíduos de inseto sem danificar o plástico, tinta, guarnição ou peças de alumínio. Também aqui se aplica o seguinte quando o utiliza: Deixe-o atuar durante um curto período e depois lave-o bem com água limpa. Alternativamente, papel de cozinha húmido pode ser colocado nos locais. Isto amolece os restos do inseto para que possam ser removidos das superfícies mais facilmente.
Para remover a sujeira persistente depois de molhar, é suficiente esfregar cuidadosamente o veículo de duas rodas com uma esponja molhada. No entanto, isto deve ser lavado regularmente com água para evitar que partículas de sujeira e óleo ou graxa se espalhem sobre a carroceria. Se você quiser limpar a superfície da mota de forma rápida e eficaz, é melhor usar um lavadora de alta pressão. Para isso junte Shampoo para carros, dependendo do modelo, na abertura Plug & Clean do lavador de alta pressão ou com ajuda de uma mangueira de sucção, e finalmente aplicado com baixa pressão de cima para baixo. Em alternativa, poderá usar um detergente espumoso juntamente com um bico de espuma na motocicleta. Isso é simplesmente conectado à pistola da lavadora de alta pressão e permite a dosagem prática do agente de limpeza.
Para limpar cuidadosamente superfícies pintadas sensíveis, também pode usar uma escova de lavagem na lavadora de pressão alta. Com o acessório especial intercambiável Car & Bike feito de microfibras, mesmo a sujeira difícil de remover pode ser facilmente eliminada sem danificar a superfície. Depois, só precisa de enxaguar com um pouco de água limpa até que todos os resíduos tenham sido completamente limpos.
Nota
Se você quiser trabalhar com alta pressão, deve selecionar a gama de pressão "Média" e manter uma distância mínima de 15 centímetros da superfície. Caso contrário, a pressão alta pode danificar partes de plástico ou juntas na moto.
Limpeza dos aros da motocicleta
Os aros de muitas motos são um verdadeiro banquete para os olhos. Os aros cromados em particular, são cativantes devido à sua aparência radiante. Dependendo da superfície da estrada, no entanto, são extremamente afetados por sujeira, como lama ou abrasão dos freios. Para que os aros voltem a brilhar, deve ser dados os cuidados adequados. Para tal, deve aplicar um limpador de aros especial, que remove toda a sujeira da estrada bem como o pó dos freios e o desgaste dos pneus em todos os tipos de aros comuns. Pulverize o limpador de aros sobre o aro seco e deixe fazer efeito. Graças ao indicador de efeito integrado, os aros ficam avermelhados durante o tempo de ação. Desta forma, os proprietários de motos sabem logo que foram limpos e podem ser enxaguados novamente com água limpa.
Com uma escova para lavagem de aros permite uma limpeza de 360 graus - mesmo em locais de difícil acesso e nos espaços menores. Para o fazer, basta ligar o acessório à pistola da lavadora de alta pressão. Devido à distribuição uniforme da água, a sujeira é libertada e removida.
Secar e polir a motocicleta
É particularmente importante que a mota seque bem após a lavagem. Dias ensolarados com temperaturas amenas são, portanto, os mais adequados. No entanto, as áreas úmidas também devem ser cuidadosamente limpas com um pano de couro. Caso contrário, manchas de água se formarão no assento ou na pintura. Se lavar sua mota, também deve certificar-se de que nenhuma umidade penetra em pequenos espaços. Isso pode levar à corrosão a longo prazo. O aspirador multifuncional também pode ser usado aqui. A função de sopro pode ser usada para remover rapidamente e eficazmente resíduos de água em fendas menores. Alternativamente, a umidade pode ser sugada diretamente usando a função de sucção.
Para peças pintadas, após a secagem, recomenda-se tratá-las com um produto de tratamento de pintura. Produtos com alto teor de cera fornecem um acabamento particularmente profundo e durável. Isso assegura um brilho perfeito e protege a mota de condições climáticas adversas. Agora a moto está pronta para a próxima temporada de motociclismo.