Não é apenas uma questão visual

Com os primeiros raios de sol no início do ano, muitos proprietários de motocicletas mal podem esperar para finalmente colocar sua moto de volta na estrada. Para isso a mota tem de ser, sem dúvida, limpa de forma apropriada. Para fazer parecer novamente novo, os proprietários têm de proceder com cautela. Isso porque a parte eletrônica instalada, bem como o motor e a corrente, são componentes muito sensíveis.

Mas cuidar da motocicleta não é só aparência. Uma limpeza cuidadosa deve ser sempre usada para garantir o funcionamento da motocicleta. Isso inclui, por exemplo, verificar a pressão dos pneus, da profundidade da banda de rodagem e da espessura da pastilha do freio. Particularmente importante ao armazenar em uma garagem ou estacionamento: verifique a função eletrônica e de freio.