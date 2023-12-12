Limpeza do jardim de inverno: As melhores dicas
Muitas pessoas sonham em ter seu próprio jardim de inverno - é o local ideal para guardar as plantas durante o Inverno e cria espaço adicional para relaxar. Em geral, os jardins de inverno consistem em grandes frentes de janelas e telhados de vidro, que, no entanto, não permanecem tão brilhantes e limpos com o passar do tempo. Consequentemente, você deve limpar o jardim de inverno de vez em quando. Assim, a limpeza do jardim de inverno é garantidamente um sucesso.
O que você deve ter em mente na limpeza e manutenção do jardim de inverno?
Um jardim de inverno, ou mais precisamente suas janelas e telhado, ficam sujos com o tempo devido às influências do clima: A poluição atmosférica causada por fuligem ou pó fino, pólen, folhas e agulhas em queda, bem como excrementos de aves e insetos, mais cedo ou mais tarde fazem com que superfícies de vidro e fachadas exteriores apresentem um aspeto desagradável. Para assegurar que tudo se mantém bonito e que o efeito de aquecimento da estufa de vidro não é diminuído por janelas sujas, os proprietários de jardins de inverno devem planear a limpeza e os cuidados apropriados pelo menos duas vezes por ano. Uma boa altura para isso, por exemplo, é a limpeza de primavera, quando o jardim deve voltar a estar em forma de qualquer maneira.
No entanto, a limpeza do jardim de inverno não se trata apenas de aspetos visuais, mas também do cuidado e manutenção dos componentes instalados, tais como a construção de suporte de carga ou os selos de borracha. Como sempre, o seguinte aplica-se aqui: Se esperar (demasiado) tempo, terá de investir mais esforço e tempo na limpeza mais tarde. Os dias em que o tempo está escuro são uma boa altura para isso. Porque em dias muito ensolarados ou mesmo quentes, as janelas secam demasiado depressa - resultando em manchas desagradáveis.
Para a limpeza e manutenção de jardins de inverno, vários dispositivos, ajudas e produtos de cuidado podem ser usados:
- um escadote
- bico de pulverização ou jato
- um rodo de janela convencional
- uma escova de lavagem, e um pano de microfibras e água norma
- detergente líquido de lavagem ou concentrados especiais para vidros
- uma máquina de limpar vidros, p.e. em combinação com um limpador a bateria
- ein lavadora de alta pressão, z. B. com uma lança telescópica em conjunto com um acessório de limpeza de vidro.
Como proceder à limpeza da telha de vidro do jardim de inverno
A limpeza das janelas laterais do jardim de inverno é bastante simples - mas para salas muito altas ou quando se limpa a telha do jardim de inverno, se torna um pouco mais difícil. No entanto, isto não se deve à limpeza em si, mas porque os lugares correspondentes são difíceis de alcançar a vários metros de altura.
Tem duas opções: Ou você sobe um escadote e limpa as superfícies correspondentes à mão. Ou - e esta é a solução significativamente menos perigosa e demorada – você usa uma lavadora de alta pressão em combinação de uma lança telescópica.
Antes de começar a limpeza com água, você deve primeiro remover a sujeira solta que se acumula naturalmente no telhado do jardim de inverno e nas calhas do telhado. Ajudas de limpeza convencionais tais como escovas de mão, baldes e uma pistola de pulverização ligada à mangueira de jardim são adequadas para isso, assim como um pano para as bordas do vidro. Você ainda não deve usar uma lavadora de alta pressão para isto, pois de outra forma a sujeira se espalha por toda a fachada do jardim de inverno e pelas janelas de vidro. A maioria dos telhados dos jardins de inverno têm um declive, o que torna a limpeza das superfícies com uma mangueira de jardim muito mais fácil. O melhor é deitar cuidadosamente a sujeira na caleira a partir do ponto mais alto. Outra dica que economiza trabalho extra: uma tigela ou peneira na extremidade inferior da sarjeta pega a sujeira de modo a que ela não possa infiltrar no chão ou contaminar quaisquer áreas do quintal. É também aconselhável remover detritos grosseiros da sarjeta do jardim de inverno para evitar entupimento e transbordamento ao limpar mais tarde com água.
Agora você pode começar a limpeza da telha de vidro do jardim de inverno. Para isso, é melhor usar uma lança telescópica extensível que, em combinação com um acessório de escova, pode ser simplesmente ligada à mangueira de jardim. Certifique-se de que o escadote tem uma base segura e, se necessário, tenha uma segunda pessoa a segurá-lo. Aqui, também, você deve primeiro limpar quaisquer ornamentos do telhado e continuar gradualmente seu caminho ao longo da inclinação do telhado. Se a sujeira for particularmente teimosa, você também pode aplicar um pouco de pressão e escovar as áreas sujas várias vezes. Nestes casos, os produtos de limpeza de janelas são uma boa escolha. Não só garantem que o vidro fica limpo e brilhante, mas também protegem de nova sujeira como musgo e afins. Finalmente, lave toda a superfície com água mais uma vez.
Dica
Isso é ainda mais fácil e eficaz com uma lança telescópica de jato e o acessório de limpeza de fachadas e vidros a combinar, que estão ligados à lavadora de alta pressão. Isto permite você alcançar confortavelmente janelas mais altas e telhas de vidro sem ter de subir um escadote.
Como você deve limpar as janelas do jardim de inverno?
Se o jardim de inverno é feito principalmente de vidro, o procedimento é basicamente o mesmo que para a limpeza de janelas. Para evitar que as janelas se sujem logo novamente, a sujeira e o pó devem ser limpos dos alumínios das janelas e das portas com uma escova manual ou um pano. A fim de limpar janelas sem marcas, é importante usar a técnica certa. Para o fazer, primeiro pulverize a solução de limpeza sobre a superfície do vidro a ser tratada e depois seque com um pano de microfibras ou um rodo. Se optar por um rodo de janela, é melhor limpar o líquido residual em movimentos de oito, de cima para baixo. Ao polir com uma toalha de algodão ou um pano de microfibra, é dado o toque final.
Dica
Quando se trata de limpar tapetes e pavimentos, não há como contornar um aspirador e uma esfregona. A boa notícia é que também existe um aspirador para superfícies de vidro! Com um limpa-vidros a bateria e um aspirador de vidros a bateria , as janelas e as superfícies de vidro podem ser limpas de forma eficaz, fácil e sem manchas.
Limpeza do jardim de inverno com ou sem lavadora de alta pressão?
A resposta é fácil: Ambas as formas são possíveis! A questão deveria ser: Quanto tempo e dinheiro você quer gastar na limpeza e manutenção do jardim de inverno? Se você quiser limpar janelas e afins da forma mais económica possível, basta panos de limpeza, baldes e produtos de limpeza domésticos. No entanto, se quiser poupar tempo na limpeza do jardim de inverno ou do telhado de vidro, uma lavadora de alta pressão é uma boa ideia. Além disso, o desempenho de limpeza é significativamente superior em comparação com um acessório de pulverização convencional - o que poupa água e é amigo do ambiente.
O que muitos não sabem: Só porque os dispositivos contêm a palavra "alta pressão" não significa que não possam também limpar superfícies e materiais com baixa pressão de água. Por exemplo, um conjunto de limpeza para fachadas e superfícies de vidro pode ser usado para limpar de forma suave secções de janelas e telhas de vidro. Trabalhe devagar e com baixa pressão de forma linear sobre as superfícies de vidro a serem tratadas. E é assim que funciona passo a passo:
1. ajuste o ângulo da lança telescópica para a telha de vidro. Para o fazer, puxe a alavanca de bloqueio e solte novamente quando o ângulo certo for conseguido.
2. Use os dois níveis da lança telescópica para alcançar o telhado de vidro na distância desejada. Ao prolongar, certifique-se de que a mangueira dentro possa mover-se livremente.
3. Agora limpe a telha de vidro com movimentos uniformes.
4. Para um efeito de limpeza perfeito e um resultado sem marcas, também pode ser usado um acabamento de vidro. No entanto, o agente de limpeza não deve ser usado ou deixado secar à luz direta do sol.
5. Antes de usar o agente de limpeza, primeiro remova o acessório de limpeza de fachadas e vidros.
6. Insira a mangueira de sução da lavadora de alta pressão no depósito do detergente ou insira a garrafa no receptáculo do aparelho.
7. Agora molhe toda a superfície do telhado com o agente de limpeza.
8. Ligue o tubo do jato incluído com a lança telescópica à baioneta. Certifique que o bico castanho ou cinzento está montado no tubo do jacto.
9. Lavar brevemente o detergente.
Por um lado, este procedimento é muito adequado para limpar as áreas exteriores do jardim de inverno sem ter de temer que quaisquer resíduos de sujeira contaminem imediatamente áreas que já foram limpas ou áreas de terraço ou varandas. Por outro lado, materiais como madeira, plástico corrugado e painéis de dupla face requerem diferentes passos de limpeza.
Uma última dica: É melhor não segurar a lavadora de alta pressão diretamente em pontos nevrálgicos como selos de borracha - e se o fizer, então apenas por um curto período. Devido à alta pressão, a água e a sujeira poderiam passar por baixo da borracha, o que prejudicaria o selo.