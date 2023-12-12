Como proceder à limpeza da telha de vidro do jardim de inverno

A limpeza das janelas laterais do jardim de inverno é bastante simples - mas para salas muito altas ou quando se limpa a telha do jardim de inverno, se torna um pouco mais difícil. No entanto, isto não se deve à limpeza em si, mas porque os lugares correspondentes são difíceis de alcançar a vários metros de altura.

Tem duas opções: Ou você sobe um escadote e limpa as superfícies correspondentes à mão. Ou - e esta é a solução significativamente menos perigosa e demorada – você usa uma lavadora de alta pressão em combinação de uma lança telescópica.

Antes de começar a limpeza com água, você deve primeiro remover a sujeira solta que se acumula naturalmente no telhado do jardim de inverno e nas calhas do telhado. Ajudas de limpeza convencionais tais como escovas de mão, baldes e uma pistola de pulverização ligada à mangueira de jardim são adequadas para isso, assim como um pano para as bordas do vidro. Você ainda não deve usar uma lavadora de alta pressão para isto, pois de outra forma a sujeira se espalha por toda a fachada do jardim de inverno e pelas janelas de vidro. A maioria dos telhados dos jardins de inverno têm um declive, o que torna a limpeza das superfícies com uma mangueira de jardim muito mais fácil. O melhor é deitar cuidadosamente a sujeira na caleira a partir do ponto mais alto. Outra dica que economiza trabalho extra: uma tigela ou peneira na extremidade inferior da sarjeta pega a sujeira de modo a que ela não possa infiltrar no chão ou contaminar quaisquer áreas do quintal. É também aconselhável remover detritos grosseiros da sarjeta do jardim de inverno para evitar entupimento e transbordamento ao limpar mais tarde com água.

Agora você pode começar a limpeza da telha de vidro do jardim de inverno. Para isso, é melhor usar uma lança telescópica extensível que, em combinação com um acessório de escova, pode ser simplesmente ligada à mangueira de jardim. Certifique-se de que o escadote tem uma base segura e, se necessário, tenha uma segunda pessoa a segurá-lo. Aqui, também, você deve primeiro limpar quaisquer ornamentos do telhado e continuar gradualmente seu caminho ao longo da inclinação do telhado. Se a sujeira for particularmente teimosa, você também pode aplicar um pouco de pressão e escovar as áreas sujas várias vezes. Nestes casos, os produtos de limpeza de janelas são uma boa escolha. Não só garantem que o vidro fica limpo e brilhante, mas também protegem de nova sujeira como musgo e afins. Finalmente, lave toda a superfície com água mais uma vez.