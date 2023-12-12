Como limpar calçadas - com uma mangueira de jardim ou um lavador de alta pressão?

Depois de varrer a sujeira mais superficial e removido todas as plantas daninhas das fendas, é hora de limpar a superfície da calçada. Se você quiser limpá-los com precisão, pode contar com uma lavadora de alta pressão. Em alternativa você poder usar uma lavadora de pressão média a bateria. Teoricamente, você também pode tirar a água do abastecimento de água da casa e lavar as áreas de pavimentação sujas com a mangueira do jardim e uma pistola de jato. Isso limpa as fendas da calçada bastante bem à primeira vista. No entanto, o jato de água de alta pressão pode ser usado para remover a sujeira mais completamente tanto das fendas como das superfícies de pavimentação.

A lavadora de alta pressão é muito adequado em combinação com um bico fresador. Com isso, você não só remove as plantas daninhas e musgo nas superfícies, mas também das suas profundezas. Quanto mais frequentemente essa limpeza cuidadosa for feita, menos tempo há para as plantas daninhas crescerem e durante mais tempo as superfícies de pavimento de pedra permanecem cuidadas.

A limpeza com umalavadora de alta pressão e um cortador de sujeira é feita em três passos simples:

Dependendo do modelo, ligue o bico fresador à lavadora ou ajuste o bico de rotação na pistola de jato.



Mantenha o jato de água rotativo quase verticalmente acima do chão e mova-o lentamente sobre a superfície para ser tratado a uma distância de 15 centímetros. No entanto, se você apontar com alguma força nas rachaduras, você deve ter em mente que o material das fendas é removido no processo, o que torna necessária voltar a preencher.



Depois varrer e eliminar quaisquer plantas daninhas que se tenham soltado.

É importante trabalhar sempre com a encosta para que a água suja possa escorrer e não se espalhar novamente sobre o pátio de pedra limpa. Resumindo: Os produtos de limpeza de alta pressão são um método eficaz para limpar caminhos pavimentados e terraços de pedra. Especialmente em superfícies planas, é excelente a utilização de um limpador de superfícies com uma função de enxaguamento. Pode ser usado para remover completamente resíduos verdes e sujeira, mesmo em cantos e arestas. Graças ao bocal de lavagem, a água suja é removida ao mesmo tempo. Outras vantagens: Você está protegido enquanto trabalha e a limpeza é mais rápida do que com um bico de rotor.