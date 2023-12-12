Limpeza de calçada: Guia com dicas práticas
Manter seu jardim no oásis de bem-estar que você quer que seja requer algum trabalho - não só para a limpeza da primavera, mas também durante a estação de jardinagem. É inevitável que o pátio, o passadiço e a via de acesso sejam sujos pelo acúmulo de vegetação e folhas. Mas o tempo também pode fazer com que calçadas e semelhantes fiquem sujas e todo o tipo de vegetação, tais como musgo, plantas daninhas ou líquen se forme sobre elas. Essas dicas vão ajudar na limpeza da calçada.
O que você deve ter em conta na limpeza de calçadas?
É bastante normal que a entrada ou o pátio pavimentado já não pareça mais tão novo ao longo do tempo devido às influências do tempo e do uso e às vezes se tornam muito descoloridos - por exemplo, depois da poda das árvores frutíferas ou depois de um convívio com churrasco. Existem ferramentas úteis para a limpeza de calçadas, tais como raspadores de fendas, varredeiras e lavadoras de alta pressão. Além disso, o piso pode ser limpo com uma pequena picareta, vassoura e mangueira de jardim. Para além de agentes de limpeza como os produtos de limpeza especiais para pavimentos de pedra, você também pode ler sobre remédios caseiros como bicardonato de sódio, vinagre e detergentes de loiça, que supostamente limpam as pedras do pavimento novamente.
Mas o que é que realmente ajuda? E o que deve ser evitado na limpeza de calçadas? Tal como muitos caminhos levam a Roma, há várias maneiras de limpar pedras de calçada sujas e remover plantas daninhas. Em primeiro lugar, são necessárias diferentes ferramentas e agentes de limpeza. O método adequado para a limpeza da calçada depende do material a partir do qual as calçadas são feitas e do caminho de acesso - por exemplo, pedra natural, concreto ou argila - e de quais influências climáticas estão expostas.
Limpeza de calçada: Primeiro remova a sujeirasujeira grosseira
Antes de começar a limpar as fendas do pavimento, é necessário primeiro remover a sujeira mais grosseira da superfície da calçada. Isso evita que a limpeza subsequente da superfície espalhe sujeira desnecessária que pode manchar o pátio ou a parede da casa.
Uma vassoura convencional ou ancinho de jardim pode ser usado para coletar folhas e vegetação. No entanto, é melhor usar um modelo de plástico para evitar arranhar as superfícies pavimentadas. Se você precisar de limpar áreas de pátio particularmente grandes, você também pode usar uma varredeira. A vantagem deste auxiliar prático: não tem de se dobrar e economiza muito tempo porque as folhas & restante sujeira são recolhidas diretamente - depois só tem de despejar a folhagem para o caixote do lixo orgânico ou para um recipiente apropriado.
A sujeira grosseira deve, a priori, ser removida regularmente das calçadas. Isso pode impedir o desenvolvimento de musgo, plantas daninhas e líquens fúngicos, uma vez que estes se formam especialmente em lugares sombrios e úmidos.
Dica
A limpeza regular do pavimento é essencial, especialmente se um pouco de molho ou vinho é derramado num churrasco ou festa de jardim. Especialmente se as gorduras e óleos caíram sobre a calçada, rapidamente se formam manchas desagradáveis e resistentes em contacto com o líquido, por exemplo a água da chuva. Concentrados especiais de limpeza, que podem ser aplicados à superfície suja quer com uma lavadora de alta pressão quer com um recipiente spray, pode ajudar contra isso. Se não houver produto de limpeza para pedras, as manchas de óleo também podem ser removidas com um material absorvente, tal como areia de gato ou serradura, que depois é simplesmente varrido para longe.
Limpeza de fendas de calçada
Assim que a sujeira mais grosseira tiver sido removida, segue o próximo passo na limpeza da calçada. Agora vamos limpar as fendas da calçada. Este passo nunca deve ser ignorado, pois as plantas daninhas muitas vezes crescem nas fendas e as espalham pela superfície da pavimentação durante a lavagem subsequente.
Para remover vegetação indesejada das fendas, um raspador especial de fendas é mais adequado. Isso arranha literalmente ao longo da fenda. Alternativamente, você pode usar uma enxada de jardim convencional ou uma espátula. Este método é barato e ecologicamente correto, mas requer muito tempo e paciência. Além disso, se feito de forma incorreta, a flexão frequente pode rapidamente levar a dores nas costas e nos joelhos. Os dentes-de-leão e outras plantas daninhas podem ser removidos com particular eficácia e, acima de tudo, sem machucar as costas com um removedor de plantas daninhas a pilhas. Seja no terraço de pedra no jardim ou na entrada do pátio pavimentada, a limpeza é segura e sem esforço:
- Deve ser sempre usado vestuário de proteção adequado durante a operação, incluindo calçado resistente, luvas, bem como óculos de proteção e proteção auditiva, se necessário.
- Primeiro, o comprimento do cabo telescópico é ajustado ao tamanho do corpo, a escova é inserida e a cabeça giratória é ajustada. Em seguida, a bateria é empurrada para dentro do suporte até que encaixe audivelmente no lugar. Assim que o botão de desbloqueio e o interruptor são pressionados simultaneamente, o removedor de plantas daninhas começa a funcionar. O removedor de plantas daninhas é agora movimentado com movimentos lentos, ligeiramente inclinado e sem exercer pressão, na superfície para ser limpo. Este manuseamento assegura que a escova rotativa na cabeça de limpeza remove todas as plantas daninhas na superfície da calçada. Repita esta etapa se as plantas daninhas forem muito resistentes. Depois varra as plantas daninhas soltas e descarte-as.
Como limpar calçadas - com uma mangueira de jardim ou um lavador de alta pressão?
Depois de varrer a sujeira mais superficial e removido todas as plantas daninhas das fendas, é hora de limpar a superfície da calçada. Se você quiser limpá-los com precisão, pode contar com uma lavadora de alta pressão. Em alternativa você poder usar uma lavadora de pressão média a bateria. Teoricamente, você também pode tirar a água do abastecimento de água da casa e lavar as áreas de pavimentação sujas com a mangueira do jardim e uma pistola de jato. Isso limpa as fendas da calçada bastante bem à primeira vista. No entanto, o jato de água de alta pressão pode ser usado para remover a sujeira mais completamente tanto das fendas como das superfícies de pavimentação.
A lavadora de alta pressão é muito adequado em combinação com um bico fresador. Com isso, você não só remove as plantas daninhas e musgo nas superfícies, mas também das suas profundezas. Quanto mais frequentemente essa limpeza cuidadosa for feita, menos tempo há para as plantas daninhas crescerem e durante mais tempo as superfícies de pavimento de pedra permanecem cuidadas.
A limpeza com umalavadora de alta pressão e um cortador de sujeira é feita em três passos simples:
- Dependendo do modelo, ligue o bico fresador à lavadora ou ajuste o bico de rotação na pistola de jato.
- Mantenha o jato de água rotativo quase verticalmente acima do chão e mova-o lentamente sobre a superfície para ser tratado a uma distância de 15 centímetros. No entanto, se você apontar com alguma força nas rachaduras, você deve ter em mente que o material das fendas é removido no processo, o que torna necessária voltar a preencher.
- Depois varrer e eliminar quaisquer plantas daninhas que se tenham soltado.
É importante trabalhar sempre com a encosta para que a água suja possa escorrer e não se espalhar novamente sobre o pátio de pedra limpa. Resumindo: Os produtos de limpeza de alta pressão são um método eficaz para limpar caminhos pavimentados e terraços de pedra. Especialmente em superfícies planas, é excelente a utilização de um limpador de superfícies com uma função de enxaguamento. Pode ser usado para remover completamente resíduos verdes e sujeira, mesmo em cantos e arestas. Graças ao bocal de lavagem, a água suja é removida ao mesmo tempo. Outras vantagens: Você está protegido enquanto trabalha e a limpeza é mais rápida do que com um bico de rotor.
Você deve limpar todo o tipo de pavimentos de pedra com uma lavadora de alta pressão?
Tijolos de argila ou caminhos de pavimentação feitos de pedra natural como o granito ou basalto são estáveis e duros o suficiente para serem limpos com uma lavadora de alta pressão. No caso de pedras de calçada feitas de concreto ou terracota, a situação é diferente. O jato de água pode danificar rapidamente a camada superficial. Da mesma forma, se você tem calçada com fendas muito largas, deve ter o cuidado de não forçar demasiado com o jato de água, uma vez que as placas de pedra podem eventualmente soltar-se. É melhor informar-se junto do distribuidor especializado ou loja de bricolage sobre o tipo de pedra adequada para a limpeza com uma lavadora de alta pressão.
Se você já sabe que uma lavadora de alta pressão está fora de questão para o seu próprio terraço de pedra, mas você ainda quer limpar eficientemente e poupar tempo, pode usar a versão móvel de pressão média. Um Lavadora de média pressão a bateria permite uma limpeza suave mas eficaz das pedras de pavimento de betão. A limpeza é particularmente eficaz em combinação com bocal de esfregar. Alternativamente, você pode trabalhar com o bocal do rotor, que também remove a sujeira mais resistente facilmente.
Os remédios caseiros ajudam na limpeza da calçada?
Existem vários remédios caseiros que podem ser usados em vez de concentrados de detergente para eliminar musgo e plantas daninhas. Se você não usaa um produto especial de limpeza de calçada para limpar o pavimento, pode, por exemplo, usar sabão azul ou bicarbonato de sódio disponível nas lojas. Se você decidir usar remédios caseiros, deve sempre certificar-se de que são biodegradáveis. Além disso, roupa e óculos de proteção devem ser usados durante a aplicação, especialmente para proteger a área dos olhos e as mãos da água durante a lavagem.