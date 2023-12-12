LIMPAR RODAS FACILMENTE

Limpar rodas: Passo a passo

Rodas bonitas aumentam a aparência de qualquer carro. Mas a umidade, a sujeira da estrada, a poeira dos travões e o sal da estrada têm o seu preço. Com o tempo, a sujeira pode danificar as rodas. Assim, se torna cada vez mais difícil remover completamente a poeira dos travões e a sujeira. É, portanto, aconselhável limpar as rodas regularmente. É particularmente fácil quando se muda de rodas de Verão para rodas de Inverno e vice-versa. Porque assim as rodas podem ser limpas em todo o lado e armazenadas limpas. Mas não só depois de trocar os pneus, elas também precisam de cuidados regulares durante o ano.

E isso é o que você precisa para uma limpeza e cuidados completos:

uma lavadora de alta pressão ou de média pressão, ou, alternativamente, um balde de água

um limpador de rodas

uma escova (de rodas)

uma esponja

um pano macio, por exemplo, de microfibra ou couro.

E assim é: