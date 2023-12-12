LIMPAR RODAS FACILMENTE
Com o tempo, a sujeira se acumula nas rodas, por exemplo, da sujeira da estrada, da poeira dos travões ou do sal da estrada. Para manter as rodas de alumínio e aço livres de ferrugem por um longo tempo, elas devem ser limpas regularmente. Com essas dicas é rápido e fácil.
Limpar rodas: Passo a passo
Rodas bonitas aumentam a aparência de qualquer carro. Mas a umidade, a sujeira da estrada, a poeira dos travões e o sal da estrada têm o seu preço. Com o tempo, a sujeira pode danificar as rodas. Assim, se torna cada vez mais difícil remover completamente a poeira dos travões e a sujeira. É, portanto, aconselhável limpar as rodas regularmente. É particularmente fácil quando se muda de rodas de Verão para rodas de Inverno e vice-versa. Porque assim as rodas podem ser limpas em todo o lado e armazenadas limpas. Mas não só depois de trocar os pneus, elas também precisam de cuidados regulares durante o ano.
E isso é o que você precisa para uma limpeza e cuidados completos:
- uma lavadora de alta pressão ou de média pressão, ou, alternativamente, um balde de água
- um limpador de rodas
- uma escova (de rodas)
- uma esponja
- um pano macio, por exemplo, de microfibra ou couro.
E assim é:
1. Aplicar limpador de rodas
Para remover sujeira teimosa como a poeira dos travões ou o sal da estrada, pulverizar limpador de rodas nas rodas de alumínio ou de aço e deixar fazer efeito. Antes de limpar as rodas de alumínio ou aço, verifique se ela está seca ao aplicar o produto de limpeza. Essa é a melhor maneira para o limpador aderir à superfície e trabalhar de forma ideal.
Ao escolher um produto de limpeza, certifique-se de que ele é o mais livre de ácido e, portanto, um produto leve para o material. Os limpadores ácidos de rodas (valor pH entre 1 e 5) atacam a superfície da rodas quando deixados a atuar por um longo período de tempo, o que os torna inadequados para materiais brilhantes tais como rodascromadas ou rodas polidas brilhantes.
2. Lavar as rodas e remover a sujeira grosseira.
No passo seguinte, misture o detergente com o lavadora de pressão alta (jato plano), uma Lavadora de média pressão alimentado por bateria ou da maneira clássica com um balde de água morna e uma esponja para remover a sujeira das rodas. Ao limpar rodas à mão, use luvas de proteção para que a pele não entre em contato com a sujeira.
Se você não usar uma lavadora, você pode pré-limpar as rodas desta forma, ou seja, remover a sujeira da superfície e prepará-la para uma limpeza completa.
3. Limpeza da cava da roda
Ao mesmo tempo, você pode proceder à limpeza das cavas das rodas do carro, de preferência com a lavadora de alta pressão e o bocal de jato plano. Dica: Os locais de difícil acesso podem ser limpos com a ajuda de um bico de junta ajustável ainda mais fácil de fazer a limpeza de rodas com lavadora de pressão alta.
4. Limpeza profunda da roda
Agora é hora de limpar bem a roda: Muitas vezes, apesar de aplicar os produtos de limpeza e pré-limpeza, a sujeira teimosa permanece na cava, especialmente em espaços estreitos. Com ajuda de uma escova para lavagem de rodas é possível limpar com maior eficiência. Uma escova de dentes velha e macia ou uma escova macia é também adequada para áreas particularmente estreitas.
Se não for possível remover completamente os resíduos desta forma, o agente de limpeza pode ser usado novamente: aplicar, deixar atuar e enxaguar completamente com água limpa.
Depois deixar secar a roda ou esfregar com um pano de couro. Esta última é particularmente recomendada para rodas cromadas e pretas, uma vez que as manchas de água são mais visíveis nelas.
Atenção: Siga os regulamentos
Como regra geral, a limpeza das jantes só é permitida onde o carro também pode ser lavado. Isso pode ser feito com segurança em uma estação de lavagem, no Corredor de lavagem automática ou na lavagem de automóveis. No entanto, os produtos de limpeza de jantes disponíveis no local devem ser utilizados, uma vez que o uso de agentes de limpeza de terceiros geralmente não é permitido. Se a limpeza é permitida em propriedade privada depende das respectivas regulamentações da cidade ou estado.
Dica: Jantes e pneus de carro devem ser sempre limpos separadamente do resto do carro. Isso porque a sujeira da estrada e pequenas pedras que podem ficar presas nos pneus, assim como os incrustações nas jantes, podem danificar a pintura do veículo - por exemplo, se o mesmo pincel de lavagem for usado para limpar as jantes e a carroçaria.
Perguntas frequentes
Como remover o pó dos travões das jantes?
O pó dos travões entranhado e o desgaste dos pneus podem ser rapidamente limpos de rodas de aço e alumínio com um produto especial de limpeza de rodas. O Limpador de rodas Kärcher é sem ácido e, portanto, suave para o material. O tempo de ação é indicado pela descoloração avermelhada. Basta você pulverizar na roda seca, deixar agir durante 1-3 minutos e depois enxaguar com água limpa. No caso de sujeira resistente, uma escova de lavagem pode ser usada depois de o produto de limpeza ter agido.
Como remover resíduos de sal das jantes?
Qualquer um dirigindo com jantes de alumínio bonitos durante o Inverno deve remover regularmente os resíduos de sal como eles atacam o material a longo prazo. No entanto, todos os resíduos devem ser completamente removidos das jantes de alumínio e aço o mais tardar quando se muda de pneus de Inverno para pneus de Verão. Um limpador de jantes funciona melhor. Em alternativa, alguns corredores de lavagem automática oferecem programas especiais para a limpeza de jantes.
Como remover ferrugem das jantes?
Com a ajuda de uma escova de arame, você pode facilmente remover ferrugem das jantes de aço. Em seguida, refazer o trabalho com papel de lixamento.
Embora o alumínio e as jantes cromadas não possam enferrujar, a umidade e o sal na estrada também deixam seus traços aqui e o material oxida ou a chamada corrosão salina ocorre. Ambos devem ser removidos com muito cuidado, por exemplo, com uma escova macia, uma vez que o alumínio e o cromo riscam facilmente. A superfície deve então ser polida. Se você está confiante o suficiente, você pode polir você mesmo. Caso contrário, é aconselhável fazê-lo por um profissional.
Qual escova de lavagem é adequada para limpar jantes?
Um acessório adequado para o lavador de alta pressão para limpar jantes de rodas é uma escova especial de lavagem de jantes. Graças à sua forma especial e às suas cerdas integrais, permite uma limpeza extremamente eficaz a 360°. Mesmo lugares de difícil acesso e espaços menores nas jantes ou cavas podem ser completamente limpos com a escova. Devido à distribuição uniforme da água, a sujeira é uniformemente solta e enxaguada.
Que produto caseiro para limpar jantes devo usar?
Se você não tem um limpador de jantes à mão, você também pode usar produtos caseiros para limpar jantes:
Truque 1: Limpar jantes de alumínio com creme dental
Um produto caseiro para limpar jantes de alumínio é o creme dental. Umedeça ligeiramente um pano limpo e aplique o creme dental. Depois esfregue vigorosamente as jantes de alumínio com ela até que a sujeira saia e se misture com creme dental. Lave o pano repetidamente com água limpa e esprema-o para fora. Finalmente, lave novamente as jantes de alumínio com água limpa e deixe secar. Devido às partículas abrasivas no creme dental, você também pode usá-lo para polir pequenos arranhões. No entanto, tenha cuidado com jantes altamente polidas e jantes cromadas - estas podem ser arranhadas pelas partículas abrasivas ou perder o seu efeito de alto brilho.
Truque 2: Limpar jantes de alumínio com uma pedra de limpeza
Jantes de alumínio e similares também podem ser limpos com uma pedra de limpeza: Umedeça a esponja com água e esfregue sobre a pedra de limpeza de modo a que se forme espuma na esponja. As jantes de alumínio podem agora ser limpas com essa espuma. Depois da limpeza, você lava as jantes com água limpa. No entanto, mesmo quando você utiliza uma pedra de limpeza, tenha cuidado com jantes polidas e com jantes cromadas.
Truque 3: Limpar jantes pintadas e revestidas com detergente líquido
A sujeira e a poeira dos travões podem danificar a pintura das jantes pintadas e revestidas. A sujeita pode ser removida suavemente com detergente líquido da loiça: Adicione alguns esguichos para água morna e limpe a superfície com uma esponja, de preferência microfibra. Depois lave com água limpa e seque com um pano macio. Se este método não for suficiente para remover sujeira, você deve usar um limpador de jantes sem ácido.
Dica
Antes de você usar um produto de limpeza caseiro ou um novo agente de limpeza na jante, esse deve ser sempre testado com antes em uma área pouco visível.
Qual a melhor maneira de limpar jantes cromadas?
Com o tempo, as jantes cromadas podem já não brilhar, tornando-se baças. No entanto, para remover a ferrugem das jantes e a poeira dos travões, muitas vezes você não pode usar os limpadores de jantes disponíveis comercialmente, pois o ácido que contêm pode danificar a sensível superfície cromada. Em vez disso, você deve usar produtos de limpeza leves como sabão e água. Outro produto caseiro é o bicarbonato de sódio: coloque três colheres de sopa de bicarbonato de sódio em uma tigela e adicione um pouco de água enquanto mexe constantemente até que se forme uma pasta. Com a ajuda de um pano macio, esfregue a pasta sobre a jante em movimentos circulares até que todos os resíduos se tenham dissolvido. No entanto, existem também limpadores de jantes no mercado que foram especialmente desenvolvidos para jantes cromadas e que dissolvem eficazmente a sujeira.
Além da limpeza, o cromo deve ser polido regularmente para manter seu brilho e, portanto, sua aparência típica.