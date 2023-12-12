Limpar tapetes - modo fácil
Um tapete tem que suportar muita coisa no dia a dia: patas de animais de estimação, migalhas de biscoitos, manchas de café ou solas de sapato sujas – muita sujeira se acumula, com o tempo, sobretudo em tapetes. Como se pode limpar melhor o tapete e remover até a sujeira mais persistente – um resumo.
Por que se deve limpar os tapetes regularmente?
Um belo tapete traz conforto à casa, define os realces e garante pés quentes. O pavimento de tecido não é somente bonito, mas melhora a segurança dos passos e abafa os barulhos de passos. Dependendo do comprimento da fibra, a conservação da alcatifa é mais fácil ou mais difícil. A quantidade manutenção necessária também é determinada por quanto se utiliza o tapete. Para todos os tapetes, convém uma limpeza regular e minuciosa: ela mantém a aparência, aumenta o tempo de uso e, além disso, garante a higiene, pois a sujidade profunda é eliminada e os pelos ou ácaros prejudiciais para a saúde são removidos.
Aspirar regularmente
Independentemente do cumprimento da fibra, o tapete deve ser aspirado pelo menos uma vez por semana de maneira minuciosa. Normalmente, aspiradores de pó têm um bocal para pavimentos invisível em que é possível escolher o ajuste para assoalho e uma para tapete. Em tapetes de fibra longa, deve-se utilizar uma escova de tapete lisa, pois, caso contrário, as fibras podem se soltar. Em revestimentos de tecido, ou seja, os tapetes fixos, pode-se melhorar a experiência com o uso de uma escova turbo. Em geral: durante a aspiração, deve-se sempre trabalhar devagar e movimentar a escova sobre o pavimento de maneira uniforme.
Se houver crianças ou animais de estimação em casa, uma vassoura ou um aspirador de pó à bateria são aconselháveis para uma limpeza rápida.
Dicas para alérgicos: aspirador com filtro de água
Uma alternativa para aspiradores de pó com saco filtrante é o aspirador com filtro de água. Ele se encarrega não apenas um tapete livre de migalhas, mas também um ar fresco e limpo. Um aspirador com filtro de água filtra 99,5 porcento de todas as partículas do ar, liga a sujidade, os ácaros e os esporos de fungos e outros. na água e, com isso, garante um clima agradável ao cômodo – principalmente para os alérgicos. Consequência positiva: os cheiros ruins do cômodo também são reduzidos pela aspiração.
Limpeza minuciosa: poros limpos com o aspirador com filtro de água
Mesmo quando o pó é aspirado regularmente, os tapetes ficam com uma aparência ruim ao longo do tempo. Porque, durante a aspiração, apenas as sujidades da superfície são eliminadas. Com a limpeza intensiva de tapetes em distâncias muito grandes de tempo, eliminam-se todas as sujidades que, apesar da limpeza regular, se formam com o tempo. Uma limpeza minuciosa com um aspirador com filtro de água aumenta o tempo de uso de um tapete e melhora a higiene, pois também a sujidade impregnada entre as fibras, os restos de gorduras e o cheiro desagradável são eliminados dessa forma.
O princípio é simples: durante a aspiração, a água é borrifada com o produto de limpeza em uma velocidade de trabalho e é aspirado novamente junto com a sujidade. Em uma segunda velocidade de trabalho, deve-se enxaguar com água limpa para eliminar os últimos resíduos de produto de limpeza. Além disso, o tapete deve secar por completo antes de ser pisado novamente. Depois da secagem, ele pode ser aspirado minuciosamente mais uma vez.
Mais dicas para o trabalho com um aspirador com filtro de água:
- Em relação à água fria, a água morna melhora a performance de limpeza e o resultado. Porém, cuidado: a água não deve estar quente, pois, caso contrário, as fibras ou de todo o tapete ou a camada de cola do tapete colado estragam.
- Em tapetes, o aquecimento do assoalho deve ser desligado antes da limpeza para que, durante a secagem, não haja alterações na cor ou no material por causa do aquecimento.
- Teste sempre o efeito da limpeza em um local imperceptível.
A propósito, não é possível limpar apenas tapetes, mas também estofados, colchões e bancos de automóveis minuciosamente com o aspirador com filtro de água.
Lavar o tapete
Dependendo do material e do tamanho, pode-se também lavar o tapete. Tapetes menores de algodão, lã e de materiais sintéticos (por ex., poliéster) são particularmente fáceis de limpar. Eles são lavados, por isso, a mão ou no programa de tecido fino da máquina de lavar a 30 °C. É melhor tratar todos os outros materiais, como a ráfia, o sisal ou a fibra de coco, apenas pontualmente com água e um limpador adequado.
Remover manchas do tapete
Seja ao comer, assistir TV no sofá ou pela correria de crianças pela casa – os restos de comida, as bebidas e a sujidade frequentemente acabam no tapete mais rápido do que se pensa. Porém, não entre em pânico: com as dicas certas, as manchas desaparecem novamente.
Dica 1: agir rapidamente
Especialmente em manchas úmidas, a ação rápida é necessária, porque os líquidos penetram nas fibras de tapete rapidamente e só são removidas de novo com muita dificuldade. Se houver um contratempo, deve-se absorver o líquido rapidamente com um pano seco ou com muito papel toalha. Não fazer pressão durante esse processo, já que o vinho tinto e outros penetram cada vez mais no tapete e podem danificar também o tecido do tapete.
Dica 2: tentar primeiro com água
Cerca de 90 % de todas as manchas são solúveis em água. Antes de recorrer a um produto de limpeza ou produto caseiro, vale a pena o teste com um pano limpo e água quente. Quando a mancha se dissolver, ela pode ser removida da fibra com movimentos circulares de baixo para cima. Para manchas não solúveis, um removedor de manchas universal ajuda: borrife-o em um pano de cor resistente e pressione o pano levemente sobre o local, até que a mancha saia. Nos dois métodos, sempre preste atenção para utilizar um pedaço limpo do pano.
Os melhores produtos caseiros para a limpeza de tapetes
- Fermento em pó: o fermento em pó é um verdadeiro faz-tudo na limpeza, e as manchas também são removidas com ele. Coloque o pó no local e despeje água quente em cima. Os poros das fibras são abertos desse modo. Depois de algumas horas como tempo de atuação, o fermento em pó pode ser removido ou aspirado. As manchas devem sumir.
- Bicarbonato de sódio: ao lado do fermento em pó, o bicarbonato de sódio também é um produto caseiro eficaz para tapetes sujos. Espalhe-o uniformemente sobre a mancha, umedeça com água e deixe agir. Assim que tudo estiver seco, aspire os restos de pó com um aspirador.
- Vinagre: o vinagre não é eficaz apenas contra a sujidade e o calcário, mas também contra manchas. Para a limpeza do tapete, é melhor usar o vinagre concentrado porque ele é incolor e pode ser diluído em água. Misture água e vinagre concentrado na proporção 1:1 e coloque sobre a mancha. Seque o local cuidadosamente com algodão e não esfregue. Deixe agir por aproximadamente meia hora e enxágue minuciosamente com água limpa de novo.
- Espuma de barbear: coloque a espuma sobre a mancha e massageie lentamente com uma escova ou um pano. Deixe agir por pelo menos uma hora. Depois disso, a espuma de barbear e a sujidade dissolvida podem ser removidos cuidadosamente com um pano.
- Sal: um produto eficaz contra manchas de vinho tinto é o sal: polvilhe a mancha com ele de dentro para fora e deixe secar. O líquido é absorvido pelos cristais de sal. Depois de algumas horas, o sal pode simplesmente sem aspirado.
No entanto, em caso de tapetes sensíveis e de manchas que já secaram e que não saíram com produto de limpeza comum ou produtos caseiros, deve-se considerar a limpeza do tapete por profissionais.
Recuperar fibras de tapete com a limpadora a vapor
Quando os móveis são movidos com frequência surge um problema: os pontos de pressão claramente visíveis nos locais em que os móveis ficavam. Com a ajuda da limpadora a vapor, as fibras de tapete podem novamente ser levantadas para que a impressão desagradável desapareça: coloque um pano seco sobre o local e borrife-o com vapor de água quente. A água levanta as fibras lentamente e as recolocam no formato original.
Uma alternativa é o alisador de tapetes, acessório disponível junto com a limpadora a vapor. Depois de fixado ao bocal para pavimentos, ele pode simplesmente ser movido sobre o tapete. Consequência positiva: as fibras de tecido não serão somente levantadas, como o cheiro desagradável do tapete diminuirá.
O processo também pode ser feito depois da limpeza do tapete ou simplesmente ou durante a renovação das fibras de tapete. Assim, o tapete dura mais.
Produtos adequados para tapete
Aspirador com filtro de água
Removedor de manchas universal