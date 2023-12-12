Limpeza minuciosa: poros limpos com o aspirador com filtro de água

Mesmo quando o pó é aspirado regularmente, os tapetes ficam com uma aparência ruim ao longo do tempo. Porque, durante a aspiração, apenas as sujidades da superfície são eliminadas. Com a limpeza intensiva de tapetes em distâncias muito grandes de tempo, eliminam-se todas as sujidades que, apesar da limpeza regular, se formam com o tempo. Uma limpeza minuciosa com um aspirador com filtro de água aumenta o tempo de uso de um tapete e melhora a higiene, pois também a sujidade impregnada entre as fibras, os restos de gorduras e o cheiro desagradável são eliminados dessa forma.

O princípio é simples: durante a aspiração, a água é borrifada com o produto de limpeza em uma velocidade de trabalho e é aspirado novamente junto com a sujidade. Em uma segunda velocidade de trabalho, deve-se enxaguar com água limpa para eliminar os últimos resíduos de produto de limpeza. Além disso, o tapete deve secar por completo antes de ser pisado novamente. Depois da secagem, ele pode ser aspirado minuciosamente mais uma vez.