Limpar o piso laminado e carpete de madeira
Na região sala e do quarto, na sala de jantar ou no corredor: os pavimentos em piso de madeira ou piso lâminado proporcionam uma atmosfera aconchegante e, quando comparados com os pavimentos de tecido, bem fáceis de manter. No entanto, no que se deve prestar atenção durante a limpeza e conservação e como eliminar manchas desagradáveis sem estragar o caro pavimento ‒ as melhores dicas para um belo piso em madeira em pouco tempo.
Piso laminado e carpete de madeira e outros: no que se deve prestar atenção durante a limpeza?
Os pisos em madeira se dividem em carpete de madeira e piso laminado. Os carpetes de madeira são confecionados com tábuas de madeira maciça; já o piso lâminado é um misto de materiais com tábua de fibra de madeira. Os tipos de revestimento pouco se diferem visualmente, mas têm características específicas:
Carpete de madeira
Existem carpetes de madeira disponíveis em diversos modelos e com diferentes técnicas de instalação, como pisos de tábuas em amarração, mosaico, espinha, escama, dama, entre outros. Um piso de tábuas de madeira consiste em tábuas e pranchas feitas com madeira do tamanho do comprimento do tronco, sendo significativamente maiores do que as tábuas de madeira comumente encontradas em assoalhos.
O tratamento das superfícies desses revestimentos é crucial, sendo comuns métodos como enceramento, oleação ou envernizamento. O assoalho encerado é tratado com cera, proporcionando à madeira uma aparência fosca aveludada. Já o assoalho oleado é trabalhado com óleo, conferindo maior resistência à umidade aos espaços entre as tábuas. Embora os assoalhos envernizados reduzam a entrada de umidade e sujeira, ainda é possível que a água alcance os espaços entre as tábuas e as ranhuras mais profundas.
Dessa forma, todos os assoalhos de madeira são, em certo grau, sensíveis à umidade. Portanto, é crucial minimizar a quantidade de água durante a limpeza, prática conhecida como limpeza úmida. Adicionalmente, é importante notar que os pavimentos em madeira podem expandir ou contrair dependendo das condições de umidade. Portanto, é fundamental monitorar e controlar o ambiente para preservar a integridade desses revestimentos.
Piso laminado
O piso laminado, geralmente instalado para replicar a aparência de madeira, também está disponível com designs que imitam ladrilhos e pedras. Sua estrutura inclui uma base de tábuas de fibra de madeira, uma camada decorativa e, sobre ela, uma camada transparente de resina melamínica, conhecida como camada extra. Essa composição confere ao piso laminado uma superfície resistente a riscos e de fácil limpeza.
É importante observar que, embora a superfície seja robusta, os cantos do piso laminado podem ser sensíveis à umidade, especialmente se a instalação do piso laminado não for realizada corretamente. Portanto, assim como nos assoalhos, a limpeza deve ser feita preferencialmente por meio de limpeza úmida, utilizando pouca umidade.
Além disso, vale mencionar o piso vinílico como uma alternativa popular. O piso vinílico é uma opção versátil que oferece uma ampla variedade de estilos, incluindo padrões que simulam madeira, pedra e azulejo. Ele é composto por camadas de PVC (policloreto de vinila) e, muitas vezes, possui uma camada superior resistente a arranhões e manchas. Assim como o piso laminado, o piso vinílico é conhecido por sua facilidade de manutenção e resistência à umidade, tornando-o uma escolha atraente para diferentes ambientes.
Limpeza a seco com o aspirador e o espanador
O pó e a sujidade solta, como o pelo de animais, devem ser retirados do carpete de madeira e do piso laminado com um aspirador, uma vassoura ou um espanador. Caso contrário, a água do esfregão irá se misturar com a sujidade, o que pode levar a estrias ou até a pequenos arranhões no chão.
Durante a aspiração dos pavimentos em madeira é importante utilizar o bocal correto. Muitos aspiradores têm um bocal para assoalho especial ou bocal para assoalho adicional. Eles são, na maioria das vezes, equipados com uma pequena coroa das escovas de cabelo natural que protegem pavimentos em madeira sensíveis contra riscos.
Depois, pode-se começar a limpeza úmida – com um esfregão, um pano de microfibras ou com um limpador de assoalhos. No trabalho com um esfregão ou um pano de microfibras, é importante torcer ambos para que pouca umidade fique no piso de madeira, além de secar o piso logo depois. Dentre os panos de limpeza, deve-se preferir os de microfibras: as fibras desse pano têm um efeito mecânico reforçado e captam a sujidade até sem produto de limpeza. Para o cuidado com a superfície de escovação do assoalho oleado ou do encerado podem ser utilizados a camurça para a limpeza de janelas ou panos de viscose ou de algodão.
Limpeza úmida com uma limpadora de pisos (mop elétrico)
Por causa da sensibilidade à umidade do carpete de madeira e do piso laminado é importante limpar com a menor quantidade de água possível. Caso contrário, o pavimento pode inchar e ficar permanentemente danificado. Para uma escovação cuidadosa e de limpeza úmida, limpadores de assoalhos especiais são adequados. Eles deixam somente uma pequena umidade residual, que seca por completo em minutos. E isso deixa a lavagem e a torção da esfregão de lado.
Antes da escovação com um limpador de pisos (mop elétrico), o pó e a sujeira grossa devem ser retirados do pavimentos em madeira. Em modelos que também ofereçam a função de aspiração, a pré-limpeza com o aspirador de pó pode ser deixada de lado.
Depois, pode-se começar a limpeza úmida. A limpeza funciona melhor se um produto de limpeza para pavimentos em madeira for adicionado à água de rede. Durante a passagem de pano, o limpador de assoalhos deve ser movido lentamente e em linhas sobrepostas para a frente e para trás. Assim, o piso é limpo por igual e marcas não aparecem. A superfície de madeira normalmente seca em 2 minutos. Se, depois desse tempo, restarem ainda locais visivelmente úmidos, recomenda-se secar manualmente com um pano.
Dicas para o trabalho com limpadores de piso e mop elétrico
- O melhor é trabalhar de costas para porta. Assim, evita-se pisar na área recentemente limpa antes que ela seque.
- Se houver resíduos de produto de limpeza anterior, eles podem prejudicar o resultado. No primeiro uso do limpador de assoalho, provavelmente será necessário um processamento mais intensivo do piso. Por isso, deve-se primeiro fazer a limpeza em produto de limpeza, para que possíveis resíduos de detergente sejam dissolvidos por completo.
- Na troca para outra superfície, por exemplo, carpete de madeira ou do piso laminado para o ladrilho, primeiro deve-se lavar os cilindros minuciosamente ou trocá-los logo por um segundo par.
- Na limpeza, não se deve permanecer em uma área por muito tempo, para que o piso não fique muito molhado.
- Também se deve prestar atenção para não ficar em uma mesma área em pisos oleados ou encerados, pois, caso contrário o óleo ou a cera podem ser removidos da madeira.
- Pisos sensíveis, como o piso de cortiça não tratado, devem ser testados em locais imperceptíveis quanto a consistência da água.
Limpar o carpete de madeira e piso laminado com a limpadora a vapor
Carpetes de madeira e pisos laminados também podem ser limpos com uma higienizadora a vapor. Para isso, utilizar o bocal para pavimentos com uma cobertura de microfibras e com uma saída de vapor pequena rapidamente para frente e para trás. É importante sempre vaporizar o suficiente para dissolver a sujidade. Além disso, o bocal não deve ficar muito tempo em uma área, para que não se formem poças no pavimento em madeira. Se a quantidade de vapor no aparelho puder ser regulada, deve ser escolhido o nível mais baixo de vapor. Basicamente, os pavimentos em madeira devem ser limpos com vapor se foram instalados profissionalmente e nenhuma umidade entre no rejunte e nos cantos desprotegidos. Caso contrário, há o risco de que o piso inche.
Depende do produto de limpeza
Para que o pavimento em madeira não seja somente limpo, mas também conservado, durante a limpeza, deve-se utilizar um produto de limpeza que não contenha somente um componente de limpeza, mas um componente de conservação. O tipo correto de produto para cada pavimento em madeira depende do cuidado com a superfície dele:
Pavimentos em madeira envernizados: para limpeza, renovação e conservação minuciosos e suave de pavimentos em madeira envernizados (carpete de madeira e piso laminado), um limpador com proteção contra a umidade é adequado. Ele tem um efeito impermeabilizante por meio do qual o pavimento acumula menos umidade. Desse modo, a madeira não está protegida somente do inchaço, mas também de novas sujidades.
Pavimentos em madeira oleados ou encerados: para limpar e conservar pavimentos em madeira oleados ou encerados, um limpador com componentes de conservação especiais que deixe um aspecto sem marcas e acetinado e que, ao mesmo tempo, proteja contra a umidade é adequado. No entanto, nesse caso deve-se prestar atenção à indicação de dosagem, pois a utilização regular de produtos de limpeza forma uma camada pegajosa na madeira que acumula pó. Produto de limpeza alcalino, como o detergente universal, deve ser evitado em pavimentos em madeira, pois ele remove bastante produto de conservação da madeira.
Se, depois da limpeza, restarem marcas no pavimento, é provável que se tenha utilizado muito produto de limpeza. Frequentemente, as áreas sobre as quais não se anda envelhecem primeiro, porque nelas o pó forma uma película de conservação grossa demais. Esses locais devem ser limpos primeiro somente com água. Depois, limpe os locais sobre os quais se anda muito com limpeza e conservação.
Dica: se não tiver certeza de qual produto é adequado para cada pavimento, recomenda-se o teste em um local imperceptível. Outros avisos de limpeza e conservação do respectivo pavimento normalmente são encontrados em instruções de limpeza e de conservação do fabricante do pavimento.
SOS: eliminar manchas do carpete de madeira e piso laminado
Manchas de pavimentos de madeira podem ser divididas em 2 categorias: manchas na superfície e manchas que já impregnaram na madeira.
Assim que líquidos como o vinho tinto e o suco caem no revestimento, devem ser limpos com um pano absorvente. Manchas superficiais, como as de restos de comida ou de solas de sapato, em geral, são facilmente removidas com um pano de microfibras macio.
Em caso de manchas difíceis, o local pode ser trabalhado com um detergente universal . Como alternativa, os detergentes universais e os produtos caseiros, como, por exemplo água com detergente, sabão neutro ou um pouco de amaciante, uma esponja mágica ou um pouco de álcool etílico ajudam a remover um pouco o corante. Zonas sujas devem ser esfregadas no sentido da estrutura da madeira e ser enxaguadas com água.
Manchas que já impregnaram na madeira só são mais difíceis de remover porque, antes, a cera, o óleo ou o verniz devem ser removidos para alcançar a mancha. Nesse caso, muitas vezes apenas uma limpeza de uma empresa especializada ajuda.
Produtos adequados para carpete de madeira e piso laminado
Produto de limpeza para pisos em madeira