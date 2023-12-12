Carpete de madeira

Existem carpetes de madeira disponíveis em diversos modelos e com diferentes técnicas de instalação, como pisos de tábuas em amarração, mosaico, espinha, escama, dama, entre outros. Um piso de tábuas de madeira consiste em tábuas e pranchas feitas com madeira do tamanho do comprimento do tronco, sendo significativamente maiores do que as tábuas de madeira comumente encontradas em assoalhos.

O tratamento das superfícies desses revestimentos é crucial, sendo comuns métodos como enceramento, oleação ou envernizamento. O assoalho encerado é tratado com cera, proporcionando à madeira uma aparência fosca aveludada. Já o assoalho oleado é trabalhado com óleo, conferindo maior resistência à umidade aos espaços entre as tábuas. Embora os assoalhos envernizados reduzam a entrada de umidade e sujeira, ainda é possível que a água alcance os espaços entre as tábuas e as ranhuras mais profundas.

Dessa forma, todos os assoalhos de madeira são, em certo grau, sensíveis à umidade. Portanto, é crucial minimizar a quantidade de água durante a limpeza, prática conhecida como limpeza úmida. Adicionalmente, é importante notar que os pavimentos em madeira podem expandir ou contrair dependendo das condições de umidade. Portanto, é fundamental monitorar e controlar o ambiente para preservar a integridade desses revestimentos.